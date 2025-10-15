¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¡ª Âç¿Í¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤♡¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¥³ー¥Ç¡×
¤¤¤è¤¤¤è¤ª¤·¤ã¤ì¿´¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë½©¤¬ÅþÍè¡ª ¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é½Ü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë@omi08wear¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤·¤Þ¤à¤é¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚLaumeomi..¡Ê¥é¥¦¥ßー¥ª¥ß¡Ë¡Û¤Ç¤ÏÂç¿Í²Ä°¦¤¤ºÇ½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï@omi08wear¤µ¤ó¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¥Þ¥Í¤·¤Æ½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤´Å¿É¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç
¹µ¤¨¤á¤Ê²ÖÊÁ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ù¥í¥¢¥¹¥«ー¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥³ー¥Ç¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤È¥¹¥Ëー¥«ー¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥«ー¥È¤È¥Õ¥ê¥ë¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ðº£¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥°¥Ã¤È¥¢¥Ã¥×¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Î¥¹¥«ー¥È¤¬¥³ー¥Ç¤ò¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Âç¿Í¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤´Å¿É¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ã¤Ý¤µ¤È½÷À¤é¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤È¥í¥´T¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È´¤±´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£T¥·¥ã¥Ä¤ÎÀÖ¤¤¥í¥´¤ò¤Á¤é¤Ã¤ÈÇÁ¤«¤»¤¿¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬£í»ëÀþ¤ò¾å¤Ë½¸¤á¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿½÷À¤é¤·¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª ½©¤Î¥ì¥¸¥ãー¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¤µ¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç
Âµ¸ý¤Î¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³ー¥Ç¡£¥Îー¥«¥éー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤ÇÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¥«ー¥¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÈ´¤±´¶¤È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¥Æ¥¯¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥â¥Î¥Èー¥ó¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯
¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ï¹â¤á¤Î¹ø¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¹¤¬¤ë¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¤â¿¶¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£°ì¸«¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æµ¨Àá¥àー¥É¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤âGOOD¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@omi08wearÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.H