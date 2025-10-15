¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡ºÊ¡¦»³ËÜÉñ¹á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Hiro¡£13Æü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î2¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¹â¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ªÆó¿ÍÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Î¿ä¤·É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤·¸«¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£