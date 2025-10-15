Àõ¸«¿¿µª¡¢¸Ä¿Í2Ï¢¾¡¡ª»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Ë·è¤á¤¿ÇÜËþ¤¬·è¤á¼ê¤Ë¡ÖÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¾Ð´é¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¸«»ö¤ÊÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤À¡£10·î14Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤ÎÀõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£½øÈ×¡¢ÃæÈ×¤È2²ó¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¹âÂÇÅÀ¤Ç¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀõ¸«¿¿µª¤¬³«»ÏÁá¡¹¤Ë·è¤á¤¿ÇÜËþ¥Ä¥â
¡¡Àõ¸«¤Ïº£´ü3ÀïÌÜ¡£½éÀï¤Ï3Ãå¡¢Á°²ó¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢Àõ¸«¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì1¶É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»î¹ç¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¡£Àõ¸«¤Ï2½äÌÜ¡¢4½äÌÜ¤ËÀÖÇ×¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ë¤È¡¢5½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«»ö¤Ë¥Ä¥â¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ2¡¦¥É¥é¡¦Î¢¥É¥é2¤ÎÇÜËþ¡¦1Ëü6000ÅÀ¤òÀ®½¢¡£Áá¤¯¤âÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÅì2¶É1ËÜ¾ì¡¢Åì2¶É2ËÜ¾ì¤ÈÏ¢Â³¤ÇÎ®¶É¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÃÝÆâ¤¬Åì3¶É3ËÜ¾ì¤ÇËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¡¢Æî1¶É¤Ç¤âËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÀõ¸«¤Ï3000ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤â¡¢Æî2¶É¤Ç¤Ï¼ÆÅÄ¤«¤é¥À¥ÖÆî¡¦ÀÖ2¤ÎËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¡¢ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¥Æ¥ó¥Ñ¥¤Î®¶É¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢4ÃåÌÜ¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤òÁÀ¤¦¼ÆÅÄ¤¬°¤µ×ÄÅ¤«¤é2600ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Àõ¸«¤Î¸Ä¿ÍÏ¢¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Àõ¸«¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¶¯Îõ¤ÊÀèÀ©¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÖ¤ÈÎ¢¥É¥é¤ÎËã¿ý¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£¤³¤ÎÇÜËþ¤Ç¡ÖÏ¢¾¡¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æó¤ÎÌð¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤µ²á¤®¤Æ¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¥Î¡¼¥Æ¥óÈ³Éä¤È¤«¡¢¥Ä¥â¤é¤ì¤È¤«¤ÇÅÀ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¸¤ï¤¸¤ï¸µÂÀ¤µ¤ó¤Èµ÷Î¥¤¬¶áÉÕ¤¤¤¿¡£ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü9000ÅÀ¡¿¡Ü59.0
2Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü2000ÅÀ¡¿¡Ü12.0
3Ãå¡¡EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü7800ÅÀ¡¿¢¥22.2
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü1200ÅÀ¡¿¢¥48.8
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë