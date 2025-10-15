¡Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡¦²£»³·õ¡ßÂ¼°æË®É§¡Õ¡Ö¹Ó°æÍ³¼Â¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¡ÖÌ¾È×¡Ø¤Ò¤³¤¦¤±À¡Ù¤Çµ¯¤¤¿´ñÀ×Åª¤Ê¶öÁ³¡×¡Ä¸½ÂåÆüËÜ²»³Ú»Ë¤ÎVIP¤¬ÌÀ¤«¤¹»ê¶Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î²£»³·õ»á¤¬¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Ø¤Î°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ï¢ºÜ¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥¤¥¤¥Í¡ª¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂÔË¾¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ëºî¶Ê²È¡¦Â¼°æË®É§»á¤Ç¤¢¤ë¡£»ê¶Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
ËÜ¿Í¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È
²£»³¡§¤³¤¦¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ëÂ¼°æÀèÀ¸¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¡¢¼Â¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Â¼°æ¡§¤½¤¦¤«¤Ê¤¢¡©
²£»³¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢½µ´©¥Ý¥¹¥È¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥¤¥¤¥Í¡ª¡Ù¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Îºî¶Ê¤·¤¿¥È¥ï¡¦¥¨¡¦¥â¥ï¤Î¡ØÆú¤ÈÀã¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡Ù¤òºÎ¤ê¾å¤²¤¿¤é¡¢²æ¡¹¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¡ÊCKB¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÍó¤òÄÌ¤¸¤ÆÅö¤Î¤´ËÜ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
Â¼°æ¡§¤¤¤ä¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
²£»³¡§¸½ÂåÆüËÜ¤Î²»³Ú»Ë¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ª½ñ¤ÇÌ¾¤ò¹ï¤àVIP¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡ÀµÄ¾¡¢Â¼°æË®É§¤ÎÌ¾¤òñÙ¤ëµ¶¼Ô¤«¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â¼°æ¡§ËÍ¡¢ÃÇ¤¸¤ÆËÜÊª¤À¤«¤é¡ª¡¡°Â¿´¤·¤Æ¤è¡£
²£»³¡§¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÜÊª¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢ÂÐÃÌ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â¼°æ¡§ËÍ¤¬·õ¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Facebook¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬CKB¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¼¡¡¹¤ÈÆ°²è¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²£»³¡§¤½¤Î½÷À¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡ª
Â¼°æ¡§·õ¤µ¤ó¤¬¡¢½é¤á¤ÆËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¶Ê¤Ç¤·¤¿¡©
²£»³¡§1969Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¥¹¤Î¡ØËÜËÒ¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡£Åö»þ8ºÐ¤À¤Ã¤¿ËÍ¤ÏËè½µËö¡¢ËÜËÒ¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¡£Ä°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â¼°æË®É§¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼°æ¡§¥«¥Ã¥×¥¹¡¢¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¤¨¡£
²£»³¡§º£Ç¯¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥¨¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼µÈÌî¤µ¤ó°Ê³°¡¢ÀÂµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¼°æ¡§¤·¤«¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ëºî¶Ê²È¤¬Ã¯¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢Áá½Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¡§ÀÖ¤¤Ä»¤Î¡ØÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹Ô»ö¤Ç²Î¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ó¤Î¤È¤³¤í¤Î¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Þ¯Ã¦¤Ê¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¡¢¥·¥Ó¥ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼°æ¡§»Ò¤É¤â¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´¶ÁÛ¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§¥¶¡¦¥Æ¥ó¥×¥¿¡¼¥º¤Î¡Ø¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬ÀäÌ¯¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¼°æ¡§¤½¤³¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢ºî¶Ê²ÈÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤è¡£
²£»³¡§¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ËÌ¸¶¥ß¥ì¥¤¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¶¤ó¤²¤ÎÃÍÂÇ¤Á¤â¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê±é²ÎÉ÷¤Î¶Ê¤â½ñ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¤¡£
Â¼°æ¡§°¤µ×Íª¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê²Î»ì¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ±é²Î¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§¤½¤·¤Æ¡¢ÀöÎý¤ò¶Ë¤á¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥¤¡¦¥Õ¥¡¥¤¡¦¥»¥Ã¥È¤Î¡Ø¥¹¥«¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡£
Â¼°æ¡§¤¢¤Î²Î»ì¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¤Þ¤À¹Ó°æÍ³¼Â¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬¡¢TBS¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²ÎÍÑ¤Ë¡¢»ì¶Ê¤È¤â¤ËÇä¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²Î»ì¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
²£»³¡§µÞî±¡¢²Î»ì¤À¤±½ñ¤Ä¾¤·¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¢¤ÎÆü¤Ë¤«¤¨¤ê¤¿¤¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
Â¼°æ¡§¤½¤¦¡£²Î»ì¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¿·¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ï¥¤¡¦¥Õ¥¡¥¤¡¦¥»¥Ã¥È¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é¡¢CKB¤â¡Ø¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼°æ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤â¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
²£»³¡§J¡¦¥³¡¼¥ë¤Î¡ØJanuary 28th¡Ù¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡ØMoonlight¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¼°æ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£²¿¤Ç¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤¨¡£
²£»³¡§¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ª¤Ë¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Ä°¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¡¢¤¢¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£»þÂå¤â¹ñ¶¤â±Û¤¨¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤³¤Î¶Ê¤Î»ý¤ÄÉáÊ×Åª¤Ê°úÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼°æ¡§¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤³¤Ç¡Ø¥¹¥«¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤µ¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²Î¾§¤Ë¤¢¤ëÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ
²£»³¡§¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¼°æÀèÀ¸¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âî±Û¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ªÆó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
Â¼°æ¡§1970Ç¯½éÆ¬¡¢ËÍ¤ÏÀéÂÌ¥öÃ«¤Î¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤¿¤Î¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤â¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿²Ã¶¶¤«¤Ä¤ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²£»³¡§²Ã¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°¦¾Î¤Ï¥È¥Ã¥Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼°æ¡§¤½¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²Ã¶¶¤Î¿·¶Ê¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½ÐÍè¤Ë´¶Ã²¤·¤¿¡£²¿¤Ç¤â¡¢ºî¶Ê¤·¤¿¤Î¤Ï½÷»Ò¹â¹»À¸¤À¤È¤¤¤¦¡£²äÁ³¶½Ì£¤¬Í¯¤¡¢ÁáÂ®¡¢Èà½÷¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§¤½¤ì¤¬¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼°æ¡§¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤ÎÀìÂ°ºî²È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¤Ë¡Ø¤Ò¤³¤¦¤±À¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼°æ¡¡¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Î¶Ê¤òºÇ½é¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥ß¥óËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÀãÂ¼¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²£»³¡§¤¨¡¼¤Ã¡¢°Õ³°¡ª¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Â¼°æ¡§ÅöÁ³¡¢¤¢¤ÎÀãÂ¼¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤ï¤±¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ª¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½é¡¹¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤ÊÈþ¼Á¤¬¾Ã¤¨¼º¤»¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢¹Ó°æÍ³¼Â¼«¿È¤¬²Î¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²£»³¡§¤½¤â¤½¤â¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¼°æ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Î²Î¾§¤Ï·è¤·¤Æ¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
²£»³¡§¤«¤¯¸À¤¦ËÍ¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ïºî¶Ê²È»ÖË¾¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿»î¤ß¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â¼°æ¡§¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡¢À®¤ê¹Ô¤¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤º¤Ö¤ÎÁÇ¿Í¤Ê¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²ÎÆþ¤ì¤Ë¤Ï¡¢£±Ç¯¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£Èà½÷¡¢»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
²£»³¡§¤¢¤ÎÅÁÀâÅª¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼°æ¡§¡Ø¤Ò¤³¤¦¤±À¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ÎÅìµþ¤Ë¤·¤«µ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿´ñÀ×Åª¤Ê¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£»³¡§¤È¸À¤¦¤È¡©
Â¼°æ¡§ËÍ¤¬¥æ¡¼¥ß¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¡¢ÎëÌÚÌÐ¡¢ÎÓÎ©É×¡¢¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·À¤Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Èà½÷¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë²¤ÊÆÊÂ¤ß¤Î¥Þ¥ë¥ÁÏ¿²»¤¬²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·úÀß¤Ç¤¤¿¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤Î¥«¡¼¥É¤¬Â·¤Ã¤Æ¡¢¹Ó°æÍ³¼Â¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊºÍÇ½¤ò¡¢ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§¤Þ¤µ¤Ë¡¢»þµ¹¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼°æ¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀïÎ¬¤ÏÎ©¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢Ì¾ºî¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡£ºî¤ê¹þ¤ó¤À·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔ¼«Á³¤µ¤¬Èù¿Ð¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Â¼°æË®É§¡Ê¤à¤é¤¤¡¦¤¯¤Ë¤Ò¤³¡Ë¡¿1945Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¡Ø¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡ØÌë¤ÈÄ«¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡Ù¡ØÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡ØÆú¤ÈÀã¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡Ù¤Ê¤É¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ê²»³Ú½ÐÈÇ¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ì¥³¡¼¥É¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¡¢¹Ó°æÍ³¼Â¡¢YMO¤Ê¤É¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÀ¤³¦¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
²£»³·õ¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤±¤ó¡Ë¡¿1960Ç¯¡¢²£ÉÍÀ¸¤Þ¤ì¡£1981Ç¯¤Ë¥¯¡¼¥ë¥¹RC¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼·ó¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯½Õ¡¢ËÜËÒ¤Ë¤Æ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ëÅìÍÎ°ì¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¡£9·î¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²ÚÎï¡Ù¤¬È¯Çä¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÇÁ´¹ñ¹ÔµÓÃæ¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
»£±Æ¡¿Ä«²¬¸ãÏº
