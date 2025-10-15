¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇËÃÆ¡ª¡¡Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤â¡Ö°ì´î°ìÍ«¤·²á¤®¤º¡£ËÍ¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

¡¡²áµî13»î¹ç¤Ç0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÁê¼ê¤ËÁ°È¾ÄËº¨¤Î2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö¤Þ¤º¤Ï1ÅÀ¼è¤ì¤Ð·ë²Ì¤ÏÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁ°¸þ¤­¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤À¡£Á°È¾¤Ï¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â»ÅÎ±¤á¤­¤ì¤º¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤âÂ³¤¤¤¿Ãæ¡Ö¥ê¥¹¥¯¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£

¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê52Ê¬¡¢Á°¤«¤é¤Î°µÎÏ¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¾åÅÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿µ½Å¤ËÆþ¤ê²á¤®¤ÆÁê¼ê¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤­¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Î1ÅÀ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÆîÌî¤¬·è¤á¤¿ÆÀÅÀ¤Î½ÅÍ×À­¤òÀâ¤¯¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÂ©¤ò¿á¤­ÊÖ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢62Ê¬¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ71Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â°ËÅì¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é¾åÅÄ¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç·è¤á¤Æ¡¢2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤³¤ËÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î´ª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ì·®¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï²áµîÌ¤¾¡Íø¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤â¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö5¡×¡£ÆîÌî¤ÎÆÀÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅÜÅó¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¡¢¤ï¤º¤«19Ê¬´Ö¤Ç3ÅÙ¥Ö¥é¥¸¥ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£¡Ö2-2¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢3ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ë¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÝÉñ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾åÅÄ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¡£2-2¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤È¡¢3-2¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¾¤ËËÜÀï¤À¤Ã¤¿¤é¾°¹¹¤Î¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¾åÅÄ¤Ï74Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡Ê¤³¤Î»î¹ç¤Ø¤Î¡Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¾¡¤Á¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÎò»Ë¤ò¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì´î°ìÍ«¤·²á¤®¤º¡£ËÍ¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ8¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÀë¸À¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£À®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤Î°ÕÌ£¤òÀâ¤¤¤¿¡£

