¡Ö¡ÉÀ¸¤¤Æ¡É¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤Ï£³ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ä78ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¿ô³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡É¥ß¥É¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡É¤ÎÂÐ½èË¡
ÇÈÍðËü¾æ¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¡Ä80ºÐ¤òÌÜÁ°¤ËÇËÅ·¹Ó¤ÊÅ·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸ÃÌ¡×¡ª
¡ÖÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤Ç¤ªÀè¿¿¤Ã°Å¤Ê¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ö¿ô³Ø¡×¤ò¹¤á¤ËÀ¤³¦5ÂçÎ¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¤Þ¤Ç¡Ö»³¡×¤È¡ÖÃ«¡×¤ËËþ¤Á¤¿È¾À¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤ÏÏ·¤±¤Æ¤âÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÍ¾À¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡Ö¤³¤³¤í¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¡×¤È¤Ï¡£
¡È¿ô³Ø¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É½©»³ ¿Î¤¬¸ì¤ë¼·Å¾È¬ÅÝ¤ÎÂÎ¸³Åª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¡Ø¿ô³Ø¼Ô¤Ë¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦²ò¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¿ô³Ø¼Ô¤Ë¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦²ò¤Ï¤Ê¤¤¡ÙÏ¢ºÜÂè7²ó
¡Ø¿ô³Ø¤Ï¡ÈÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¡É¤¬¡¢¿ô³Ø¼Ô¼«¿È¤Ï¡È¾ï¤Ë¥¼¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡É¡Ä½÷Í¥¡¦Åí°æ¤«¤ª¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤Î½ÉÌ¿¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö3ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.¡¡¡¡Oscar Wild
¡Ê¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÇÌÇÂ¿¤Ë¤ªÌÜ¤Ë³Ý¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¤¿¤À¡ÖÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¤À¤«¤é¡Ë¡¡¡¡¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î»í¿Í¡¢ºî²È¡¢·àºî²È¡Ë
È¯Ã£¿´Íý³Ø¤ÎÂÙÅÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸Î¡¦²¬¹¨»ÒÀèÀ¸¡ÊÀ»¿´½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤Ï¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï³è¤¤Æ¡Ù¡ÊÉØ¿ÍÀ¸³è¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦Ãø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤¤ÆÄ¹¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤Æ¿´¤¬È®Ñï¤È¤·¤Æ³è¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤Î¸À¤ï¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ë¥½¡¼¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï£²ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡££±ÅÙÌÜ¤ÏÀ¸Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÏÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥ë¥½¡¼¤¬¡È£²ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£±ÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÊì¿Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ìÍî¤Á¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢¼«²æ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤«¤òÌÏº÷¤·¡¢¿Æ¤ÎÈß¸î¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¹Ô¤¯20ºÐÁ°¸å¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡È¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÌÏº÷¤·»Ï¤á¤ë¤³¤È¡É¤ò¥ë¥½¡¼¤ÏÂè£²¤ÎÃÂÀ¸¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¹ÃÈå¤äÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¡¢ËÁÆ¬¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÈÀ¸¤¤Æ¡É¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢£³ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£20ºÐÁ°¸å¤Ç»Ï¤á¤¿»Å»ö¤äÀ¸¤Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤ËÀ¸³¶¡¢À¸¤¹ÃÈå¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á
20ºÐÁ°¸å¤Ç¡¢¤È¤â¤«¤¯¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸¤¹ÃÈå¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÎÅí°æ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤â40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº¢¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤Ø¤Î¤â¤¬¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»ä¤Î¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È»Ò¶¡¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÈÄêÇ¯¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡É50Âå¤ä60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¡Ö¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤ò¡È¥ß¥É¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡ÉÅù¤È¶áÇ¯¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»öÅù¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼êÄ¢¤Ë°ìÆü°ì¹Ô¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤¢¤Ã¤¿³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢´º¤¨¤Æ¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ½ñ¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¡¢¡ÖÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¾Íè¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤«¤é¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤¦Äó¸À¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÆüËÜ¤Î40¡Á60Âå¤Ë¤Ï¸¬µõ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÃ£¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£
¤â¤·¡¢¥Ï¥é¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ÆÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÖËèÆüÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ä¿Í¤Ë·ù¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¤Î½ÐÍè»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤òÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤·ù¤¤¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍË¾¤Î¸ü¤¤¿Í¡¹¤¬¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò²ü¤á¤Ê¤µ¤¤¡×Åù¤È¡¢µÕ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
µ¤»ý¤Á¤òÏ·¤±¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤À¸¤Êý
¡ÈA man cannot be comfortable without his own approval.¡É¡Ê¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¤È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥¦¥§¥¤¥ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÈÀµÄ¾¤Ë¤«¤Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð£³ÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖEnvy is the ulcer of the soul.¡ÊÅÊ¤ß¤È¤Ï¡¢º²¤ÎÉåÇÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¡¢´û¤Ëµª¸µÁ°¤Ë¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ò¡È¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¦¤Î¤Ê¤éÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢Á¢¤Þ¤·¤¬¤Ã¤¿¤êÅÊ¤ß¤Ë»×¤¦¤È¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤º¡¢·è¤·¤ÆÎÉ¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ä¤Î50¡Á60Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÍ§¿ÍÃ£¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤â¤¤¤¿¡£²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢50Âå¤Ç¤â60Âå¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½½Ê¬¼ã¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤òÏ·¤±¹þ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
³ë¾þËÌºØ¤Ï90ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÌºØ¤Ï60Âå¤Ç¡¢Ç¾Â´Ãæ¤«²¿¤«¤ÎÂçÉÂ¤ò¤·¤¿¤Ë¤â¹´¤ï¤é¤º¡¢Ì¾ºî¡ÖÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬70Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£Ç¯Îð¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
