¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇËÃÆ¡ª¡¡Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤â¡Ö°ì´î°ìÍ«¤·²á¤®¤º¡£ËÍ¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï1ÅÀ¼è¤ì¤Ð·ë²Ì¤ÏÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁ°¸þ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤À¡£Á°È¾¤Ï¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â»ÅÎ±¤á¤¤ì¤º¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤âÂ³¤¤¤¿Ãæ¡Ö¥ê¥¹¥¯¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï²áµîÌ¤¾¡Íø¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤â¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö5¡×¡£ÆîÌî¤ÎÆÀÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅÜÅó¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¡¢¤ï¤º¤«19Ê¬´Ö¤Ç3ÅÙ¥Ö¥é¥¸¥ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£¡Ö2-2¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢3ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ë¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÝÉñ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾åÅÄ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¡£2-2¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤È¡¢3-2¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¾¤ËËÜÀï¤À¤Ã¤¿¤é¾°¹¹¤Î¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï74Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡Ê¤³¤Î»î¹ç¤Ø¤Î¡Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¾¡¤Á¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÎò»Ë¤ò¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì´î°ìÍ«¤·²á¤®¤º¡£ËÍ¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ8¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÀë¸À¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£À®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤Î°ÕÌ£¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡ª
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
Á°È¾26Ê¬
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ºÅÀ#¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥ ¤Î¥´¡¼¥ë
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£°¡Ý£±¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/J6yMkF7cmn
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
Á°È¾32Ê¬#¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿ ¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ë
È´¤±½Ð¤·¤¿ #¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê ¤¬¥´¡¼¥ë
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£°¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/G1WpE0rGQ1
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£·Ê¬
Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º #ÆîÌîÂó¼Â ¤¬¥´¡¼¥ë‼
£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£±¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/7Mv5MENFnD
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£±£·Ê¬#Æ²°ÂÎ§ ¤È #°ËÅì½ãÌé ¤È·Ò¤¤¤Ç
ºÇ¸å¤Ï #ÃæÂ¼·ÉÅÍ ¤¬¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£²¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/139sPaEXXs
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£²£¶Ê¬#°ËÅì½ãÌé ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë
ºÇ¸å¤Ï #¾åÅÄåºÀ¤ ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë‼
¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/pJE837Rjpx