²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë£¹¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ë¼å¤¤¡£¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¡×¤«¤é¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤ÃËÀ¡×¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë£¹¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¥Ç¡¼¥È¤ÎÄó°Æ¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â°Û¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Ëè²ó¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²¡ÛÃÇ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤à¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¡£
ÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤ÏÅ¾¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£È¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û½÷¤Î»Ò¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤ï¤Ê¤¤¡£
¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÄü¤á¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ËÍ¶¤¤Â³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö²¡¤·¤¬¶¯¤¤ÃË¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤ÃË¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÃÇ¤é¤ì¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£
²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ°ÍÉ¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤¯¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡£¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼åµ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡£¡×¸À¤¤¤¤ì¤ëÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û½÷¤Î»Ò¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¥´¥ê²¡¤·¤Ç¤¤ëÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
½÷¤Î»Ò¤¬¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃË¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡Ö¤ä¤Ã¤Æº£ÅÙ¤Î¤¹¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼åµ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¤Î¤ß¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢»öÁ°½àÈ÷¤òÅ°Äì¤·¡¢¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤¿¾å¤Ç½÷¤Î»Ò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÅ¹¡¢·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡£¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡ÛÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤òÍ¶¤¦¡£
²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃË¤Ï¡¢²ó¤ê¤¯¤É¤¤É½¸½¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÍÑ·ï¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤·¡¢½µËö¤ÎÍ½Äê¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥á¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
²¡¤·¤¬¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¥Ç¡¼¥È¤ÎÄó°Æ¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â°Û¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Ëè²ó¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤ÏÅ¾¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£È¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û½÷¤Î»Ò¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤ï¤Ê¤¤¡£
¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÄü¤á¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ËÍ¶¤¤Â³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö²¡¤·¤¬¶¯¤¤ÃË¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤ÃË¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÃÇ¤é¤ì¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£
²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ°ÍÉ¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤¯¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡£¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼åµ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡£¡×¸À¤¤¤¤ì¤ëÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û½÷¤Î»Ò¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¥´¥ê²¡¤·¤Ç¤¤ëÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
½÷¤Î»Ò¤¬¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃË¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡Ö¤ä¤Ã¤Æº£ÅÙ¤Î¤¹¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼åµ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¤Î¤ß¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢»öÁ°½àÈ÷¤òÅ°Äì¤·¡¢¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤¿¾å¤Ç½÷¤Î»Ò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÅ¹¡¢·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡£¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡ÛÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤òÍ¶¤¦¡£
²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÃË¤Ï¡¢²ó¤ê¤¯¤É¤¤É½¸½¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÍÑ·ï¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤·¡¢½µËö¤ÎÍ½Äê¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥á¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
²¡¤·¤¬¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£