µ¤¸õ¤ÎÀìÌç²ÈAI¡Öµ¤¸õÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÃÏ°è¤ä´ë¶È¤ÎÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£AI¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯²Ê³Ø¸¦µæ¤È¼Ò²ñ¤ÎÌ¤ÍèÁü
º£Ç¯¤Î²Æ¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¹â²¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¤²¹¾å¾º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ËÃ¼¤Ê¹ë±«¤ä´³¤Ð¤Ä¤Ê¤É¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤½¤Ê¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ïº£¤ä¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÎ©°Æ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÃÏ°èµ¤¸õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¸¦µæ¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢JAMSTECÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾ðÊóÁÏÀ¸ÉôÌçÃÏµå¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾¾²¬ÂçÍ´¡Ê¤À¤¤¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤â¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤´¤È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËAI¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ê¡ÅÄ°Ëº´±û¡Ë
À¸À®AI¤¬ÃÏ°è¤ä´ë¶È¤´¤È¤Î²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ª
¨¡¨¡¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤´¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÃÏ°èµ¤¸õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ºß¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ô¤äÄ®¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤â¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦·×²è¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ë¶È¤Ç¤â²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯ÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ°èµ¤¸õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ¸À®AI¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤¬²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òºöÄê¤¹¤ë¤Î¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤¼¡¢AI¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏ°èµ¤¸õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¸½À¤Î¹â¤¤²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÈÂç¤¤ÊÏ«ÎÏ¤òÍ×¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£
²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö´ËÏÂºö¡×¤È¡ÖÅ¬±þºö¡×¤ÎÆó¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ËÏÂºö¡×¤È¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤Î¤½¤â¤½¤â¤Î¸¶°ø¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤êºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬´ËÏÂºö¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î¡ÖÅ¬±þºö¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤½¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ðµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤½¤Ê¤¨¤ÆÇÀºîÊª¤ò¹â²¹¤Ç¤â°é¤Á¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼ï¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤½¤Ê¤¨¤Æ²ÏÀî¤ÎÄéËÉ¤ò¹â¤¯¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬Å¬±þºö¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÏ°è»º¶È¤ä·ÐºÑ¡¢À¯ºö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î¼Â¹Ô·×²è¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¿¦°÷¤¬»þ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ê¤É¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¸½ºß¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í°÷¤Î³ÎÊÝ¤äÍ½»»¾å¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿Í°÷¤äÍ½»»¤ÎÀ©Ìó¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¤â¤Ã¤ÈÍÆ°×¤Ë²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÃÏ°èµ¤¸õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²Ê³ØÅª¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÎ©°Æ¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥â¥Ç¥ë
¨¡¨¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÎ©°Æ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ç³Ø½¬¤µ¤ì¤¿¡Ö´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë´ûÂ¸¤ÎÈÆÍÑÅª¤ÊAI¤Ë¡¢µ¤¸õ³Ø¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤Æ¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊAI¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ¤¸õ³Ø¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î¡ÈÀìÌç²È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿AI¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎAI¤Ë¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤Ã¤¿²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î°Æ¤òºîÀ®¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î·×²è½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¡Ö¡ûÇ¯¸å¤Ë¢¤¢¤»Ô¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëµ¤²¹¤È¹ß¿åÎÌ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤Å¬±þºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈAI¤Ï¡¢µ¤²¹¤ä¹ß¿åÎÌ¤Î¾ÍèÊÑ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÅ¬±þºö¤Î°Æ¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Á³²Ê³ØÅª¤Ê¾ðÊó¤È¼Ò²ñÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°AI
¨¡¨¡Í½Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Ï»öÁ°¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤¬³«È¯¤·¤¿µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤É¤ÎÃÏ°è¤Îµ¤²¹¤¬¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¡î¾å¾º¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Í½Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ò»öÁ°¤Ë³Ø½¬¤·¤Þ¤»¤ó¡£²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³°Éô¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¼èÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Íèµ¤¸õÍ½Â¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¿ôÃÍ¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¤Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤ÎÅÔÅÙ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é»²¾È¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°Éô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¸å³ÆÃÏ¤Ç²¹ÃÈ²½¤¬¤É¤¦¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤«¤ò¤¯¤ï¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëAI¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²Ê³ØÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëAI¤Ç¤¹¡£¼«Á³²Ê³ØÅª¤Ê¾ðÊó¤È¼Ò²ñÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëAI¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ïµ¤¸õ³Ø¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤AI¤ò¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊªÍýË¡Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤µ¤ì¤¿¾Íèµ¤¸õÍ½Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëAI¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ê³ØÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤Î¤«
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Meta¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖLlama¡Ê¥é¥Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤¬ÆüËÜ¸ì¸þ¤±¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¡ÖSwallow¡Ê¥¹¥ï¥í¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖLlama¡×¤ä¡ÖSwallow¡×¤Ï¡¢¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¸À¸ì¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¸À¸ì¤òÍý²ò¤·¤¿¤ê¡¢Ê¸¾Ï¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÄÉ²Ã¤Ç³Ø½¬¤µ¤»¤ë¡Ö»Ø¼¨¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¹©Äø¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¤¸õ³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»Ø¼¨¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢µ¤¸õ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÎÌ¤ÎÏÀÊ¸¤äÊó¹ð½ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ËÀìÌçÃÎ¼±¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Ã±¤ËÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÍÑ¤Î³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤È²óÅú¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤ÎQ&A·Á¼°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢µ¤¸õ³Ø¤ÎÏÀÊ¸¤äÊó¹ð½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎLLM¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Æ°À¸À®¤·¤¿Q¡õA¥Ç¡¼¥¿¤ò¿Í´Ö¤ÎÀìÌç²È¤¬ÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤Î³Ø½¬¤â¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸!?¡¡»î¸³ÌäÂê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤òÉ¾²Á
ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¤ë»Ø¼¨¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼¡¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌÏÈÏ²òÅú¤ÎÎã¤Ê¤É¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤Æ¡¢¥¦¥½¤äÊÐ¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹©Äø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¹©Äø¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ª¶â¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¦¥½¤äÊÐ¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿ÂÐºö¤¬Î©°Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë·ëÏÀ¤ÎÏÀÊ¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²¾Àâ¤¬¤¢¤È¤ÇÊ¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ÄÊÌ¤ÎÏÀÊ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í´Ö¤¬¿¿µ¶¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤³¤½¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÀ¸¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÈï°úÍÑ·ï¿ô¤ÎÂ¿¤¤ÏÀÊ¸¤äÈæ³ÓÅªºÇ¶á¤ÎÏÀÊ¸¤«¤é³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Î¡ÖÉ¾²Á¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µ¤¸õ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë4ÂòÌäÂê¤òÂçÎÌ¤Ë²ò¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÀ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°À®¤·¤¿µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡³Ø½¬¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢»î¸³ÌäÂê¤ò²ò¤«¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´Ö°ã¤¨¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àµ²ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ø¼¨¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»È¤¦³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤ÈÉ¾²Á¤Ë»È¤¦ÌäÂê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢´°Á´¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»öÁ°¤Ë»î¸³ÌäÂê¤È¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÇ½¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
É¾²Á¤Î¹©Äø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢4ÂòÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤Çµ½Ò¤¹¤ë·Á¼°¤ÎÌäÂê¤â²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÎ©°Æ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
µ½Ò¼°¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀìÌç²È¤¬ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Ï¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¤Ç¡¢¤è¤¤·ëÏÀ¤¬½Ð¤»¤ë!?
µ¤¸õÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ï2024Ç¯¤Î½©¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ChatGPT¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð²óÅú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ç²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÎ©°Æ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¡¢À¸À®¤µ¤ì¤ë²óÅú¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢²óÅú¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¤è¤¤À¸À®·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢AI¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ø¼¨¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤ÎAI¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ä»Ø¼¨¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ä»Ø¼¨¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¤È¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Î²¾ÁÛ¤ÎÀìÌç²È¤ËµÄÏÀ¤µ¤»¤ë¤È¡ª
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö3¿Í¤ÎÀìÌç²È¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÂÐºö°Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤è¤¤À¸À®·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¸¦µæ¼Ô¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡×¤Ê¤É¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È3¿Í¤¬²Ê³ØÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤ä·ÐºÑÅª¥³¥¹¥È¡¢À¯ºö¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¢¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë3¿Í¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤¿·ëÏÀ¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âAI¤ÎÃæ¤Ç¤Î²¾ÁÛÅª¤Ê3¿Í¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ó¤ËÂÐºö°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È»Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼Á¤Î¹â¤¤²óÅú¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ä¡ÖºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡AI¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
µ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Î¼¡¤ÎÅ¸³«¤Ï
¨¡¨¡º£¸å¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï´ë¶È¤â¡¢¼«¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ä¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖTCFD¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¡ÊTCFD¡§µ¤¸õÊÑÆ°´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢Task Force on Climate-related Financial Disclosures¡Ë¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸½¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¤¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢¤¤¤«¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ê³Ø¸¦µæ¤È¤ÏÊÌ¤Î¤à¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Î²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð¤¹²óÅú¤¬¼«Æ°¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤Ç¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Î©¤Æ¤ë²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ëÂ¦¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²óÅú¤ò¹¥¤à¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¹¥¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¤Ç¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎAI¤¬¡È²ñÏÃ¡É¤·¤Ê¤¬¤éÃÏµå²Ê³Ø¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡ª
¨¡¨¡ÃÏµå²¹ÃÈ²½°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¼«¿È¤Ïµ¤¸õ³Ø¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯AI¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä²¹ÃÈ²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAMSTEC¤ÏÃÏµå²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ°¤«¤¹¡ÖÃÏµå¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤â±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÄÂç¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ä´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·×»»¤·¤¿¤ê´ÑÂ¬¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ÃÏµå²Ê³Ø´ØÏ¢¤ÎAI¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ë¡¢JAMSTEC¤ÏÈó¾ï¤ËÍÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¶á¤¤¾Íè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎAIÆ±»Î¤¬Ä¾ÀÜ¡È²ñÏÃ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë²Ê³Ø¸¦µæ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¤²ò·èÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õ¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¤È³¤ÍÎ¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¤ÈÀ¸Êª¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¯ºö¤ä·ÐºÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎAI¤¬¤¿¤¬¤¤¤Ë¼«Àâ¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ò·èºö¤ò¤µ¤°¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬ÆÈ¼«¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢AIÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎAIÈ´¤¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤Ç²¿¤é¤«¤Î²ò·èºö¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÈÃÏµå´Ä¶¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AIÆ±»Î¤¬µÄÏÀ¤¹¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢µ¤¸õ¤ä³¤ÍÎ¤Ê¤É¤ÎÃÏµå²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëAI¤ÏµÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
