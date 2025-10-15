²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡ª¡© ¥É·³¤¬ÁöÎÝ¥ß¥¹¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡É¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×µå¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¡ÈÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¡É¡Ö·ã¥ì¥¢¤À¤Ê¡×¡ÖÄÁ¥×¥ì¡¼¹Ô¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º1¡¼2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê10·î13Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î14Æü¡¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁöÎÝ¥ß¥¹¢ª¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥íÊ»»¦¤Î¡È¾×·â¸÷·Ê¡É
10·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º1²óÀï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤¬¾Ã¤¨¤¿¡È¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥íÊ»»¦¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÉ½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢7ÈÖ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÎÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Ë¿¤Ó¤ëÆÃÂçÈôµå¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥µ¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬·üÌ¿¤ËÇØÁö¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë°ìÅÙÆþ¤Ã¤¿¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¼éÈ÷¿Ø¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÃæ·Ñ¤ò¶´¤ó¤ÇËÜÎÝ¤Ø¤ÈÁ÷µå¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¡¢¤µ¤é¤ËÁ÷µå¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë»°ÎÝ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«¤é»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤âÄÁ¤·¤¤¡È¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥íÊ»»¦¡É¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥íw¡×¡Ö·ã¥ì¥¢¤À¤Ê¡×¡ÖÄÁ¥×¥ì¡¼¹Ô¤¡×¡Ö¾õ¶·¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¥ï¥±¤ï¤«¤é¤ó¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤òÁá¤¯³Ú¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤¬Èñ¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼é¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ê·Á¤Ç¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤À·Á¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÎÊý¤Ï6²ó¤Ë4ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥½¥íÃÆ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï9²óÎ¢¤Î¹¶·â¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤â°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢2-1¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
