¡Ú¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ý»ß¤á¤¹¤ë¡Ä¶ØÃÇ¤ÎÅê»ñ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¡Ö¿®ÍÑ¼è°ú¤Ï´í¸±¡×¤È¿®¤¸¤ë¿Í¤È¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¶ØÃÇ¤Î²Ì¼Â¤«¡¢¸¼Ô¤ÎÁªÂò¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¾ï¼±¤òµ¿¤¨
Í¸ú¤Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö¿®ÍÑ¼è°ú¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñË¡¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ú¤ê¤ëÎÏ¡×¤ò¡ÖÁý¤ä¤¹ÎÏ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¿®ÍÑ¼è°ú¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÅê»ñ²È¤¬¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö¤ª¶â¡×¤ä¡Ö³ô¼°¡×¤ò¼Ú¤ê¤Æ¹Ô¤¦¼è°ú¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐA¼Ò¤Î³ô²Á¤¬1000±ß¤Ç¡¢¾Íè¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤Ï30Ëü±ß¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë¿®ÍÑ¼è°ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂçÌó3ÇÜ¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢90Ëü±ßÊ¬¡Ê900³ô¡Ë¤ÎA¼Ò³ô¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾å¾º¤ÎÇÈ¤òÂª¤¨¡¢Íø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë
¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹Íø±×¤ÎÁýÉý¸ú²Ì
¹ØÆþ¤·¤Æ1¤«·î¸å¤ËA¼Ò¤Î³ô²Á¤¬1200±ß¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤é¡¢900³ô¤ò1200±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ108Ëü±ß¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ú¤ê¤¿60Ëü±ß¤òÊÖºÑ¤·¡¢¶âÍø¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤À¤±¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
