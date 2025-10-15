ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ²²«Åç¡Ö¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¡×¡¢µ¢¶¿ÌÜÁ°¤ÇÆÜºÃ¤·¤¿ÍýÍ³
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¼«ÎÏµ¢Åç¤ÏÌÜÁ°¤ÇÆÜºÃ
¤·¤«¤·¡¢¡Ò½é´ü¤ÎÌÜÅª¡Ó¤ÏÉãÅç¤ÇÆÜºÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î²²«Åçµ¢¶¿ÀèÈ¯Ââ¤Î6¿Í¤Ï²ñµÄ¤ÇÉãÅçºß½»¤ÎµìÅçÌ±¤«¤é¡Òµ¢ÅçÌäÂê¤ÇÄ¾ÀÜ¤Ë¡Ö»ÙÄ£Ä¹¡¢Áí¹ç»öÌ³½êÄ¹¡¢·Ù»¡½ðÄ¹¡×¤µ¤óÅù¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢µ¢ÅçÌäÂê¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ËÎ²²«Åç¤ËÅÏÅç¤¹¤ëÊØÁ¥¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡Ó¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Íâ26¡¢27¤ÎÎ¾Æü¤Ë³Æµ¡´Ø¤òË¬Ìä¡£³Æµ¡´Ø¤Î´´Éô¤é¤Ëµ¢Åç¼Â¸½¤òµá¤á¤ëÄÄ¾ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾ì¤Ç´´Éô¤é¤Ï¡Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇºùÆâ¹ñÅÚÄ£Ä¹´±¡¢ÈþÇ»ÉôÅìµþÅÔÃÎ»ö¡¢ÃÏ¸µÁª½Ð¤ÎÊ÷¸µÀ¶¼¡ÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·Î²²«Åçµ¢ÅçÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¤ÎÄóµ¯¤¹¤ëÁÂ³«ÅçÌ±¤Î¶¯¹Ôµ¢¶¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ñ»Ý¤òÅÁÃ£¤·¤¿¡Ó¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ò¹ñ¡¢ÅÔ¡¢Â¼¤ò¤¢¤²¤ÆÎ²²«Åç¤Ëµ¢´Ô¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Î»ÑÀª¤ÇÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤È³ÎÌó¡Ó¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢6¿Í¤Ï¡Ò¶¯¹ÔÅÏÅç¤ò°ì»þ±ä´ü¤·¡¢ÅìµþÅÔÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸´±Ä£¤Î³ÎÌó¤Î¼Â¹Ô¤Ë´üÂÔ¤ò³Ý¤±¤ë¡Ó¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
Î²²«Åç¤Þ¤ÇÌó270¥¥í¡£µ¢¶¿¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æµ¡´Ø¤«¤éÀâÆÀ¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç6¿Í¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÌó1000¥¥íÀè¤ÎËÜÅÚ¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤Î·Ð²á¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯6·î30ÆüÉÕ¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤À¡£µ»ö¤Ç¤Ï¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ò¡ÊÀÄÌÚ¤é¤Ï¡Ë¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï¥é¥Á¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤ò°ì¼°»ý»²¤·¤ÆÉãÅç¤ËÍè¤¿¡Ó¤ÈÊóÆ»¡£Âè2¿Ø¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÉãÅç¤òË¬¤ì¡¢ÅÔÂ¦¤ä·Ù»¡¤ÎÁË»ß¤ËÁø¤Ã¤¿Åö»þ86ºÐ¤ÎµÆÃÓ½¨µÈ¤ÎÊ°¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÒÉãÅç¤ËÍè¤¿¤µ¤¤¡¢·Ù»¡´±¤«¤é¼Ì¿¿¤ò¤È¤é¤ì¤¿¡£²á·ãÇÉ¤Ê¤ß¤Î°·¤¤¤À¡Ó¡£
µ»ö¤ÏÁí¤¸¤Æ¡¢6·î26Æü¤ÎÊÖ´Ô10¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤òÃæ¿´¤Ë½Ë²ì¥à¡¼¥É¤ËÀ÷¤Þ¤ëÉãÅç¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤³¤ÎÌë¤Ï°û¤ó¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤â¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡¡£Â¼¤Î¿Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤ÎÎØ¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤â¡¢¼«±ÒÂâ°÷¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ªº×¤ê¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡Ó
¤³¤Î¾ð·Ê¤Îµ½Ò¤ËÂ³¤¯°ìÊ¸¤Ï¡¢Èá¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤³¤¦¤·¤¿¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤ß¤Ä¤á¤ëÏ·¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¡ÖÎ²²«Åçµ¢ÅçÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤Î¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢Éü¶½¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤À¤¬¡¢½½¼þÇ¯¤Î¼°Åµ¤Ç¤â¡¢ÈþÇ»ÉôÅÔÃÎ»ö¤Ï¡ÖÎ²²«Åç¡×¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó
Éü¶½¤âµ¢Åç¤âÃå¼Â¤Ë¿Ê¤àÉãÅç¡£ÅçÌ±¤¿¤Á¤Î¤ªº×¤ê¤ÎÎØ¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â¼«±ÒÂâ°÷¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Î²²«Åç¤ÎµìÅçÌ±¤¿¤Á¤ÏÎØ¤Î³°¤Ç¸ÉÎ©¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤ë¤ÇÎ²²«ÅçÌ±¤ÎÀï¸å»Ë¤òÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
ÌÜÎ©¤Ä¼«±ÒÂâ½Å»ë¤ÎÈ¯¸À
¤³¤Î¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¸å¡¢Î²²«ÅçÌäÂêÄ´ºº¸¦µæ²ñ¤Ï³«ºÅ¤Î´Ö³Ö¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£µÄÏÀ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢µÄ»öÏ¿¤«¤é¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¡£
ÅÔÃÎ»ö¤Ø¤ÎÅú¿½¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¤ÎµÄÏÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢ÅÔÃÎ»ö¤¬Î²²«Åç´ØÏ¢¤Îº£¸å¤Î»Üºö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢°Õ¸«¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿²ñµÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¾åÉô¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÅú¿½¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¼«ÎÏµ¢ÅçÃæ»ß¤ÎÌó3½µ´Ö¸å¤ÎÂè7²ó²ñµÄ¡Ê1978Ç¯7·î17Æü¡Ë¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤ÏÅú¿½¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÒÅö¸¦µæ²ñ¤Ï¡ÊÎ²²«Åç¤Ë¡Ë´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÅú¿½¤·¤¿¤¤¡Ó¤ÈÈ¯¸À¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î´ðÃÏ¤¬ÃÖ¤«¤ìÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ò¡Ö´ðÃÏ¡×¤È¡Ö°ä¹ü¡×¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢»ä¤ËÀÞ¾×¤ò°Ñ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ó¡ÒËÉ±ÒÄ£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï»ä¤¬¹Ô¤¦¡Ó¤È¤·¡¢µìËÉ±ÒÄ£Â¦¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÄ°¼è¤Ê¤É¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤¯7·î26Æü¤ÎÂè8²ó²ñµÄ¡£ÂÀÅÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ò¸¦µæ²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÅçÆâ¤Ë´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¡Ë¸½¾õ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿·Á¤ÇÅú¿½°Æ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ó¤ÈÇ°¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡Òµ¢Åç¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë²¿¤é¤«¤Î¤á¤ó¤É¤¦¡ÊÊä½þ¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÔÀ¯¥µ¥¤¥É¤Ç¼¡²ó¤Þ¤Ç¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡Ó
µ¢Åç¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤ë¨¡¨¡¡£
¤³¤ÎÆü½ÐÀÊ¤·¤¿ÅÔ¤äµìËÉ±ÒÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢µ¢ÅçÉÔ²Ä·èÄê¸å¤ÎÂÐ±þ¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµá¤á¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ëµìÅçÌ±¤Î°Ñ°÷¤Î¸ÀÍÕ¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Á°²ó¤ÎÂè7²ó²ñµÄ¤ÈÂè8²ó²ñµÄ¤Î´Ö³Ö¤Ï7Æü´Ö¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÂÀÅÄ¤Ë¡Öµ¢ÅçÉÔ²Ä¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶¯¤á¤µ¤»¤ë¡È²¿¤«¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
