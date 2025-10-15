¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¶Ã¤¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤¼¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¹â»Ô¤Ë¡É»°¹ÔÈ¾¡É¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤«
¼«¸ø¤ÎÀ¯ºö¤ÎÐªÎ¥
¸øÌÀÅÞ¤¬26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£»ä¤Ï¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤Î²¼¤Ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ä³ÕÎ½¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢»²µÄ±¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¿³²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ç»ä¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤ÎºØÆ£Å´É×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
»ä¤¿¤ÁÆó¿Í¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯ºö¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°Û¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢À¯ºö¤¬´°Á´¤Ë¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂÅ¶¨¤·¤Æ¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÅÞ¤È¤ÎÂÐ·è¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¹â»Ô¤Ë»°¹ÔÈ¾¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Âè°ì¤Ë¡¢À¯ºö¤ÎÐªÎ¥¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô¤Ï±¦´ó¤ê¤Î¥¿¥«ÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ö¼å¼Ô¤ÎÌ£Êý¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ËLGBT¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤â»¿À®¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³°¸ò¤Ç¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÅÞ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Îò»ËÇ§¼±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¡¢¼óÁê¤Ê¤É¸ø¿Í¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤ò½Å»ë¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤Ë¤Ï°Û¤ò¾§¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¯¼£¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤µ¬À©¤òÀß¤±¤ë¡£
¹â»Ô¤ÈºØÆ£¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡¢¤È¤ê¤ï¤±´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºØÆ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µì°ÂÇÜÇÉ¤Î´´Éô¤Ç¤¢¤ëÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¤ò´´»öÄ¹ÂåÍý¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç2728Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¡¢¡Ö¤ß¤½¤®¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÈÍ×¿¦¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤ÏÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â»Ô¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤³¤Î¿Í»ö¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö½ýÊª¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î¡ÖÆ°°÷ÎÏ¡×¤Ë¤â±¢¤ê
ÂèÆó¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÃüÍî·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ç800ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ä600ËüÉ¼¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤»´¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿11¤ÎÁªµó¶è¤Ç¡¢4¾¡7ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢ºë¶Ì14¶è¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ°æ·¼°ìÂåÉ½¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁªµó¤Ë¶¯¤¤¸øÌÀÅÞ¡×¡¢¡Ö¾ï¾¡¤Î¸øÌÀÅÞ¡×¡¢¡ÖÁ´°÷ÅöÁª¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹Âç»´ÇÔ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇÔËÌ¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤¬¸øÌÀÅÞ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¬¿¡¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Á´¹ñ¤Î¸øÌÀÅÞ°÷¤äÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï¹âÎð²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áªµó¤ÎºÝ¤ÎÆ°°÷¤â¤«¤Ä¤Æ¤Û¤É½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¡¢¹ñÀ¯¡¢ÃÏÊýÁªµó¤òÌä¤ï¤º¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ì¸Í¤º¤ÄéÍÄÙ¤·¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤â¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤ä¡¢¤½¤ÎÆ°°÷ÎÏ¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÀª¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
