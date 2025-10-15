¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡¢2026Ç¯ÈÇÂî¾å¥¯¥ê¥Ã¥×¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò10·î1ÆüÈ¯Çä
¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢ Âî¾å¥¯¥ê¥Ã¥×¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026Ç¯¡×¤ÎÈÎÇä¤ò10·î1Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤È½ä¤ë¡¢ºÌ¤ê¤Î12¥ö·î¡×¡£µÜºê¤ÎÀÄÅç¿À¼Ò¤ä¥µ¥ó¥á¥Ã¥»ÆüÆî¤Î¥â¥¢¥¤Áü¡¢·§ËÜ¾ë¤È°¤ÁÉ»³¡¢¼¯»ùÅç¤Îº½¤à¤·¤Ê¤É¡¢½¢¹ÒÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Æ·î¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥ÉÉô¤Ïµ¡ÂÎ¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÂî¾å¥¯¥ê¥Ã¥×°ìÂÎ·¿¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ä¼Ì¿¿¤ò¶´¤ó¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï1,000±ß¡¢¥½¥é¥·¥É¥«¡¼¥É³ä¤Ï900±ß¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡£»ÅÍÍ¤ÏÂî¾å¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¡¢1·î»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüÍË»Ï¤Þ¤ê¡£ÈÎÇä¾ì½ê¤Ï¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢µ¡Æâ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSolaseed MART¡×¡¢µÜºê¶õ¹Á Æü¸þ²°¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á ¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×MiSoLa¡Ý³¤¶õ¡Ý¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á ¶õ¤Î±Ø Î¹¿Í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á LUXURY FLIGHT ±©ÅÄ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡£¶õ¹ÁÆâÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£µ¡ÆâÈÎÇä¤Ç¤Ï11·î30Æü¤Þ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£