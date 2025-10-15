¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¡ÖÎ¥ÃåÎ¦¤¬Æñ¤·¤¤¶õ¹Á¡×¤Ë¶õ¼«¤ÎµðÂçÍ¢Á÷µ¡¤¬½Ð¸½ ºë¶Ì¤«¤é»Ù±çÊª»ñ¤ò¶õÍ¢
ÂæÉ÷¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿È¬¾æÅç¶õ¹Á¤ËÊª»ñ¤ò¶õÍ¢
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÂè1»ÕÃÄ¤Ï2025Ç¯10·î13Æü¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÅìµþÅÔ¤ÎÈ¬¾æÅç¤Ø¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎC-2Í¢Á÷µ¡¤Ë¤è¤ëÊª»ñÍ¢Á÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¸ø¼°X¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥«¤¤¡ª¤³¤ì¤¬È¬¾æÅç¶õ¹Á¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡Ö¶õ¼«¤ÎµðÂçÍ¢Á÷µ¡¡×¤Ç¤¹
¡¡ÂæÉ÷22¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ÏÎýÇÏÃóÆÖÃÏ¤Ë»ÊÎáÉô¤òÃÖ¤¯Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÂè1»ÕÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢»Ù±çÊª»ñ¤ÎÍ¢Á÷¤òÍ×ÀÁ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÂè1¸åÊý»Ù±çÏ¢Ââ¤ÎÆÃÂç·¿¼ÖÎ¾¤Ê¤É10Î¾¤¬¡¢ÂçÅÄ¶è¤äÎ©Àî»Ô¤«¤éÆþ´Ö´ðÃÏ¡Êºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¡Ë¤Ø»Ù±çÊª»ñ¤òÍ¢Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ´Ö´ðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÂè3Í¢Á÷¹Ò¶õÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëC-2Í¢Á÷µ¡¤¬ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ä·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¡¢ÌÓÉÛ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢È¬¾æÅç¶õ¹Á¤ØÍ¢Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡C-2¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÏºÇ¿·¡¦ºÇÂç¤ÎÍ¢Á÷µ¡¤Ç¤¹¡£ÀèÂå¤ÎC-1Í¢Á÷µ¡¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ËÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó4ÇÜ¡¢ÅëºÜ²ßÊªÎÌ¤¬Ìó3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¬¾æÅç¶õ¹Á¤ÏÉ÷¤ÎÎ®¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢É÷Â®¤ÏÄã¤¯¤Æ¤âµ¤Î®¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡¢Î¥ÃåÎ¦¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£