¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î¿¹ÀéÀ²¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÈÅ·»È¤Ê£²¿Í¡É¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤À¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤Î½ËÆü¤Ï¡¢Å·»È¤Ê£²¿Í¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Îº´¡¹ÌÚ¼ãÍÕ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃÓÅÄ²ÖÊâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥«¥Õ¥§¤Ç²á¤´¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä£³¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¡ôÌþ¤·¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·»È¤Ï£³¿Í¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¾Ð´éÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤ÎÅ·»È¤Ï¤â¤ê¤Á¤Ç¤¹¡ªÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£