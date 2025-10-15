º¸¼ê¹üÀÞ¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÇºÇ½ªÆü¤Þ¤ÇÄ©¤ß¡Ä34ºÐ¥Ï¡¼¥É¥é¡¼À¶»³¤Á¤µ¤È¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÍýÍ³¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤·¡¢¤ä¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×
¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÎ¦¾å
¡¡¼¢²ì¡¦Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç3Æü¤«¤é5Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¡£À®Ç¯½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÏÀ¶»³¤Á¤µ¤È¡ÊµÜºê¡¦¤¤¤Á¤´¡Ë¤¬13ÉÃ07¡Ê¸þ¤«¤¤É÷0.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤òÂçÌÜÉ¸¤È¤·¡¢º£µ¨¤ò½¸ÂçÀ®¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿34ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Á°Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ¡£·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ¡Ë
¡¡9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡£Ï¢Æü5Ëü¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¶½Ê³¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀ¶»³¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¡£Ì´¤ÏÀä¤¿¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Ç¼¤á¤¿¤é¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ø¡Ê¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡Ë33ºÐ¤â34ºÐ¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¤«¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹É½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤Ï2021Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¡¢22¡¢24Ç¯¤Ï5°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¿Í21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿»ûÅÄÌÀÆü¹á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ê¡Éô¿¿»Ò¡¢ÀÄÌÚ±×Ì¤¡¢ÅÄÃæÍ¤Èþ¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¼¡¡¹ÂæÆ¬¤·¡¢ÁØ¤Î¸ü¤¤¼ïÌÜ¡£¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Êì¹ñ³«ºÅ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ï¸Â³¦¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡4·î¤Î¿¥ÅÄµÇ°¡¢5·î¤Î¥»¥¤¥³¡¼¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÏ¢È¯¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¤½£Ãæ±óÀ¬Ãæ¤Ëº¸¼ê¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£8·î¤Î¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥²¡¼¥à¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÇÆüËÜÎòÂå3°Ì¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î12ÉÃ77¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â¡¢»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê12ÉÃ73¡Ë¤Ë¤Ï0ÉÃ04Â¤ê¤º¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÃæ3Æü¤Ç¶å½£¤ËÈô¤Ó¡¢¶å½£Áª¼ê¸¢¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ø¡£À¤³¦Î¦¾å½Ð¾ì¤ÎµÏ¿Í¸ú´ü´ÖºÇ½ªÆü¡¢¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·ü¤±¤¿¤¬¡¢12ÉÃ80¤ÇÌ´ÉñÂæ¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¶»³¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ä©Àï¤Ï8·î24Æü¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¸½Ìò°úÂà¤«Â³¹Ô¤«¡ÄÍÉ¤ì¤¿¶»Ãæ¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤·¡¢¤ä¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×
¡¡½¸ÂçÀ®¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿º£µ¨¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤«°úÂà¤«¡½¡½¡£¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯Ãæ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹üÀÞ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â12ÉÃ77¤¬½Ð¤»¤¿¡£12ÉÃ9Âæ¤È¤«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤â¤¦Ä¬»þ¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¾®³ØÀ¸¤ÇÊú¤¤¤¿Ì´¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÌ´¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«ÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¼¤á¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤É´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤·¡¢¤ä¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤¬¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿ÁªÂò¡£º£¤Ï2¡¢3Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÇ¯°ìÇ¯¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤Ç¤Þ¤¿ÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¹ñ¥¹¥Ý¤Ï½÷»Ò¥Ï¡¼¥É¥ë³¦¤òÄ¹Ç¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»ûÅÄ¤ÎÂè°ìÀþ¥é¥¹¥È¥é¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÀ¶»³¤¬À©¤·¤¿¡£¡ÖÍ½Áª¡¢·è¾¡¤Î2ËÜ¡¢»ûÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁö¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤ÎÁÛ¤¤¤âÇØÉé¤¤¡¢¤Þ¤¿Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï35ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçÌÜÉ¸¤Ï9·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡£
¡ÖÁö¤ê¤Î´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤¦°ì²óÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅßµ¨Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤»¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯Àï¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÍÄ¤¤¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤¬Êú¤¤¤¿Ì´¤Ø¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë