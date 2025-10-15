Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡©
Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¥¼¥í¥ê¥¹¥¯»×¹Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ß¤á¤ëÍýÍ³
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¤òµá¤á¤¹¤®¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤à¤·¤í¹ÔÆ°¤òË¸¤²¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»×¹Í¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¤Ï¸¸ÁÛ¤Ç¤¢¤ë
¡¡¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬È¼¤¤¡¢¤É¤ì¤À¤±½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¡¢·ë¶É¤Ï²¿¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯
¡¡¥¼¥í¥ê¥¹¥¯»×¹Í¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÕ¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä©Àï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼þ°Ï¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤·Á¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¹¡£
µöÍÆ¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹ÔÆ°¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¤ò¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¡¢»î¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤È´¤¯¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¼¥í¥ê¥¹¥¯»×¹Í¤Ï¸¸ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°Á´¤Ê°ÂÁ´¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µöÍÆ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÄ©Àï¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤º¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¤Îæ«¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86 ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£