ÆüËÜÂåÉ½¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ëFW¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Ï¡ÖWÇÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¦¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ê¤É¤«¤é3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ê¬11ÇÔ¤È¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë½é¾¡Íø¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥ì¥½¥ó¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ë¥«¥¼¥ß¥í¤Ï¡Ö¡Ê¸åÈ¾¡Ë45Ê¬¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤½àÈ÷¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶µ·±¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£WÇÕ¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤À¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢45Ê¬´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤òÃ¥¤¤µî¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¸åÈ¾¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Á´¤Æ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ØSomos Fanáticos¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈà¤ò¾·½¸¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë28ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤Ï54»î¹ç¤Ç20¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯WÇÕ¤Î´Ú¹ñÀï°Ê¹ß¡¢ÆÀÅÀ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTNT Sports¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬WÇÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¶µ·±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆüËÜÀï¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×5¿Í
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï2026Ç¯WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤ò5°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢Í½Áª¤¬¸½ºß¤ÎÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1996Ç¯°Ê¹ß¤Ç»Ë¾åºÇÄã¤Î¾¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£