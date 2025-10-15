·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦»°¿Í¤Î¹³Áè¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¡ªËãÀ¸ÂÀÏº¾¡Íø¤ÇÊ¡²¬À¯³¦¤Î¡Ö¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡×½ªËë¡¢½ÍÀ¶¤¬»Ï¤Þ¤ë
±ÊÅÄÄ®¤Î½ÅÄÃ¤Ë¤è¤ëßõÎõ¤ÊÁè¤¤
Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿Áè¤¤¤â¤è¤¦¤ä¤¯½ª·ë¤«¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¤È¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¬»àÆ®¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±¢¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞËãÀ¸ÇÉ¤ÎÃæ·øµÄ°÷¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÉ½¸þ¤¤Ë¤Ï¹â»Ô¡¦¾®Àô¡¦ÎÓ¡¦ÌÐÌÚ¡¦¾®ÎÓ¤Î5»á¤Ë¤è¤ëÁíºÛÁª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö±ÊÅÄÄ®¤Î½ÅÄÃ¡×¤¬¸å¤í½â¤ËÉÕ¤¡¢ÂåÍýÀïÁè¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¸Å²ìÀ¿¤µ¤ó¡Ê¸µÅÞ´´»öÄ¹¡¢85ºÐ¡Ë¡¢»³ºêÂó¤µ¤ó¡Ê¸µÅÞÉûÁíºÛ¡¢88ºÐ¡Ë¤È¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê85ºÐ¡Ë¤Î3»á¤Î°ÅÆ®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
3¿Í¤ÏÆ±¤¸Ê¡²¬Áª½Ð¤ÎµÄ°÷¤À¤¬¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¡£ÃÏ¸µµÄ°÷¤Î¸øÇ§¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯Áè¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ìÁªµó¶è¤¬°ã¤¦¤³¤È¤«¤é¤â¤Ã¤Ñ¤é¡ÖÊ¡²¬À¯³¦»°¹ñ»Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÁíºÛÁª¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÃ¯¤¬¤É¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤¬±ÊÅÄÄ®¤òÆø¤ï¤»¤¿¡£
½ÍÀ¶¤ÎÏµ±ì
¡Öº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¸Å²ì¡¦»³ºê¤Ï¡ØÈ¿ËãÀ¸¡Ù¤ÇÏ¢ÂÓ¡£¸Å²ì¤µ¤ó¤¬ÎÓË§Àµ¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬ÎÓ¤µ¤ó¤È¾®Àô¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë·Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¸Å²ì¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÁíºÛÁªÃæ°ìÅÙ¤â°§»¢¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î3¿Í¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡½¤È¤Ë¤«¤¯ËãÀ¸¤µ¤ó¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤È¤³¤í¤¬·ë²Ì¤Ï¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢3¿Í¤¬ÁíºÛÁª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤í¤¦¡£Ê¡²¬»°¹ñ»Ö¤ÏËãÀ¸»á¤Î¾¡Íø¤Ç½ªËë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï9·î30Æü¤Ë¡¢Ê¡²¬¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÎÓ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê·èµ¯½¸²ñ¤ò³«¤¯¤Û¤É¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¸Å²ì¤µ¤ó¤Ë¶á¤·¤¤À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤¬½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Â¦¶á¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÊ¡²¬¸©Ï¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤Ë¤è¤ëÅ°ÄìÅª¤Ê¡Ö½ÍÀ¶¡×¤«¡£
¡ÊËãÀ¸»á¤¬»Ù±ç¤·¤¿¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶Ã¤¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¢ª¡Ú¡ÖÉ×¤ÎÀ¤ÏÃ¤¬°ìÈÖ¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¡×¹â»ÔÁáÉÄ¤¬ÁíºÛÁªÁ°¤ËÏ³¤é¤·¤¿¡Ô²ð¸î¤Î¶ìÏ«¡Õ¡Û¡Ë
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯10·î27Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡ÖÉ×¤ÎÀ¤ÏÃ¤¬°ìÈÖ¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¡×¹â»ÔÁáÉÄ¤¬ÁíºÛÁªÁ°¤ËÏ³¤é¤·¤¿¡Ô²ð¸î¤Î¶ìÏ«¡Õ¡Ä¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡×