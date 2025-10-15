¡Ö¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ï¤â¤¦Ãæ¹ñ¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼þ²¸Íè¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¤Î¡ØÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡Ù¤È¤Ï
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î»à¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¡£¤Ê¤¼¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤«¤¯¤âÃüÍî¤·¤¿¤Î¤«¡©
Ä¹¤é¤¯ÆüËÜ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤¬ÍÉ¤é¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¼«²õ¤¹¤ëÊÝ¼é¡Ù¡ÊµÆÃÓÀµ»Ë Ãø¡Ë¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬º®ÌÂ¤òÂ³¤±¤ëÀ¯¼£¾õ¶·¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÀ¯¼£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¡Ö¶µÃÄËÜÉô¡×¤Ï´ß¿®²ð¤Î¼«Âð¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ë·úÀß¡ÄÎò»Ë¤Î°½¤¬¿¥¤ê¤Ê¤·¤¿¡ÖÈá·à¤Îµ¯ÅÀ¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÃÓÅÄÍ¦¿Í¤äÅÄÃæ³Ñ±É¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢µÆÃÓÀµ»Ë¡Ø¼«²õ¤¹¤ëÊÝ¼é¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ³Ø¹»
´ß¤Î¼¡¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµÈÅÄ³Ø¹»¡×¤Ç°é¤Ã¤¿ÃÓÅÄÍ¦¿Í¤¬¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1960Ç¯7·î¤ËÆâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿ÃÓÅÄ¤Ï¡¢60Ç¯°ÂÊÝ¤òÆ³¤¤¤¿´ß¤ÎÊ¬ÃÇ¤ÎÀ¯¼£¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö´²ÍÆ¤ÈÇ¦ÂÑ¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤ÇÅù¤·¤¯Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤òµá¤á¤ë¡ÖÀ¼Â¿¤À¼¡×¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢½êÆÀÇÜÁýÏÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£´ß¤Î·ÏÉè¤Ï¡¢ÊÝ¼é¤Î¡ÖËµÎ®¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÎ®¡×¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ç¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
ÅÄÃæ¤Ï´ßÀ¯¸¢¤ÇÍ¹À¯Âç¿Ã¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡¢ÃÓÅÄÆâ³Õ¤ÇÂçÂ¢Âç¿Ã¡¢¼¡¤Îº´Æ£±ÉºîÆâ³Õ¤Ç¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸¢ÎÏ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£2²óÌÜ¤Î´´»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿69Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢70Ç¯¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÊÆ°ÂÊÝ¾òÌó¤Î±äÄ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢ÅÄÃæ¤Ï¾ÍèÅª¤Ê°ÂÊÝÂÎÀ©ÇÑ´þ¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÑ´þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ÂÊÝ¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¡¢¼«¼çËÉ±Ò¤«¡¢¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤«¨¡¨¡¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤À¡£ÌµËÉÈ÷ÃæÎ©ÏÀ¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¼«¼çËÉ±Ò¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·ûË¡Âè¶å¾ò¤ò²þÀµ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½¸ÃÄ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬·Ù´±¤ò¤ä¤È¤¨¤Ð°ìÈÖ°ÂÁ´¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏºâÉÛ¤ÎÊý¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é·Ù»¡À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÍý¶þ¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¼«¼çËÉ±Ò¤À¤±¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢·³»öÈñ¤¬ºÐ½Ð¤Î¸Þ¡¢Ï»¡»%¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¹ñÌ±¤ÏÀïÁ°¤Ç¥³¥ê¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë·ûË¡Âè¶å¾ò¤â¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ¤À¤Ã¤Æ½¸ÃÄ°ÂÊÝ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¡×69Ç¯10·î10Æü¡Ë
ÅÄÃæ¤Î°ÂÊÝÏÀ¤âµÈÅÄ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿¡Ö·ÐºÑÍ¥Àè¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¡¢¡ÖÈ¿Àï¡×¡Ö·³»öÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¼çµÁ¡×¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¡¢1972Ç¯7·î7Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¡ÖÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¶â¸¢ÉåÇÔ¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤òÅÚ·ú¹ñ²È¤ËÂÄÍî¤»¤·¤á¡¢¹ñÌ±À¸³è¤òÄËÂÇ¤·¤¿¤ÈÌÔÎõ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢2023Ç¯¤ËÉü¹ïÈÇ¤â½Ð¤¿¡ØÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡Ù¤ò²þ¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ¤¬¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤È¡ÖÊ¡»ã¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¼«¤éÉ®¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö½ø¤Ë¤«¤¨¤Æ¡×¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤é¤«¤ì¤¿¹ñºÝ·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬Ê¿ÏÂ¤ËÀ¸¤¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î»º¶È¹½Â¤¤ÈÃÏ°è¹½Â¤¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê²þ³×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡×¡Ê8ÊÇ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤³¤ó¤´¤Î¿ÊÏ©¤ò°ì¸À¤Ë¤·¤ÆÍ×Ìó¤¹¤ì¤Ð¡ØÊ¿ÏÂ¡Ù¤È¡ØÊ¡»ã¡Ù¤Ë¤Ä¤¤è¤¦¡×¡Ê39ÊÇ¡Ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¸ò¾Ê¿³µÄ´±¤À¤Ã¤¿Àî¾åÀ¬Íº¤¬¡¢Èë½ñ¤ÎÁáºä¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃø½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¼þ²¸Íè¤¬¡ØÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ï¤â¤¦Ãæ¹ñ¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¹ñ³°¤Ë»ñ¸»¤òµá¤á¤ÆÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Àï¾¡¹ñ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¡£GHQ¤¬ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ°ÂÄêËÜÉô¤Ë¡Ö»ñ¸»°Ñ°÷²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡Ö¹ñÆâ»ñ¸»¤ò³«È¯¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¹ñ²ÈÁÏÂ¤¤ÎÊýÅÓ¡×¡Ê¡Ø¹ñÅÚ·×²è¤ÎÊÑÁ«¨¡¨¡¸úÎ¨¤È¹ÕÊ¿¤Î·×²è»×ÁÛ¡Ù38ÊÇ¡Ë¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£¼þ¤Î¸ÀÍÕ¤â¡¢¡ØÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡Ù¤Ë¡¢¤³¤ÎÊ¿ÏÂ¹ñ²È¤Ø¤Î¡ÖÊýÅÓ¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
ËµÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹ñ²È¼çµÁÅªÊÝ¼é¡×
´ß¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢·ûË¡²þÀµ¤ä¼«¼çËÉ±Ò¤òµá¤á¤ë¡Ö¹ñ²È¼çµÁÅªÊÝ¼é¡×¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î»ÙÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°Á´¤ËÊÝ¼é¤Î¡ÖËµÎ®¡×¤Ø¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÌÀ¼£°ÊÍè¤Î¡ÖÉÙ¹ñ¶¯Ê¼¡×¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÀïÎ¬¤«¤é¡¢ÇÔÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¶¯Ê¼¡×¤ò¶¯À©Åª¤Ë¼Î¤Æ¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¡ÖÉÙ¹ñ¡×¤ËÅ°¤·¡¢¡Ö·ÐºÑÍ¥Àè¡×¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤â¤½¤ì¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢73Ç¯¤Ë¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¹îÉþ¤·¤Æ·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó´ß¤¿¤Á¡ÖËµÎ®¡×¤ÎÀªÎÏ¤â¡¢¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤¿¡£ÅÄÃæÀ¯¸¢²¼¤Î73Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë±¦ÇÉÀ¯ºö½¸ÃÄ¡ÖÀÄÍò²ñ¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤¬¡¢Åö»þ¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤Ç¤¢¤ë¡£ÈÕÇ¯¤ÏÅÄÃæ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾®Àâ¡ØÅ·ºÍ¡Ù¤¬É¾È½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡¢È¿ÅÄÃæ¤ÎµÞÀèË¯¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â¡¢ÅÄÃæ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµÈÅÄ¤Î´ðËÜÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÐ¸¶¤Ï¡¢1932Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯13ºÐ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÇÔÀï¤Ç¤¢¤ë¡£Å¨µ¡¤ËÇØ¸å¤ò½±¤ï¤ì¤Æ¡¢µ¡½ÆÁÝ¼Í¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþºÛÈ½¤òËµÄ°¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎMP¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥²¥¿¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤ÈÃ¦¤¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¥²¥¿¤ò½³Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éïèÊâ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤Î¸þ¤³¤¦¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆ»¤Î¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥¹¤ÇËË¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç´÷¡¹¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë·ûË¡¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢·³»öÎÏ¤â°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²×Î©¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµö¤·¤Æ¤¤¿¡ÖµÈÅÄ¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡×¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÝ¼éËÜÎ®¤¬ÃÛ¤¤¤¿Ê¿ÏÂ¤ò¡¢¡ÖÅÛÎì¤ÎÊ¿ÏÂ¤À¡×¤ÈÇÍÅÝ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ë¡Ë»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë¶þ¿«Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ª¾ª¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤ÎÅÛÎìÅª¤ÊÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë°Â½»¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£Ì±Â²¤Î¼çÂÎÀ¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡×¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¼ÁØNEWS¡×2015Ç¯8·î6ÆüÊüÁ÷¡Ë
ÀÐ¸¶¤Ï¡¢¤è¤¯Çò½§¼¡Ïº¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäßÍ¤·¤¿¡£
¡ÖµÈÅÄÌÐ¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶áÃæ¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿Çò½§¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇò½§¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØµÈÅÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÀ¯¼£²È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì¤Ä·èÄêÅª¤Ê´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤ÎÄ´°õ¤Î»þ¤Ë¿ï¹Ô¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢µÈÅÄ¤Ï¤Ê¤ó¤ÇÄ´°õ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î·ûË¡¤òÇË´þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤Î¤¢¤Æ¤¬¤¤ÉÞ»ý¤Î·ûË¡¤ò¡¢µÈÅÄ¤¬ÇË´þ¤·¤¿¤é¤½¤ì¤ÇºÑ¤ó¤À¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤¬ÈÈ¤·¤¿°ìÈÖÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°2015Ç¯4·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë
Çò½§¤ÏµÈÅÄ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½ªÀïÏ¢Íí»öÌ³¶É¤Î»²Í¿¡¢¼¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹ÖÏÂ¾òÌó¤Ë¤ÏÁ´¸¢ÃÄ¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤¿¤Û¤É¤ÎµÈÅÄ¤ÎÂ¦¶á¤À¡£¤½¤ÎÇò½§¤¬¡¢¼«Ãø¤Ç¤â¡Ö¸½ºß¤Î¿··ûË¡¤ÏÀêÎÎÃæÊÆ¹ñÂ¦¤«¤é¡Ø²¼¤·¤ª¤«¤ì¤¿¡Ù¤â¤Î¤Ç¡¢·ûË¡¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¤â¤ê¾å¤Ã¤¿°Õ»Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤ËÜ¼Á¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ÀêÎÎ¤â¤¹¤ó¤ÇÆÈÎ©¤ò²óÉü¤·¤¿º£Æü¡¢¤Û¤ó¤È¤Î¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¤Ë¤è¤ë¿··ûË¡¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¡Ê¡Ø¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¡Ù¿·Ä¬Ê¸¸Ë120ÊÇ¡Ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄ¤È¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿Çò½§¤µ¤¨·ûË¡²þÀµ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï²æ¤¬°Õ¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤Ï¤äÀï¸å¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¡ÖµÈÅÄ¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡×¤ËÇû¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÐ¸¶¤ÎÆ°¤¤¬¡ÖÊÝ¼éËÜÎ®¡×¤òÎ¿¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£89Ç¯¤Ë¡¢¼«¤éÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæÇÉ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÝ²¼ÇÉ¤¬¿ä¤·¤¿³¤Éô½Ó¼ù¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÄÃæ¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
·ûË¡²þÀµ¤â¡¢¼«¼çËÉ±Ò¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀµµÁ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¡¹¤Ï¡Ö·ÐºÑÍ¥Àè¡×¤È¡ÖÈ¿Àï¡×¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡ÖÍßË¾¡×¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£
´ß¤ÈÀÐ¸¶¤¬¡Ö¹ñ²È¤Ï¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö´ß¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿ÀïÈÈ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÀï¾ì¤Ë¤â¡¢·³Ââ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£°¤É¡¶«´¤ÎÀïÃÏ¡¢²¥¤é¤ìÂ³¤±¤ë·³ÂâÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¼«¼çËÉ±ÒÏÀ¤Ï¡¢Íý¶þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÇÔÀï¤Ë¤è¤ë´ß¤äÀÐ¸¶¤Î¶þ¿«´¶¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀïÁè¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¿Í¡¹¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â90Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÂÎ¸³¤¬À¯¼£¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡ö
