PPI¤äH2¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡Ä¡Ä°û¤ß¤¹¤®¤ë¤È°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ö»ÔÈÎ¤Î°ßÌô¡×

¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ËºÇ¶¯¤Î°ßÌô¡ÖPPI¡×¤¬ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÔÈÎÌô¤Î¿ôÇÜ¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢½ÅÆÆ¤ÊÉûºîÍÑ¥ê¥¹¥¯¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø°û¤ß¤¹¤®¤ë¤È°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ö»ÔÈÎ¤Î°ßÌô¡×¤ÎÌ¾Á°¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤Ë
¤Þ¤¿¡¢PPI¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âÇ§ÃÎ¾É¡¢¹üÀÞ¡¢´¶À÷¾É¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â´í¸±»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ß¤¬¤ó¤À¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÇÃ«¸ý°å±¡±¡Ä¹¤ÎÃ«¸ý¶³»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¡¢PPI¤¬°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó6Ëü3000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹á¹Á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢PPI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬2¡¦44ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÈÍÑ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¤ÎºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥í¥ê¶Ý¤ò½ü¶Ý¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¸¶°ø¤È·ë²Ì¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ø¸å¤í¸þ¤¸¦µæ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢PPI¤ÎÄ¹´üÉþÍÑ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°½Ð¤ÎÄ¹ß·»á¤â°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖPPI¤Ç°ß»À¤¬¸º¤ë¤È¡¢°ß»ÀÊ¬Èç¤Î»ÊÎáÌò¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¬¥¹¥È¥ê¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¹¥È¥ê¥ó¤Ï¡¢°ß¤ÎÇ´Ëì¤ÎºÙË¦¤òÁý¤ä¤¹ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç´Ëì¤¬²á¾ê¤ËÁý¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥ê¡¼¥×¤ä¼ðáç¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ß¤¬¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ä¹ß·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ß¤¬¤ó¤ä°ßÄÙáç¤ÎÃû¸õ¤Ï°ßÄË¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊØ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊØ¤¬¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ß¤ä¿©Æ»¤ÎÇ´Ëì¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç·ê¤¬¶õ¤¡¢½Ð·ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ì¤¬°ß»À¤È·ë¹ç¤·¤Æ»À²½Å´¤È¤¤¤¦¹õ¤¤Êª¼Á¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤Ç¹õ¤¤ÊØ¤¬½Ð¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ß¤ÎÁ°¸å¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
PPI°Ê³°¤Î°ßÌô¤Ï¤É¤¦¤«
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏPPI¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î°ßÌô¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â°ßÌô¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤â¤Î¤òÂç¤¤¯Ê¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢PPI¡¢H2¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢À©»ÀÌô¤Î3¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£PPI°Ê³°¤Î¥¯¥¹¥ê¤Ë¤â¡¢½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¬¥¹¥¿¡¼10¤Ê¤É¤ÎH2¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤»¤óÌÑ¤äºøÍð¤ÎÉûºîÍÑ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖH2¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÏÇ¾Æâ¤ÎH2¼õÍÆÂÎ¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÇ¾¤ÎÃæ¿õ¿À·Ð·Ï¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬¤¬¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢¸¸³Ð¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢H2¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¿ÕÂ¡¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿Õµ¡Ç½¾ã³²¤Ê¤É¡¢¿ÕÂ¡¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ«ËÜ»á¡Ë
ÉáÄÌ¤Î°ßÌô¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤
ÂÀÅÄ°ß»¶¤Ê¤É¤ÎÀ©»ÀÌô¤Ï¡¢½ÅÆÆ¤ÊÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹´ü¤ÇÉþÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£
¡ÖÀ©»ÀÌô¤Ï¡¢°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ß»À¤½¤Î¤â¤Î¤òÃæÏÂ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢PPI¤äH2¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸ú²Ì¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¯¥¹¥ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤¬ÂÎ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Î¼å¤¤¿Í¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Æ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÉþÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÄ¹ß·»á¡Ë
°ßÄË¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢°ßÌô¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¥¯¥¹¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°Â°×¤Ë°ßÌô¤ò°û¤ß¤¹¤®¤ë¤Î¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö°ßÌô¤Ï¡¢°ß¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ä¡¢¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎÌô¤Ç¾É¾õ¤ò¤´¤Þ¤«¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢°ß¤ÎÉÔÄ´¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢É¬¤º°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÄ¹ß·»á¡Ë
ÊØÍø¤Ê»ÔÈÎÌô¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤ò¸í¤ì¤ÐÆÇ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥¯¥¹¥ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤À¡£
