¡ÚMLB¡Û¡ÈµÕÅ¾¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡ÉËÜÎÎÈ¯´ø¤Ê¤ë¤«¡¡ËÜµòÃÏÏ¢ÇÔ¤«¤éµÕÅ¾ÆÍÇË¤Ê¤é21À¤µª½é¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤é¤Ï¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
MLB¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÁê¼ê¤ËËÜµòÃÏ¤Ç2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡£ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
4ÀïÀè¼è¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤ÈÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó94¾¡¤Î¤¦¤Á49¾¡¤¬µÕÅ¾¤Ç¤Î¾¡Íø¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏMLB¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢µçÃÏ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢7Àï4¾¡À©¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇËÜµòÃÏ¤Ç2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹°Ê¹ß¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¤³¤³¤«¤éµÕÅ¾¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤È¡¢21À¤µª½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¼¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¡Øº£¡¢²¿¤¬Âç»ö¤«¡©¡Ù¤È¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤¬2Ï¢ÇÔ¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÀï¤¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¢¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º ¢¨4ÀïÀè¾¡
¡Ú¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
Âè1Àï ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º3-1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º
Âè2Àï ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º10-3¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º