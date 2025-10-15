¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¤Î¡ÖÇÜÊÖ¤·¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÃæ¹ñ³ô10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤âÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬¾å¸þ¤«¤Ê¤¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¤ÎÊóÉü
ÊÆÃæ´Ö¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬ºÆ¤Ó·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï10·î10Æü¡¢11·î¤«¤éÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÊÆ¹ñÀ½¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬Å¨ÂÐÅª¤Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ò¹Ö¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂçÆ¦¤ÎÍ¢Æþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆÇÀÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢9·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ»ºÂçÆ¦¤Î¿·¤¿¤ÊÍ¢½Ð¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¹ØÆþÍ½Ìó¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í1·ï¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ï650Ëü¥È¥ó¤â¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¤À¡£
²áµî¿ô½½Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¹ñ»ºÂçÆ¦¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Çºß¸Ë¤¬µÞÂ®¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÂçÆ¦²Á³Ê¤¬µÞÍî¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈîÎÁ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÃæÀ¾Éô¤ÎÂçÆ¦ÇÀ²È¤Ï¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï´ØÀÇ¼ýÆþ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇÀ²È¤Ø¤Î»Ù±çºö¤ò¹Ö¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï12Æü¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤¬ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ì¤Ð¡ËÁê±þ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹¶·â
Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÇÎ¯°û¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤¬12Æü¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÇ°×¹õ»ú¹ñ¤ÏÊ¶Áè¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ï¼å¤¯¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¹¶·â¤¬ÇÜÊÖ¤·¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Î¸ÄÊÌ»º¶È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¹¶·â¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬ÊÝÍ¡¦Áà¶È¤¹¤ëÁ¥¤òÂÐ¾Ý¤ËÆþ¹Á¼ê¿ôÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÂ¤Á¥¶È¤ÏµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¿·µ¬¼õÃíÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Èæ18¡ó¸º¤Î4433ËüºÜ²ß½ÅÎÌ¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÊÆ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¹Ò¶õµ¡ÉôÉÊ¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡»º¶È¤ÏÃ×Ì¿Åª¤ÊÂÇ·â¤òÈï¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©²ò¾Ã¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆâ¼û¤ÏÎä¤¨¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¡£
Âç·¿Ï¢µÙ¤â·Êµ¤¤ÏÎä¤¨¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï9Æü¡¢¡Ö¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñµÇ°Æü¡Ë¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦£¸Ï¢µÙ¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô»Ù½Ð¤Ï8090²¯¸µ¡ÊÌó17Ãû3000²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤ÏºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ1.6¡óÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Î¹¹Ô¼Ô£±¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î»Ù½Ð³Û¤Ï0.6¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£
Î¹¹Ô¼Ô£±¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î»Ù½Ð³Û¤¬Á°Ç¯³ä¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¼¥í¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯°ÊÍè¤Î¤³¤È¤À¡£º£Ç¯¤ÎµÙÆü¤¬ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ£±ÆüÂ¿¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ£±ÆüÅö¤¿¤ê¤Î»Ù½Ð³Û¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á°Ç¯Èæ13¡ó¸º¤ÎÂçÉý¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
Âç·¿Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î¼è°úºÆ³«¸å¡¢Ãæ¹ñ³ô¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ç¾ÃÈñÁý²Ã¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ª¤¹¤«¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·Á¤À¡£ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ï¢µÙ¤Î´Ö¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ÏÀÖ»ú¤À¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÏË³Î¹¹Ô¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ë¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¼Ò²ñÀÊóÉü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌµº¹ÊÌ½±·â»ö·ï¤¬ÅÙ¡¹µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¸þ¤Ë¹ñÌ±À¸³è¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿Âç·¿Ï¢µÙÃæ¤Ë¤â¼Â¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¾å³¤¥¬¥ËË½Íî¡×¤¬»Ø¤·¼¨¤¹Ãæ¹ñ¹ñÆâ¾ÃÈñ¤ÎÄãÌÂ¡Ä½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Î¤Ê¤«¹ñÌ±¤Ë¤è¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÊóÉü¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Ë¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
