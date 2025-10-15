¡Ú¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Û´ÔÎñ¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡ÄNHK¤¬²èºö¤¹¤ë¡ÖÈëÌ©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë½é½Ð¾ìÁÈ¤Î¡ÖÌ¾Á°¡×
¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯¤â»Ä¤ê3¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ç¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤¬¡¢NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤À¡£
¡ÖÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢11·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂè1ÃÆ¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹ÈÇòÎ¾·³¤ÎÂçÈ¾¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½ù¡¹¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤äÌÜ¶Ì²Î¼ê¤òÈ¯É½¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢11·î¤ÎÈ¯É½¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¸å¤Î²¿ÏÈ¤«¤Î²Î¼ê¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºòÇ¯¤ÏK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡¢ÆüËÜ¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡¢¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¡¦Creepy NutsŽ¤ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32ºÐ¡Ë¤ÎÄï¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê29ºÐ¡Ë¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê29ºÐ¡Ë¤é¹ÈÁÈ3ÁÈ¡¢ÇòÁÈ7ÁÈ¤Î10ÁÈ¤¬½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢º£Ç¯Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë½é½Ð¾ìÁÈ¤Î´é¿¨¤ì¤À¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKAWAII LAB.¡Ù¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï'23Ç¯¤Ë¡ØÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤¬Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëCUTIE STREET¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¹¡£
°Û¿§¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Øtiny desk concerts JAPAN¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉNHK¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê36ºÐ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¹ÈÇò¤Ø¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤³¤Î4ÁÈ¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø³×Ì¿Æ»Ãæ¡ÝOn The Way¡Ý¡Ù¤¬³¤³°¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸µBiSH¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê30ºÐ¡Ë¤â¥½¥í¤Ç¤Î½é½Ð¾ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£ÇòÁÈ¤À¤È¥Ð¥ó¥ÉÏÈ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ø»çÍÛ²Ö¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Î¥º§ÅÁÀâ¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³ÚÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
ÆÃÊÌÏÈ¤Ç½Ð±é¤¬Óñ¤«¤ì¤ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¤Ç¤Î½é½Ð¾ì¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢NHK¤ÏBTS¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¤¯¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ³¡¹¤È½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊBTS¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊºÆ»ÏÆ°¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉÛÀÐ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¡£¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤¿JIN¡Ê32ºÐ¡Ë¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ê¤é¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÛÎã¤ÎVIPÂÔ¶ø¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤â¤·¡¢JIN¤¬½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦ÌÜ¶Ì²Î¼ê¤Ï¤â¤Ï¤ä½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60ºÐ¡Ë¤Ï2Ç¯Á°¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°ºÆ³«¸å¡¢½Ð¾ì¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Î12·î30Æü¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤ëÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76ºÐ¡Ë¤ÏÆÃÊÌÏÈ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬STARTO ENTERTAINMENT¤À¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE¡ÝUP.¡Ë¤Ï¡¢'23Ç¯¤Ë¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬44Ç¯¤Ö¤ê¤Ë0ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢¹ÈÇòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö'23Ç¯¤Ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ÇNHK¤Ïµ¯ÍÑ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç²ò¶Ø¡£¹ÈÇò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç¥é¥¹¥È¹ÈÇò¤È¤Ê¤ëÍò¡¢Snow ManŽ¤SixTONESŽ¤timelesz¤Î£³ÁÈ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢NHK¤Ï20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÅö»þ¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤«¤é¶ÉÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÊ£¿ô²óÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢SMILE¼Ò¤¬¾Ú¸À¤·¤¿ÃËÀ¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢NHK¤Ïº£Ç¯¤â¹ÈÇò¤ËSTARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀè¤Îµ¼Ô¡Ë
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿ä¤·¤¿¤Á¤Î»ëÄ°¤Ë¤è¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ïº£Ç¯¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¥é¥¤¥Ð¥ë½÷Í¥¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¤Ð¤«¤ê¡Ä¹âÈª½¼´õ¤¬¡ÖÆÈ¤ê¾¡¤Á¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¥é¥¤¥Ð¥ë½÷Í¥¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¤Ð¤«¤ê¡Ä¹âÈª½¼´õ¤¬¡ÖÆÈ¤ê¾¡¤Á¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª