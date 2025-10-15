ÅìÂç±¡À¸¤¬2025¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ÎÀ¨¤µ¤ò²òÀâ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNobel Prize¡×Announcement of the 2025 Nobel Prize in Physics¤è¤ê
¡Ú¿Þ²ò¡Ûº£²ó¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ï¡ÖÅÅµ¤²óÏ©¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¯¥í¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Ò²½¤ÎÈ¯¸«¡×¤½¤â¤½¤â¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
2025Ç¯10·î7Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó²¦Î©²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î3»á¤ËÂ£¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÌ»ÒÎÏ³ØÀ¸ÃÂ100Ç¯¤ÎÇ¯¤ÎÊªÍý³Ø¾Þ
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊª¼Á¤ò¹½À®¤¹¤ë¸¶»Ò¤äÅÅ»Ò¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¯¥í¤ÊÀ¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊªÍý³Ø¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢1925Ç¯¤ËW.¥Ï¥¤¥¼¥ó¥Ù¥ë¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊªÂÎ¤Ï¡ÖÊª¡×¤ä¡ÖÎ³¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¼Á¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÎ³»ÒÀ¡×¤È¡ÖÇÈÆ°À¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ¼Á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¸÷¤äÅÅ»Ò¤Ê¤É¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÎ³¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ì¤ÐÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢Êª¼Á¤Î¡ÖÎ³»ÒÀ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸÷¤äÅÅ»Ò¤Ê¤É¤ÏÆ±»þ¤Ë¡ÖÇÈÆ°À¡×¤ò¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇÈÆ°À¡×¤È¤Ï¡¢¿åÌÌ¤ÎÇÈ¤ä¶õµ¤Ãæ¤òÅÁ¤ï¤ë²»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÀ¤«¤é¹¤¬¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ³¤Ç¤â¤¢¤êÇÈ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Ä¾´¶¤ËÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£1900Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÎ³»Ò¤ÈÇÈ¤ÎÆó½ÅÀ¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â¸³¤¬Â¿¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÂæÆ¬¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ï¡ÖÅÅµ¤²óÏ©¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¯¥í¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Ò²½¤ÎÈ¯¸«¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ³»Ò¤¬ËÜÍèÄÌ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÊÉ¤ò¡È¤¹¤êÈ´¤±¤ë¡É¤è¤¦¤ËÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÉ¤ËÅê¤²¤Æ¤âÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÉ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÅÅ»Ò¤Ê¤É¤ÎÎ³»Ò¤Ï¡¢¾åµ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿ÇÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¡ÈÂ¸ºß¤¹¤ë³ÎÎ¨¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖÊÉ¤Ë¼×¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï²èÁü¤ä¿Þ¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNobel Prize¡×Announcement of the 2025 Nobel Prize in Physics¤è¤ê
¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤ÏÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÊü¼ÍÀÊª¼Á¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡Î³»Ò¤òÊü½Ð¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡Êø²õ¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Õ¥¡Î³»Ò¤¬¸¶»Ò³Ë¤Î¼þ¤ê¡É¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÈô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë¡¢¤ÈÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¥È¥ó¥Í¥ë¥À¥¤¥ª¡¼¥É¤òºî¤Ã¤¿¹¾ºêÎè±÷Æà¤Ï¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ç1973Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¼õ¾ÞÆâÍÆ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¥¸¥ç¥»¥Õ¥½¥ó¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍýÏÀÍ½Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¥½¥ó¤Ë¤âÊªÍý³Ø¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¦µæ¤Î°ìÈÖ¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥í¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
ÀèÄø¤«¤é¡¢¡Ö¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡×Î³»Ò¤ÈÇÈÆ°¤ÎÆó½ÅÀ¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶»Ò¤äÅÅ»Ò¤ÎÀ¤³¦¤ÏÆó½ÅÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤¹¤ë¤È¡Ö¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¯¥í¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤â´°Á´¤Ë¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÅ»Ò²óÏ©¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤â¥ß¥¯¥í¤ÊÀ¼Á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥»¥Õ¥½¥óÀÜ¹ç¡×¤Ç¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNobel Prize¡×Announcement of the 2025 Nobel Prize in Physics¤è¤ê
¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¶ÅÁÆ³ÂÎ2¤Ä¤ÇÀä±ïÂÎ¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÅÅÎ®¤òÎ®¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¥½¥óÀÜ¹ç¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¡¢Ä¶ÅÁÆ³¤ÎÉôÊ¬¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂçÎÌ¤ÎÅÅ»Ò¤Î¥Ú¥¢¡Ê¥¯¡¼¥Ñ¡¼ÂÐ¡Ë¤¬½¸ÃÄÅª¤Ë¡ÖÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤Ê¡Ê=¥ß¥¯¥í¤ÊÀ¤³¦¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÍýÏÀÅª¤ËÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡Ö½¸ÃÄÅª¤ÊÅÅ»Ò¤¿¤Á¡×¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢Ä¶ÅÁÆ³¤ÎÉôÊ¬¤ËÅÅ°µ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Î¤³¤È¤ò¸¶ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡È¥Þ¥¯¥í¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¡¢ÅÅ»Ò°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤òµ¯¤³¤¹¸½¾Ý¤ÏÂ¿¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅÅ»Ò¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥Þ¥¯¥í¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÂÄêÅª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥¯¥í¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤â¥ß¥¯¥í¤ÊÀ¤³¦¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¼Â¾Ú¤·¤¿ÅÀ¤¬¡¢³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ÏÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ÎÀ©ºî¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î´ðÁÃµ»½Ñ¤È¤Ê¤ëÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ä¡¢½¾Íè¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤è¤ê¤âÈôÌöÅª¤Ë¹â¤¤´¶ÅÙ¤ò»ý¤ÄÎÌ»Ò¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¼¡¤Î100Ç¯¤òÎÌ»Ò¤ÇÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹µ»½Ñ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¤ª¤Þ¤±¡Ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ
º£²ó¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥í¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¼õ¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥»¥Õ¥½¥óÀÜ¹ç¤Îº¸±¦¤ÇÅÅ»Ò¤ÎÇÈÆ°´Ø¿ô¤Î°ÌÁêº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¡Ê¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¡¢°ÌÁêº¹¤Î»þ´ÖÈùÊ¬¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¡ËÊ¬¤À¤±ÅÅµ¤Äñ¹³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸µ¡¹¤Ï¥¸¥ç¥»¥Õ¥½¥óÀÜ¹ç¤Îº¸±¦¤Ë¤ÏÄ¶ÅÅÆ³¡¢¤Ä¤Þ¤êÄñ¹³¤¬0¤ÎÊªÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÈÆ°´Ø¿ô¤Î°ÌÁêº¹¤Ë¤è¤êÄñ¹³¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¾ïÅÁÆ³¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢Äñ¹³¤òÂ¬Äê¤·¡¢¤½¤ÎÃÍ¤¬0¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿ÅÅ»Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÇÈÆ°´Ø¿ô¤Î°ÌÁêº¹¡×¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÅÅ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÎÌ¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÌÁêº¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÌÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢°ÌÁêº¹¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º¸¤ÎÅÅ»Ò¤ÏÁ´¤Æ°ÌÁê¤¬1¤Ç¡¢±¦¤ÎÅÅ»Ò¤ÏÁ´¤Æ°ÌÁê¤¬3¤À¤«¤é¡¢°ÌÁêº¹¤Ï3-1=2¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬µ¯¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅÅ»Ò¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Äñ¹³¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥í¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¸ú²Ì¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î¼þÇÈ¿ô¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¶¦ÌÄµÛ¼ý¤òµ¯¤³¤·¡¢¤¹¤°¤ËÄñ¹³¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥¯¥í¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÎÌ»Ò²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆ±»þ¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÏÀÊ¸
John Clarke et al. ,Quantum Mechanics of a Macroscopic Variable: The Phase Difference of a Josephson Junction.Science239,992-997(1988).
https://clelandlab.uchicago.edu/pdf/clarke%20science%2088.pdf
»²¹Í
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/popular-information/
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥¯¥¹
¹»Àµ¶¨ÎÏ¡§±üÂ¼Î¼ÂÀ
¡ÊµµÅÄ ÖÅ ¡§ ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê³ØÀ¸¡¦ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¶µ°é´Æ½¤¡Ë