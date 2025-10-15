µÞÅ¸³«¤Ç°ìÂÎ¡ÈÃ¯¤¬¡ÉÁíÍý¤Ë¡©¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×ÊÔ½¸Ä¹¤¬¸õÊä¼Ô¤Î¼Â¸½ÅÙ¡õÏ¢Î©¤Î¡ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É¤òÍ½ÁÛ¡ª
¡¡¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÈÁíÍý¤Î°Ø»Ò¡É¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¡Ê¼±¼Ô¤¬²òÀâ¡Ë
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¡Ù¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¤Ï¡ØÀÆÆ£Å´É×¡Ù¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡ÖÂçÆ±ÃÄ·ë¤¹¤ì¤ÐÁªµó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¯¸¢¸òÂå¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÀ¯¸¢¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤µ¤ËÂç»ö¤Ê¶¨µÄ¤ò»ä¤âÀ¯¼£À¸Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡ÖÂ¾ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤âÎÉ¤¤¤«¤é°ìËÜ²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÅÞÆâ¸þ¤±¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦ÏÃ¤À¤·¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¤´È¯¸À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤º®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¡£³ÆÅÞÀªÎÏ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤¦¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×ÊÔ½¸Ä¹¤¬ÁíÍý¸õÊä¼Ô¤Î¼Â¸½ÅÙ¤òÍ½ÁÛ¡ª
¡¡ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÏµÌ¾ÅêÉ¼¤Ç¡¢1²óÌÜ¤Ë²áÈ¾¿ô¤ÎÉ¼¤òÆÀ¤¿¸õÊä¤¬ÁíÍý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£Ã¯¤â²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï2²óÌÜ¤Î¾å°Ì2¿Í¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÁíÍý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÎëÌÚË®ÏÂ»á¤Ï¡Ö¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÅÞ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³ÆÅÞ¤¬»ý¤ÄÉ¼¿ô¤ò¤â¤È¤ËÅêÉ¼¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈÁíÍý¸õÊä¼Ô¤Î¼Â¸½ÅÙ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï3¿Í¤Î¸õÊä¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô»á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ»á¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚ»á¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊý¤ÏÉ¼¿ôÅª¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹â»Ô»á¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢196É¼¤Ï¸Ç¤¤¡£°ìÊý¡¢ÌîÅÄ»á¤ËÅêÉ¼¤·¤½¤¦¤ÊÀ¯ÅÞ¤ÏÎ©·û¤È¤ì¤¤¤ï¤È¶¦»º¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÉôÂ¤·¤Æ¤â165É¼¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢3¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌîÅÄ»á¤Ï¤«¤Ê¤ê²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡£¤½¤·¤ÆÎ©·û¤È°Ý¿·¤È¹ñÌ±¤¬¶ÌÌÚ»á¤ËÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÉôÂ¤¹¤È210¤Ë¤Ê¤ê¹â»Ô»á¤òµÕÅ¾¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤À¡×¡ÊÎëÌÚË®ÏÂ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÎ©·û¤È°Ý¿·¤È¹ñÌ±¤¬Á´°÷¶ÌÌÚ»á¤Ë¾è¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤¬¤ª¤½¤é¤¯20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤«¤é¤À¤ÈÁêÅöÃ»´ü´Ö¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¶ÌÌÚ»á¤¬¤·¤¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ø´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤È¤Æ¤âÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¯¸¢´ü´ÖÃæ²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É°ìÃ×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï´ðËÜÀ¯ºö¤¬¡¢Î©·û¤È¹ñÌ±¤Î´Ö¤ÇÈó¾ï¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤¤¤·¡¢³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤â·ûË¡¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¡£¤³¤Î°ìÃ×¤ò6Æü´Ö¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¦¡×
¤É¤¦¤Ê¤ë¡©Ï¢Î©¤Î¡ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É
¡¡¤Þ¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤Î²ÄÇ½À¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÏ¢Î©¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÊÝ¼é·Ï¤ÎÀ¯ÅÞ¡Ê¼«Ì±¡¢¹ñÌ±¡¢»²À¯¡¢ÊÝ¼é¡Ë¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿ÌîÅÞÏ¢¹ç¡ÊÎ©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¡¢¤ì¤¤¤ï¡¢¶¦»º¡¢»²À¯¡¢ÊÝ¼é¡Ë¤ÇÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¾å¡¢ÌîÅÞ¤À¤±¤Ç¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¤Û¤ÜÆñ¤·¤¤¡£¸øÌÀ¤ÏÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢½°µÄ±¡¤Î´ü´ÖÃæ¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡Ï¢Î©À¯¸¢¤¬ËÜÅö¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£²ó¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±3ÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢ÁªµóÄ´À°¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÆþ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Ï¤Ç¤¤º¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ºö¤´¤È¤ÎÉôÊ¬Ï¢¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÀÐÇË»á¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ï¼«¸ø¹ñÌ±¤Ç¡¢Ç¯¶â²þ³×¤Ï¼«¸øÎ©·û¤Ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹ñ²ñ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë