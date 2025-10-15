ÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¶¯¹ñ¤¬£¶ÀïÁ´¾¡¤ÇËÜÂç²ñ¤Ø¡£¤«¤Ä¤ÆWÇÕ£´¶¯¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ï£´ÀïÁ´ÇÔ¤Ç±É¸÷¤ÎÌÌ±Æ¤Ê¤·¡ÚWÇÕ²¤½£Í½Áª¡Û
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î²¤½£Í½Áª¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î14Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×E¡¢F¡¢I¡¢K¤Î·×£¸»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×K¤Ç¤Ï¡¢¼çË¤¥±¥¤¥ó¤Î£²¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥é¥È¥Ó¥¢¤Ë£µ¡Ý£°¤È°µ¾¡¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬º£Í½Áª£¶ÀïÁ´¾¡¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃÏ¶è¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯£³·î¤ËÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×E¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ò£´¡Ý£°¡¢¥È¥ë¥³¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ò£´¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤Æ¡È£²¶¯£²¼å¡É¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¥È¥¤¥Á¥³¥Õ¤é¤òÍÊ¤·¤Æ94Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ù¥¹¥È£´¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ïº£Í½Áª£´ÀïÁ´ÇÔ¡¢£±ÆÀÅÀ¡¦16¼ºÅÀ¤È±É¸÷¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¤¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç¤Ï¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ£´Ï¢¾¡¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£²°Ì¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ë¾¡ÅÀ£µº¹¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç£³¡Ý£°¤È¾¡Íø¡£¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È£²°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¤È¥°¥ë¡¼¥×E¡¢F¡¢I¡¢K¤Î½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×E¡Û
£±°Ì¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¾¡ÅÀ12¡¿£´¾¡£°Ê¬£°ÇÔ¡¿15ÆÀÅÀ¡¦£°¼ºÅÀ
£²°Ì¡¡¥È¥ë¥³¡¡¡¡¡¡¾¡ÅÀ£¹¡¿£³¾¡£°Ê¬£±ÇÔ¡¿13ÆÀÅÀ¡¦10¼ºÅÀ
£³°Ì¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¡¾¡ÅÀ£³¡¿£±¾¡£°Ê¬£³ÇÔ¡¿£¶ÆÀÅÀ¡¦£¹¼ºÅÀ
£´°Ì¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¡¾¡ÅÀ£°¡¿£°¾¡£°Ê¬£´ÇÔ¡¿£±ÆÀÅÀ¡¦16¼ºÅÀ
10·î11Æü¡Êº¸¤¬¥Û¡¼¥à¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¡£±¡Ý£¶¡¡¥È¥ë¥³
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡£²¡Ý£°¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢
10·î14Æü
¥È¥ë¥³¡¡£´¡Ý£±¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡£´¡Ý£°¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
11·î15Æü
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¡¡Ý¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó
¥È¥ë¥³¡¡¡Ý¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×F¡Û
£±°Ì¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¾¡ÅÀ10¡¿£³¾¡£±Ê¬£°ÇÔ¡¿11ÆÀÅÀ¡¦£´¼ºÅÀ
£²°Ì¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¡¡¡¾¡ÅÀ£µ¡¿£±¾¡£²Ê¬£±ÇÔ¡¿£¸ÆÀÅÀ¡¦£·¼ºÅÀ
£³°Ì¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡¾¡ÅÀ£´¡¿£±¾¡£±Ê¬£²ÇÔ¡¿£´ÆÀÅÀ¡¦£µ¼ºÅÀ
£´°Ì¡¡¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡¡¡¡¾¡ÅÀ£³¡¿£±¾¡£°Ê¬£³ÇÔ¡¿£²ÆÀÅÀ¡¦£¹¼ºÅÀ
10·î11Æü
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¡£²¡Ý£°¡¡¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡£±¡Ý£°¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É
10·î14Æü
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡£±¡Ý£°¡¡¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡£²¡Ý£²¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼
11·î13Æü
¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡¡¡Ý¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡¡Ý¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×I¡Û
£±°Ì¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡¾¡ÅÀ18¡¿£¶¾¡£°Ê¬£°ÇÔ¡¿29ÆÀÅÀ¡¦£³¼ºÅÀ
£²°Ì¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¾¡ÅÀ15¡¿£µ¾¡£°Ê¬£±ÇÔ¡¿18ÆÀÅÀ¡¦£¸¼ºÅÀ
£³°Ì¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¡¾¡ÅÀ£¹¡¿£³¾¡£°Ê¬£´ÇÔ¡¿15ÆÀÅÀ¡¦19¼ºÅÀ
£´°Ì¡¡¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¡¾¡ÅÀ£´¡¿£±¾¡£±Ê¬£µÇÔ¡¿£·ÆÀÅÀ¡¦17¼ºÅÀ
£µ°Ì¡¡¥â¥ë¥É¥Ð¡¡¡¡¾¡ÅÀ£±¡¿£°¾¡£±Ê¬£µÇÔ¡¿£´ÆÀÅÀ¡¦26¼ºÅÀ
10·î11Æü
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡£µ¡Ý£°¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¡£±¡Ý£³¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢
10·î14Æü
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¡£±¡Ý£±¡¡¥â¥ë¥É¥Ð
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡£³¡Ý£°¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë
11·î13Æü
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡¡Ý¡¡¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢
¥â¥ë¥É¥Ð¡¡¡Ý¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×K¡Û
£±°Ì¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¡¾¡ÅÀ18¡¿£¶¾¡£°Ê¬£°ÇÔ¡¿18ÆÀÅÀ¡¦£°¼ºÅÀ
£²°Ì¡¡¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¡¡¡¾¡ÅÀ11¡¿£³¾¡£²Ê¬£±ÇÔ¡¿£¶ÆÀÅÀ¡¦£³¼ºÅÀ
£³°Ì¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢¡¡¡¡¡¡¾¡ÅÀ10¡¿£³¾¡£±Ê¬£²ÇÔ¡¿£·ÆÀÅÀ¡¦£·¼ºÅÀ
£´°Ì¡¡¥é¥È¥Ó¥¢¡¡¡¡¡¡¾¡ÅÀ£µ¡¿£±¾¡£²Ê¬£´ÇÔ¡¿£´ÆÀÅÀ¡¦13¼ºÅÀ
£µ°Ì¡¡¥¢¥ó¥É¥é¡¡¡¡¡¡¾¡ÅÀ£±¡¿£°¾¡£±Ê¬£¶ÇÔ¡¿£³ÆÀÅÀ¡¦15¼ºÅÀ
10·î11Æü
¥é¥È¥Ó¥¢¡¡£²¡Ý£²¡¡¥¢¥ó¥É¥é
¥»¥ë¥Ó¥¢¡¡£°¡Ý£±¡¡¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢
10·î14Æü
¥¢¥ó¥É¥é¡¡£±¡Ý£³¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢
¥é¥È¥Ó¥¢¡¡£°¡Ý£µ¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É
11·î13Æü
¥¢¥ó¥É¥é¡¡¡Ý¡¡¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¡¡Ý¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢
¡Ú¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¾ò·ï¡Û
¡¦¥Û¡¼¥à&¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤ÇÀï¤¦12¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Æ£±°Ì¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¡£
¡¦³ÆÁÈ£²°Ì¤Î12¥Á¡¼¥à¤ËUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿16¤«¹ñ¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£¤½¤³¤«¤é£´¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£´¤«¹ñ¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¡£
