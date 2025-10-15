¡Ö¥Ë¥â¡×¤Ï¥ª¥¹¤«¤é¥á¥¹¤ËÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡© ¡Ö¤¶¤ó¤Í¤ó¤ÊÀ¸¤¤â¤Î»öÅµ¡×º£ÀôÃéÌÀÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡×
¿Í´Ö¤Ï¤Ê¤¼ÃËÀ¤È½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½÷À¤Ï¥á¥¹¤Ê¤ó¤À¤«¤é½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¯¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¸¿£¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢À¸¤¤â¤Î¤Î¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò¿Íµ¤ºî¡Ø¤¶¤ó¤Í¤ó¤ÊÀ¸¤¤â¤Î»öÅµ¡Ù´Æ½¤¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢Æ°Êª³Ø¼Ô¤Îº£ÀôÃéÌÀ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
FRaU¤Ç¤Ï¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2022Ç¯¤è¤ê¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ö¹Í¤¨¤è¤¦¡ª ¡Ø¥ß¥é¥¤¤ÎÃÏµå¡ÙFrau SDGs edu¤³¤É¤â ¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢8·î2Æü¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖFRaU¡ßKANEBO ¤³¤É¤â¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤âÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¹Ö»Õ¿Ø¤ÎÊý¤¿¤Á¡£
Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ãø½ñ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
£´¥³¥ÞÊÔÀ®¤Î¼ø¶È·Á¼°¤Ç¡¢´Ä¶ÌäÂê¤äÂ¿ÍÍÀ¤Ê¤É¤ò¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ª¤è¤½90¿Í¤¬³Ø¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢1»þ¸ÂÌÜ¡Ö¤¶¤ó¤Í¤ó¤ÊÀ¸¤¤â¤Î»öÅµ¡×¤ÎÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦º£ÀôÃéÌÀ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤Î¥ª¥¹¤È¥á¥¹¡×¿Í´Ö¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£º£ÀôÀèÀ¸¤Ï¼«¿È¤¬Æ°Êª³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÄ´ºº·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
º£ÀôÃéÌÀ¡¿Æ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÆüËÜÆ°Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹
Åìµþ¿å»ºÂç³Ø¡Ê¸½¡¦Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¡ËÂ´¡£¾åÌîÆ°Êª±à¤ÇÆ°Êª²òÀâ°÷¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜÆ°Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÆüËÜ¥Í¥³²ÊÆ°Êª¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦¤Í¤³¤ÎÇîÊª´Û´ÛÄ¹¤òÇ¤¡£¡Ø»ô¤¤Ç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù(¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹)¡¢¡Ø¿Þ²ò»¨³Ø ºÇ¿·¥Í¥³¤Î¿´Íý¡Ù(¥Ê¥Ä¥á¼Ò)¡¢¡Ø¤¶¤ó¤Í¤ó¤ÊÀ¸¤¤â¤Î»öÅµ Àµ¡¦Â³¡¦Â³¡¹¡Ù(¹â¶¶½ñÅ¹)¡¢¡Ø°¦¤¯¤ë¤·¤¹¤®¤ë¥¤¥¥â¥Î ¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê×¢ºÑÆ²½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¡¢´Æ½¤½ñÂ¿¿ô¡£
Æ°Êª¤Ë¤Ï¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥¹¤«¤é¥á¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥¹¤À¤±¤ÇÍñ¤ò»º¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Æ°Êª¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¿Í´Ö¤À¤±¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
»öÁ°¤Ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿»öÁ°¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¼ø¶È¤Ï¿Ê¤ß¡¢»²²Ã¼Ô¤Ïº£ÀôÀèÀ¸¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¤âÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤ÏFRaUweb¤ÎÊÔ½¸Ä¹¿·Ä®¿¿µÝ¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤¬¼«Âð¤Ë
¡½¡½º£ÀôÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ø¤¶¤ó¤Í¤ó¤ÊÀ¸¤¤â¤Î»öÅµ¡Ù¤ä¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÆ°¤¯¿Þ´ÕMOVE¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÀ¸¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë²È¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2É¤¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1964Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬3Ç¯¸å¤Î1967Ç¯º¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ï¤Þ¤ÀÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤¤¤¦Ç§Äê¤¬¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¤¤Î¤«¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«Ä´¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Êº£ÀôÃéÌÀÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡½¡½º£ÀôÀèÀ¸¤Î¤ªÉã¤µ¤Þ¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤ªÄ´¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤òÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ËÇ§Äê¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤ÆÆ°Êª³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¹âÈø»³¤Ë¥Í¥º¥ßÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Ó®ÆýÎà¤Î¸¦µæ¤Ï¥Í¥º¥ß¤«¥â¥°¥é¤·¤«Êá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼íÎÄµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢É¸ËÜ¤Ë¤·¤Æ²Ê³ØÇîÊª´Û¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡ØÄÀÌÛ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¿å»ºÂç³Ø¤ËÆþ¤ê¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÉã¤È¤Ï°ã¤¦¿¦¶È¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤âÂ´¶È¤Î4ÆüÁ°¤Ë¡¢¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ»ô°é·¸¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½¢¿¦Àè¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Î¸å3Ç¯´Ö¡¢¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÎÄ´ºº¤ÇÀ¾É½Åç¤Ë½»¤ß¡¢Æ°Êª³Ø¼Ô¤ÎÆ»¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤À¸¤¤â¤Î
¡½¡½ÁáÂ®¡¢ËÜÂê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢À¸¤¤â¤Î¤Î¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤«¤é¹Í¤¨¤ë¿Í´Ö¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢¤´ÀâÌÀ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ÍÀÀ¸¿£¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÓ®ÆýÎà¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤äÇ¤Ï¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¾¥¦¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬³Ñ¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¥á¥¹¡¢¤½¤·¤Æ²ç¤¬ÂÀ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤Î¤¬¥ª¥¹¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¤É¤³¤ò¸«¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀ¸¿£´ï¤Ç¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤ë¤Î¤Ï¥ª¥¹¤À¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥¹¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¯¥¸¥é¡¢¥¤¥ë¥«¤Ê¤É¤ÏÀ¸¿£´ï¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿åÃæ¤Ç¤Ï¡¢Î®Àþ·¿¤Î¤Û¤¦¤¬¿å¤ÎÄñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦Æ°Êª¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥°¥é¤È¤«¤Í¡£ÅÚ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥å¡¼¥Ã¤È·¡¤ê¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æ°Êª¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä»¤ÏÎ¾¶ËÃ¼¤¤¤Æ¡¢¹¦¿ý¤Ï¥ª¥¹¤ËÂç¤¤Ê¾þ¤ê±©º¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼±©º¬¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥á¥¹¤Î¹¥¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ê¥ª¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÌ£¤Ê¥ª¥¹¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ÒÂ¹¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥ª¥¹¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ó¤Ê¤Ç¤Ã¤«¤¤±©º¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¸×¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸×¤¬Íè¤¿¤é¡¢Èô¤ó¤ÇÆ¨¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÉÔÍø¤Ç¤â¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¹¤Ï¡¢·ò¹¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤Ï¥á¥¹¤Î¹¥¤ß¤¬ÃÏÌ£¡£¥á¥¹¤Î¹¥¤ß¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½Â¾¤ÎÄ»¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Êá¤Þ¤¨¤ÆÀ÷¿§ÂÎ¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ°Êª±à¤Ç¤â¥ª¥¹¤«¥á¥¹¤«¤ÏÀ÷¿§ÂÎ¤òÄ´¤Ù¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤ÇÍñ¤ò²¹¤á¤ë¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Íñ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÅ¨¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥º¥á¤ä¥«¥é¥¹¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬Íñ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅ¨¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Î¾À¸Îà¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¡ÖÎ¾À¸Îà¤Ï2É¤ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Î¾À¸Îà¤Ï¿Ê²½¤Î²áÄø¤Î½é´ü¤Î¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÓÃæ¤ÇÀ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ëÀ¸¤¤â¤Î
¡½¡½¼¡¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÀ¸¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¡£¤³¤ì¤Ïµû¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥ª¥¹¤Ë¤¢¤ëÂÞ¤ÎÃæ¤Ç¥á¥¹¤¬Íñ¤ò»º¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤é¡¢¥ª¥¹¤¬»º¤ó¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Ñ¥ó¥À¤ä¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ä¥¯¥Þ¤Ï¸«Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤ÇºÇ½é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥È¥ó¥È¥ó¡£¥È¥ó¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥ª¥¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥á¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤ÇÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥È¥ó¥È¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥µ¥®¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç·è¤Þ¤ëÀ¸¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£Åµ·¿¤Ï¡¢¥¯¥Þ¥Î¥ß¡×
¡½¡½¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ë¥â¡Ù¤Îµû¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Î¾å¤Ë¡¢²¿½½É¤¤«·²¤ì¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¤â¤Î¤¬¥á¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»Ä¤Ã¤¿¥ª¥¹¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¤â¤Î¤¬ÅÓÃæ¤«¤é¥á¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½µû¤Î¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Íñ¤ò»º¤à¤È¥á¥¹¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤¡£¥á¥À¥«¤Ï¡¢¥Ò¥ì¤¬¾¯¤·Ä¹¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2É¤ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¥á¥À¥«¤ò²ÈÄí¤Ç»ô¤ª¤¦
¡½¡½¥á¥À¥«¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éº£¤Î·Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥á¥À¥«¤Ï¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤Çº£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÃç´Ö¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥á¥À¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê²½¤·¤¿¤é¥á¥À¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀäÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¿Ê²½¤·¤¿¤é¡¢¥á¥À¥«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡Öº£¡¢¥á¥À¥«¤¬ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¥á¥À¥«¤ò³Æ²ÈÄí¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥á¥À¥«¤ò²È¤Ç»ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ò½õ¤±¤ë½ÉÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ËÄÑ¼Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÀÌô¤ò¤Þ¤¯¤È¡¢¥á¥À¥«¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ï¥Á¤Î·²¤Ë¤Ï¥ª¥¹¤¬°ìÉ¤¤À¤±
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¥Ï¥Á¤Ï¡¢Áã¤ÎÃæ¤Ë¥ª¥¹¤¬£±É¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¥Ð¥Á¤Ç¤¢¤ë¥á¥¹¤ÎÍñ¤¬¥¯¥í¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Æ¯¤¥Ð¥Á¤ÏÌ¿Îá²¼¤ÇÆ°¤¯¤Î¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥³¤È¥¤¥«¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³«¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥ª¥¹¤À¤±¡¢¥á¥¹¤À¤±¤Ç½Ð»º
¡½¡½ÀèÀ¸¡¢Ã±°ÙÀ¸¿£¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÃ±°Ù¤Ï¡È1¿Í¤Ç¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥á¥¹¤À¤±¤Ç»º¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Ï¥Á¤ä¥¢¥ê¡¢¥È¥é¥Õ¥¶¥á¡¢¥³¥â¥É¥ª¥ª¥È¥«¥²¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤ò10É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¶èÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤Ï¡¢¥ª¥¹¡¦¥á¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶èÊÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»óÍºÆ±ÂÎ¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Íñ¤ÈÀº»Ò¤ÎÀ®½Ï»þ´ü¤¬¤º¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½ÈùÀ¸Êª¤Ë¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈùÀ¸Êª¤ÏÄ¶¸¶»ÏÅª¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬Æó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¡¼¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ë»Þ¤¬½Ð¤ÆÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥¾¥¦¥ê¥à¥·¤Ï¡¢Ìó700²óÊ¬Îö¤¹¤ë¤ÈÈè¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¹çÂÎ¤¹¤ë¡ÈÀÜ¹ç¡É¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÍÀÀ¸¿£¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤¤¤ëÍýÍ³
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¡ÈÊ¬¶È¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¥á¥¹¤Ï»Ò°é¤Æ¡¢¥ª¥¹¤Ï¿©¤ÙÊª¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢»Å»ö¤òÊ¬Ã´¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³³¦¤Ë¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤±¤¿Êý¤¬¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥¨¥µ¤òÃµ¤·¤Æ¡¢»Ò¤â»º¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éË»¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿Ê²½¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤Êý¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¬¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨²½¤·¡¢¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤¬Ó®ÆýÎà¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥µ¥ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ú¥¢·¿¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥¹¤òÃµ¤½¤¦¡¢¥á¥¹¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¬¤µ¤é¤Ë¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿Í´Ö¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¤½¤ì¤¬É×ÉØ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÆ°Êª¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇ¾¤¬Âç¤¤¤¤«¤éÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£Æ¬¤¬¤¤¤¤¤«¤éÆ»¶ñ¤ò»È¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤Ï·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¤³¤È¤äÌÀÆü¤ÎÍ½Äê¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±î¤Ë¤À¤Ã¤ÆÌÀÆü¤ÎÍ½Äê¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÌÀÆü¤ÏÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ°ò¤òÀö¤Ã¤Æ¡É¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½½÷À¤Ï¤³¤É¤â¤ò»º¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ï¤³¤ÎÃÏµå¾å¤ÇÍ£°ì¡¢¼«Á³³¦¤Ç¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÎÙ¤ËÊÌ¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î°ìÈÖ¾å¤Ë¤Ï60²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²¼¤Ë²ÈÃÜ¡¢¤µ¤é¤Ë²¼¤Ë¤ÏÇÀºîÊª¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î»°³Ñ·Á¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¼«Á³³¦¤Ë¤è¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤òµÛ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÃÏµå¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¿Í´Ö¤ÏÊÌ¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡È¤³¤É¤â¤ò»º¤á¡É¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÇ¾¤ß¤½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¡¢ËÍ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏµå¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ëÃË½÷¤ÎÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃË½÷¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬Ê¿Åù¤Ë¿Í¸¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤ÏÂç¤¤ÊÇ¾¤ò»ý¤Á¡¢Æ»¶ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡½¡½¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÊÌ¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÉ×ÉØ¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÃÎ·Ã¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿·¤·¤¤À¸ÂÖ·Ï¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»£±Æ¡¿¿ÀÃ«Èþ´²¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¼Ì¿¿Éô¡Ë
¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ø¤¶¤ó¤Í¤ó¤Ê¤¤¤¤â¤Î»öÅµ¡Ùº£ÀôÃéÌÀ¤¬Æ°ÊªÄ´ºº¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³