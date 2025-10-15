¡ÖLDL¡×¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¹â¤¤¤È¡È¿´¶Ú¹¼ºÉ¡É¥ê¥¹¥¯Áý¡¡¿ôÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÍ×Ãí°Õ¤Î¿©¤ÙÊª¡×¡ÚÀìÌç°å²òÀâ¡Û
¡¡½©¤Ï¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖLDL´ð½àÃÍ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÑ²ì¤¤¯¤ÁÆâ²Ê ´ÎÂ¡¡¦Æâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë±¡Ä¹¤ÇÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñÀìÌç°å¤ÎµÆÃÓ¿¿Âç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ÏÅß¤Ë¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤
Q.¤Þ¤º¡ÖLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡×¡ÖHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¡ÖLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡ÊLow¡ÝDensity Lipoprotein¡Ë¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¤¿VLDL¡ÊÄ¶ÄãÌ©ÅÙ¥ê¥Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¤¬·ìÃæ¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò´ÎÂ¡¤«¤éËö¾¿¡Ê¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¦¡ËÁÈ¿¥¤Ø¤È±¿¤ÖÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦Ëì¤Î¹½À®¤ä¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¹çÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È·ì´ÉÊÉ¤ËÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ØºÙË¦Ëì¤ÎºàÎÁ¡Ù¤ä¡Ø¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸¶ÎÁ¡Ù¤È¤Ê¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤ØÆÏ¤±¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÏ¤±²á¤®¤ë¤È·ì´É¤ÎÊÉ¤ËÍ¾Ê¬¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡Ù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î½ÅÆÆ¤Ê¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡ÊHigh¡ÝDensity Lipoprotein¡Ë¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ä¾®Ä²¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¡¢Ëö¾¿ÁÈ¿¥¤«¤éÍ¾Ê¬¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤Æ´ÎÂ¡¤ØÌá¤¹¡ØµÕ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÍ¢Á÷¡Ù¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ°Ì®¹Å²½¤ÎÍ½ËÉ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡ØÁ±¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡Ù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HDL¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢µÊ±ì¤äÈîËþ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È´ØÏ¢¤·¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Î¿Ê¹Ô¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î×¾²Åª¤Ë¤Ï¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï120mg¡¿dLÌ¤Ëþ¡Ê¹â¥ê¥¹¥¯·²¤Ç¤Ï100mg¡¿dLÌ¤Ëþ¡Ë¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¡¢HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï40mg¡¿dL°Ê¾å¤¬ÍýÁÛ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢LDL¤ÈHDL¤ÎÈæÎ¨¡ÊLHÈæ¡Ë¤â½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢1.5Ì¤Ëþ¤¬ÍýÁÛ¡¢2.0°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¡ÖÅß¤ËLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤¬¸ò´¶¿À·Ð·Ï¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢·ì´É¤¬¼ý½Ì¤··ì°µ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë´ÎÂ¡¤Ç¤Î»éËÃ¹çÀ®¤¬¿Ê¤ß¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°ÎÌ¤ÎÄã²¼¤ä¿åÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¤Î¸º¾¯¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
Q.¿©¤Ù²á¤®¤ë¤ÈLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Æ°ÊªÀ»éËÃ¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µí¤äÆÚ¤Î»é¿È¡¢·ÜÈé¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î²Ã¹©Æù¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ä¥é¡¼¥É¡¢¥Á¡¼¥ºÎà¤Ê¤É¤Ï¡¢Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È´ÎÂ¡¤Ç¤ÎLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢·ìÃæÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤âLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤¹°ì°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ë¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿ÍÎ²Û»Ò¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡¢ÍÈ¤²²Û»Ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤ÏLDL¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¸º¤é¤¹ºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¹â»é¼Á¡¦¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©ÉÊ¤â¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤ÏË°ÏÂ»éËÃ»À¤äÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢´ÎÂ¡¤Ç¤ÎÃæÀ»éËÃ¹çÀ®¤äVLDLÊ¬Èç¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»é¤ÎÂ¿¤¤Æù¤äÍÈ¤²Êª¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎË°ÏÂ»éËÃ»À¤ò¹µ¤¨¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÀÄµû¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌîºÚ¤äÆ¦Îà¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎµÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä·Ú¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò½µ¤Ë¿ô²óÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤·¡¢»é¼ÁÂå¼Õ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÂå¼Õ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥¹¥¿¥Á¥ó¤Ê¤É¤ÎÌôºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë²¼¤²¤ë¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©»ö¡¢±¿Æ°¡¢À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÌô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×