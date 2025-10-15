¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×´¬¤Ìá¤·¤Ç³ô°Â¡¦±ß¹â¡¦ºÄ·ô¹â¡Äº®ÌÂÀ¯¶É¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤ÎÁÛÄê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±£±£´Æü¤ÎÅìµþ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¯¶É¤Îº®Íð¤«¤é³ô°Â¡¢±ß¹â¡¢ºÄ·ô¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤âÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¹â»Ô»á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤È´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ï´¬¤Ìá¤·¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¡¸¶Íª²ð¡¢ÂçÄÍ·òÂÀÏº¡Ë
Ï¢Î©¶¨µÄ¡¡»Ô¾ì¤òº¸±¦
¡¡¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸¤«¤é£¹Æü¤Þ¤Ç¤Î£´Æü´Ö¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Ï£²£¸£°£°±ß°Ê¾å¤â¾å¾º¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿£±£°Æü¤ÏÌó£µ£°£°±ß²¼Íî¡££±£´Æü¤Ï°ì»þ¡¢£±£µ£°£°±ß°Ê¾å¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¸²Ãø¤Ê¤Î¤¬¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤È¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Î³ô²Á¤À¡£¹â»Ô»á¤ÏËÉ±ÒÎÏ¤ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíºÛ½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£±£´Æü¤ÏËÉ±Ò´ØÏ¢¤Ç¡¢£É£È£É¤ÈÀîºê½Å¹©¶È¤¬£²¡¦£¶¡ó¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´ØÏ¢¤Î£Î£Å£Ã¤Ï£³¡¦£¶¡ó²¼Íî¡£¹â»Ô»á¤¬°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤Î´ØÏ¢ÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Õ¥¸¥¯¥é¤Ï£´¡¦£¹¡ó¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡±ßÁê¾ì¤â¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÍø¾å¤²¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢±ßÁê¾ì¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÁª½ÐÁ°¤è¤ê°ì»þ£¶±ßÄøÅÙ¤â±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£µ£±±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¹â»Ô»á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ëºâÀ¯°²½·üÇ°¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¿·È¯£±£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÎ®ÄÌÍø²ó¤ê¤ÏÌó£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÄã¤µ¡Ê²Á³Ê¤Ï¾å¾º¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Àè½µ¤Þ¤Ç¤ÎÁê¾ì¤Ï°ìÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤¬´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î°ì¤Ä¤ÈÁÛÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ¾¯¿ôÀ¯¸¢¤À¡£¤·¤«¤·À¯ºö¤´¤È¤ËÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤êÍ½»»ÊÔÀ®¤âÃÙ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÅÞ¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¸òÂå¤âÀ¯ºö¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤ÎµÜÁ°¹ÌÌé»á¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â²¿¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤À¯¼£¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤òºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤ß¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¡ÖÆüËÜ³ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¡Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼£Í£Õ£Æ£Ç¾Ú·ô¤ÎÃæÂôæÆ»á¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡££³ÅÞ¤Ï·ÐºÑ¤ä³°¸ò¤Ê¤É´ðËÜÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬¶á¤¯¡¢À¯ºö¤Î¼Â¸½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Ï¢Î©¶¨µÄ¤ÎÆ°¸þ¤Ëº£¸å¤Î»Ô¾ì¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£