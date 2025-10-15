¡ÔÂçÃ«æÆÊ¿¤Î·»µ®Ê¬¡ÕÃæÅÄæÆ¡ßÌ©Ãåµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÈÂçÃ«¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ò¥ß¥Ä¡É¤È¤Ï¡©¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡9·î28Æü¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¢55ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤Þ¤Ç¤¢¤È1ËÜ¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÆ¨¤¹¤â¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤ÈµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÈÂçÃ«É×ºÊ¤Î»Ò¤É¤â¡É¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¢¡¢¡¢¡
4ÅÙÌÜ¤ÎMVP³ÍÆÀ¤¬³Î¼Â»ë
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÂÇÎ¨2³ä8Ê¬2ÎÒ¡¢102ÂÇÅÀ¤ÈÎ®ÀÐ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿ÂçÃ«¡£6·î¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¤á¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎMLBÃ´Åöµ¼Ô¡¦»Í(¤·)ãÞ(¤«¤Þ)±Ò»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼ê¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¸þ¾å¤·¡¢°ìÃÊ¤âÆóÃÊ¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ø1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡Ù¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿9·î16Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢5²ó¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«¡£
¡ÖÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â3Ç¯Ï¢Â³¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎMVP³ÍÆÀ¤ÏÅöÁ³¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ËþÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ï°µÅÝÅª¤À¡£ÀèÆü¡¢MLB¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£¥í¥¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬CM½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤Î¤É¤Ç¤«¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¨¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤â¥¬¡¼¥É¤ÏÊø¤µ¤º
¡¡º£Ç¯¤ÏºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤Î±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¡¢ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ê½¼Â¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦»ÍãÞ»á¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¢¤Þ¤ê²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÅÐÈÄÆü¤°¤é¤¤¤·¤«µ¼Ô¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ï¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÁÌä¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢
¡ÖÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¸å¤Î¼èºà»þ¤Î¤³¤È¡£²ÈÂ²¤Ø´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¬¡¼¥É¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÂçÃ«¡£
¡ÖÆæ¤Ã¤¹¤Í¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¡È·»µ®Ê¬¡ÉÃæÅÄæÆ¤À¡£ÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®¡¢ÃæÅÄ¤¬4ÈÖ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢16Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÃ«¤ËÏ¢Íí¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡ÃæÅÄ¤Ï9·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎºÝ¡¢¸µ´ÆÆÄ¡¦·ª»³±Ñ¼ù»á¤äÀèÇÚ¤Î°ðÍÕÆÆµª»á¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¡ÖæÆÊ¿¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤¢¤ì¤ÏËÜµ¤¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾éÃÌ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ä¤·¤¤¤Ê¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¡×
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¡Ë»¤·¤µ¤âÃíÌÜÅÙ¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤éÂçÃ«Áª¼ê¤ËÏ¢Íí¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤«¤Ê¡£¡Ø´èÄ¥¤ì¡Ù¡Ø¸µµ¤¡©¡Ù¤È¤«¡¢Æü¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
¡ÖÈà¤òÌÜÉ¸¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡16Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤Ï¼Â²È¤ËÂçÃ«¤é¼ã¼êÁª¼ê¤ò¾·¤¤¤Æ¿©»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤«¤é¸«¤¿ÉáÃÊ¤ÎÈà¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö²ÈÍè¤Æ¿©»ö¤·¤¿»þ¤ÏÌîµå¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡ØÇº¤ß¤´¤È¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡©
¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡×
¡½¡½º£µ¨¤Î³èÌö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÅê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Èà¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÊÅê¼ê¤ÎÉüµ¢¤Ï¡ËÁêÅö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤Ç¤Ïº£¸å¡¢ÃæÅÄ¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂçÃ«¤Î¤É¤ó¤ÊÅÀ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ØæÆÊ¿¤Î¿¿»÷¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿»÷¤·¤Æ¤âÌµÍý¤À¤«¤é¡£Èà¤òÌÜÉ¸¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢æÆÊ¿¤Ïµ¬³Ê³°¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡µ¬³Ê³°¤ÎÃË¤Ïº£¡¢Ìîµå¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î9Æü¹æ¡Ë