´·¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¡¡24Ç¯Á°¤Îµ²±¡ÄÆîÌîÂó¼Â¤¬¡ÈÆ´¤ì¡É¤òÄ¶¤¨¤¿Ìë
È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¡ÄÃç´Ö¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤¿±ß¿Ø¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡¼¡¼¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡ËÀï¤Ç3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£14ÀïÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Çµó¤²¤é¤ì¤¿½é¾¡Íø¡£0-2¤«¤é¸åÈ¾7Ê¬¤ËÆîÌî¤¬È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£ÌÂ¤ï¤º¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿±¦Â¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á25ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¤ò²¿ÅÙ´ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ2¼ºÅÀ¡£¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£²¦¹ñ¤ò¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê°ìÃ×¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¡×¡£¸åÈ¾¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢Á°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡£Æ±7Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¦¤Þ¤¯Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊñ¤ó¤À°ì½Ö¤ÎÀÅ¼ä¤Î¸å¡¢Ìó4Ëü5000¿Í¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£2017Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éµó¤²¤¿Îò»ËÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤À¤±¤ÉËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤ª¤¦¡×
¡¡MF±óÆ£¹Ò¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç´¬¤¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÁ°¤Î±ß¿Ø¤ÇÆîÌî¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤â¼ç¾·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£½êÂ°¤ÎAS¥â¥Ê¥³¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î½éÏÓ¾Ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶Á¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¡¢WÇÕ¤Î¤¿¤á¡¢»×¤¤¤ò¾è¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç1²ó¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎËÍ¤é¤ÎÀ®ÀÓÅª¤Ë¤â¤³¤³¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤ì¤«¤é¤â¤¦24Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ä¡£²áµî¤Ë¤Ï13ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢5¿Í¤·¤«ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£Åö»þ¡¢ÆîÌî¾¯Ç¯¤¬»¤¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï²øÊª¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥·¥¶¡¼¥¹¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤ØÄÌ¤¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÆ´¤ì¤¿¡£º£¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢¼ç¾¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡ÈÆ´¤ì¡É¤ò¼«¤éÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¡¢ÆüËÜ¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£´¿´î¤È¤È¤â¤Ë¼þ°Ï¤ÎÌÜÀþ¤Ï1Ç¯Àè¤ÎWÇÕËÜÂç²ñ¤Ø¸þ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¸å¡¢ÆîÌî¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡£Ã¯¤è¤ê¤âWÇÕ¤Î¶ì¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤è¤ê¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î½Å¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¸å¡¢ÍîÁª¤¬Â³¤¡¢Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï23Ç¯10·î¡£¸¬µõ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥®¥é¥®¥é¤ÈÆü¤Î´Ý¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦1ÅÙ¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡£¡È½Å°µ¡É¤ò¼«¤éÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀËÜÈÖ¤Ï8¤«·î¸å¡£¸åÈ¾¤ÎµÕÅ¾·à¤ÏÆüËÜ¤Î¡È¤ªÆÀ°Õ¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖWÇÕ¤Ç¤ÏÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤Ï·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÁ°È¾¤Ï0-0¤Ç½ª¤¨¤ëÊý¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¡×¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´Ë¤ß¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£±Û¤¨¤ë¤Ù¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£ºÆ¤ÓÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÇØÈÖ¹æ8¤Ïº£¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë