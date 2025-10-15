¡ÖÄ¶µéÈÖ¶¸¤ï¤»¡ª¡×¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾×·âÂ³¡¹¡Ö´Ý¡¹30Ç¯´ÖÂÔ¤ÁÂ³¤±¡Ä¡×
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤¬ÉÔ³Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¾×·â¤Î·ë²Ì¤ËÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÁ°È¾26Ê¬¡¢Æ±32Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿Æ±17Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤¾¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤ËÊóÆ»¡£¡Ö¿·Ï²ºâ·Ð¡×¤Ï¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë3-2¡ª¡¡ÆüËÜ¤¬Îò»ËÅª¾¡Íø¡£0-2¤ÎÎôÀª¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤òµÕÅ¾¡£30Ç¯ÂÔ¤Ã¤¿¤³¤Î»þ¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤Æµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö0-2¤ÎÎôÀª¤«¤é3-2¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·âÇË¤·¡¢13»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤Ê¤·¡Ê2Ê¬11ÇÔ¡Ë¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Þ¤ë30Ç¯´ÖÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¿·Ï²ÂÎ°é¡×¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶µéÈÖ¶¸¤ï¤»¡ª¡¡ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤òµÕÅ¾¡£19Ê¬¤Î¶Ã°ÛÅªÌÔ¹¶¤Ç0-2¤«¤é3-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Îò»Ë¤ò2¤Ä½ñ¤´¹¤¨¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢·ë²Ì¤òÊóÆ»¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï0-2¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸å¡¢19Ê¬´Ö¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¡¢ÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¡¢3-2¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÃË»Ò¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¤á¤Æ3ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë