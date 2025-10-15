Îò»ËÅª¤â¾¡Íø¤â¡Ä¡Ö¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡ÂåÉ½OB¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë²ÝÂê¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¡ÛÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·3-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Îò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤¨¤¿²ÝÂêÅÀ¤ò¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹âÇëÍÎ¼¡Ïº»á¤¬µó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¸åÈ¾3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Á°È¾¤Ë¤Ï°Ù¤¹½Ñ¤Ê¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ÎÁ°¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢°ì»þ¤ÏÂçÇÔ¥à¡¼¥É¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÇë»á¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÎÁ°¤Ë¤É¤¦½¤Àµ¤¹¤ë¤«¡×¤È¡¢²ÝÂêÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö²æËý¶¯¤¯Àï¤¦¤³¤È¤¬¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¡£2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸Àï¤¤Êý¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¸åÈ¾½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤º¤Ë¸åÈ¾¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤¦¤«¤ò¼¨¤»¤ë¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÁ°È¾¤â¤¦¾¯¤·¤É¤³¤«¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î³Ý¤±Êý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢Â¿Ê¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á´ÂÎ¤Ë¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¹âÇë»á¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°È¾¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢Á°Àþ¤Ï¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤ÎÁ°¤Ë2¼ºÅÀ¡£Á°È¾32Ê¬¤Ç0-2¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤¦È¿·â¤Ë½Ð¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÆÃ¤ËÀï¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤º¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤âÆüËÜ¤¬´ó¤»¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ê¤é¤È¡¢µÞ¤¤¤Ç¹¶¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾Ê¥¨¥Í¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö2¼ºÅÀ¤·¤¿¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤¬¤ó¥×¥Ã¥ì¥·¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë²æËý¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½3¼ºÅÀÌÜ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡£°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Àï¤¤Êý¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÇë»á¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç»þÂå¤Ë3¥·¡¼¥º¥ó¶¦Æ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤ºÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²ÌÏÀ¡×¤È¡¢²ÝÂê¤¬½Ð¤Ä¤Ä¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
「ブラジルに勝って歴史的な勝利という風潮になりがちですけど、何ができて何ができなかったか、試合前から試合後までしっかり分析する方。W杯に向けて何が必要かと常に考えていると思います」と、森保監督がどういう監督なのかを明かしている。