Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿°Õ
µÈÀî±ÑÍü¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ£±£°·î£·Æü¡Ê²Ð¡ËÌë£¹»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¤½¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈÀî¤µ¤ó¤È¡¢¼ç±é¡¦º´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÁÏºî¤Î¸»Àô¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡½¡½¡£
µÈÀî±ÑÍü¡Ê¤è¤·¤«¤ï¡¦¤¨¤ê¡Ë
1977Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¡¢Âè3²óÆüËÜ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âç¾Þ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö½÷ÀÈëÆ¿ÁÜºº´±¡¦¸¶Ëã´õ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö³¤Ä³¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö·Ù»ëÄ££µ£³¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Û¤«¡¢¡ØµÆ¤ÎØÖÓ¡Ù¡Ø³¤¤Î¶µ¾ì¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿¤Î»Ò¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¹üÂÀ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢ÌÀ²÷¤Ê¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë
1980Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1999Ç¯¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤ËÉñÂæ¡ØBOYS TIME¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡ØÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2008Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºî¡ØROOKIES¡Ù¤ÎÇ®·ì¶µ»ÕÌò¤Ê¤É¤Ç°ìÌö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ø¤Þ¤É¤«£²£¶ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢CM¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¡£2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£¤Þ¤¿10·î11Æü¤«¤éÉñÂæ¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¤¬¾å±éÃæ¡£
ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×
µÈÀî¡¡¼Â¤ò¤¤¤¦¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
µÈÀî¡¡¿·´©¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÉ¬¤ºÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ËÍ¤é¤âÀäÂÐÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢µÈÀî¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢µÕ¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¹É®¤µ¤ì¤ë»þ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ò½ñ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°ÁÇÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÈÀî¡¡¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡£¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Îµ²±¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ°Õ¼±¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
º´Æ£¡¡Ìµ°Õ¼±¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼«Á³¤Ê·Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
µÈÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ñ¤»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤¦Èà¤é¤Ë¤ªÇ¤¤»¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸«¤É¤³¤í¡×¤ò¤¤«¤ì¤ëÆñ¤·¤µ
º´Æ£¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡ª ¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¡ÖºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¤«»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
µÈÀî¡¡¤Ï¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤À¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬´û¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÈà¤é¤¬Ëµ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¾ï¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¤Õ¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤ÎºîÉÊ¤Î¡¢¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë»È¤¨¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡£¥Ô¥ó¤È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Î©¤Ä½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
µÈÀî¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÊ¹¤Êý¤¬¤ª¾å¼ê¤Ç¡¢»ä¤Ð¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡ª¡¡¼Â¤ÏËÍ¡¢¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿¦¶È¤ÎÊý¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤ÁÇÐÍ¥¤Ï¡¢µÈÀî¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¸¶ºî¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éµÓËÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ºî²È¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¶¦±é¤¹¤ë¥·¥²¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤µ¤ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸ºÍ¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ºÍÇ½¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤éµÈÀî¤µ¤ó¤Î¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤¹¤´¤ß¤È³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ä¤¤¡¢¿§¡¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÀî¡¡Ëè²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢º¤¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢µ»ö¤Ë¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
º´Æ£¡¡¤¨¤¨¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤é¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
µÈÀî¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¥Æ¥ó¥×¥ì¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÅú¤¨¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ÏËÍ¤â¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤É¤³¤í¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¡¢´¶¤¸¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ê¹¥¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤¬¸ÀÍÕ¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡£
µÈÀî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡£
º´Æ£¤¤¤ä¤¡¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µÈÀî¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸åÈ¾¤ØÂ³¤¯¡Ë
µÈÀî±ÑÍü¡ØÇÈÆ° ¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨ÅìµþÏÑ·ÙÈ÷³È½¼¤Î¤¿¤á¿å¾å·Ù»¡½ð¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¸½¾ì°ì¶Ú¤ÎÇ®·ì·º»ö¡¦ÄöÂó¿¿¤ÏÌµ¿ÍÅç¤ÎÂèÏ»Âæ¾ì¤ÇÇò¹ü»àÂÎ¤òÈ¯¸«¡¢»ö·ï¤ËÍí¤ß°ÅÌö¤¹¤ëÈ¾¥°¥ì½¸ÃÄ¤Î¿¬Èø¤òÄÏ¤à¡£°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢ÅÔÃÎ»öÎ×ÀÊ¤Î¿å¾å´Ñ±Ü¼°¤Ç¤ÎÇ÷¿¿¤Î·ÙÈ÷ÄúÄÉÀ×·à! ËÉÈÈ²Ý¶¯¹ÔÈÈ·¸·ÙÉôÊä¡¦ÄöÂó¿¿¤òÀèÆ¬¤Ë½äººÉôÄ¹¡¦Æü²¼Éô½Ô¡¢½®Äú²Ý¡¦ÍÇÏÎé»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢ÅìµþÏÑ´ß¤ËËÖÈ¯¤¹¤ë¶§°»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¿åÈôË÷»¶¤é¤»¿¿Áê¤òÄÉ¤¦ÅìµþÏÑ´ß¿å¾å·Ù»¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹!
¡Ö¥É¥é¥Þ²½ÉÔ²ÄÇ½¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¸¶ºî¤Î¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤Ë½É¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ
