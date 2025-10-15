22ºÐ¤Î¿·À±¤¬¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¡×¡¡³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬ÂçÀä»¿¡Ö¤º¤Ã¤È¿ä¤·¡×¡Ä»Ø´ø´±¡ÈÇº¤ß¤Î¼ï¡É¤Ë
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡ÛÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÏÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ç¤âÈ¯´ø¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ò3-2¤Ç²¼¤·¡¢ÄÌ»»14²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Ï¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿22ºÐDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤òÀä»¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¸ý¡¹¤ËÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³ÁÃ«»á¤â¡Ö¼¡¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤òË«¤á¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾·à¤Î¡È¼çÌò¡É¤Î1¿Í¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤òÌ³¤áÀÚ¤Ã¤¿ÎëÌÚ½ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î2¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤òÎ¿¤¤¤À¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤Ï¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð»î¹ç¸å¤ËMVP¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Ï¼«¤é¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÎëÌÚ½ß¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¡Ö½ßÇ·²ð¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¡£ºÇ¸å¤â¡¢²¿²ó¤â»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£WÇÕ5²óÍ¥¾¡¤Î²¦¹ñ¤¬¸Ø¤ê¤ò·ü¤±¤Æ»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿½ªÈ×¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤ò¡¢¼ã¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÎäÀÅ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿³ÁÃ«»á¤â¥×¥ì¡¼¤Ëð÷¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢¤½¤Î»ñ¼Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ç±¿¤Ù¤ë¡£¼¡¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆÃÄ¹3¤Ä¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á3»î¹çÌÜ¡£6·î¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê5-0¡Ë¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ10·î10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç2ÀïÌÜ¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¾ÅÆî¤«¤é¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Éé½ý¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ç¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢³ÁÃ«»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Öº£ÆüÂÐÖµ¤·¤¿Áê¼ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¼ÂºÝ¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬²ø²æ¤Ç¡Ø¤ª¤é¤ó¡¢¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«º£Æü¡¢Èà¤é¤Î³èÌö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÂåÉ½¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÏÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢¹â°æ¹¬Âç¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤ÎÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±óÆ£¹Ò¤ä¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢»°ãø·°¤é¤Î¼çÎÏ¤âÉÔºß¡£¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ½ß¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼êÁØ¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²ø²æ¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤º¼«¥Á¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£Æü¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ç¸À¤¦¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¼«¿®¤òÄÏ¤ó¤ÀÎëÌÚ½ß¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë