14ÆüÌë¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎJRÇîÂ¿±Ø¶á¤¯¤Ç°û¿©Å¹¤ÎÇÓµ¤¥À¥¯¥È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
14Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÅì¤Ç¡Ö9³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤é¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¦¶È¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼1³¬¤ËÆþ¤ë°û¿©Å¹¤ÎÇÓµ¤¥À¥¯¥È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏJRÇîÂ¿±Ø¤ÎÃÞ»ç¸ý¤Ë¶á¤¤¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ì³Ñ¤Ç¡¢ÊÕ¤ê¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£