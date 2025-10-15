¡Ö가늠이 안 된다¡Ê¥«¥Ì¥ß ¥¢¥ó¥É¥§¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬»È¤¦´Ú¹ñ¸ì¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö가늠이 안 된다¡Ê¥«¥Ì¥ß ¥¢¥ó¥É¥§¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö가늠이 안 된다¡Ê¥«¥Ì¥ß ¥¢¥ó¥É¥§¥À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö가늠이 안 된다¡Ê¥«¥Ì¥ß ¥¢¥ó¥É¥§¥À¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö가늠이 안 된다¡Ê¥«¥Ì¥ß ¥¢¥ó¥É¥§¥À¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö가늠¡Ê¥«¥Ì¥à¡Ë¡×¡á¡Ö¸«Åö¡¢ÁÀ¤¤¡¢Í½ÁÛ¡×¤Ë¡¢¡Ö안 된다¡Ê¥¢¥ó ¥É¥§¥ó¥À¡Ë¡×¡á¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤¬ÁÈ¤ß¤¢¤ï¤µ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
