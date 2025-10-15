Ã¯¤â½ñ¤«¤Ê¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÖÈ¾¼«¼£·³¡×¤Î½ÐÊý¤ËÃíÌÜ¤»¤è¡ª
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÖÈ¾¼«¼£·³¡×¤È¤Ï²¿¤«
Âç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï2014Ç¯2·î¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥ß¥¢Ê»¹ç¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Î¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏ°è¤Ç¤ÎÊ¬Î¥¡¦ÆÈÎ©Ê¶Áè¤Î·ã²½¤«¤é¡¢µÁÌ³Ê¼ÌòÀ©¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡£Æ±Ç¯4·î30Æü¡¢ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥È¥¥¥ë¥Á¥Î¥Õ¤Ï¡¢³Æ½£¤ËÃÏ°èËÉ±ÒÂçÂâ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê32¸ÄÂçÂâ¤È»î¸³Åª¤ÊÃÏ°èËÉ±ÒÎ¹ÃÄ¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Àµµ¬·³¤Î¹½À®ÉôÂâ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë»Ö´êÊ¼¤Ë¤è¤ëÉôÂâ¤âÃÂÀ¸¤·¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÊ¬Î¥¡¦ÆÈÎ©¤ò¤â¤¯¤í¤àÀªÎÏ¤È¸òÀï¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤¬ÍÌ¾¤Ê¡Ö¥¢¥¾¥ÕÏ¢Ââ¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛÃø¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê2.0¡Ù¡Î65¡Á66ÊÇ¡Ï¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»Ö´êÊ¼ÂçÂâ¡×¤ÎÂçÈ¾¤Ï2015Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ë²ò»¶¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ø¼°¤Î·³»öÁÈ¿¥¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¡£»Ö´êÊ¼¤Î²ò»¶¡¦Åý¹ç¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê²þ³×¤¬È¼¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·³¤Ë¤ª¤±¤ë¥½Ï¢»þÂå¤Î´·¹Ô¤Î·ÑÂ³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»Ö´êÊ¼¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀ¯¼£¤È¹ñ²È´±Î½µ¡¹½¤Ø¤Î¸¸ÌÇ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î»Ö´êÊ¼ÂçÂâ¤Î¡Ö°äÅÁ»Ò¡×¤¬¤¤¤Þ¤ÎÈ¾¼«¼£·³¤Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ö´êÊ¼ÂçÂâ¤Ï¡¢¹ñ²È¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀï¤¦¤¿¤á¤ËÃÏ¸µÍÎÏ¼Ô¤«¤éÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È¤¤¤¦¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë¶î¤é¤ì¤¿ÀïÆ®°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÎÎÅÚËÉ±Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÈÌ¿´¶¤Ï¹â¤¯¡¢Èà¤é¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¥í¥·¥¢¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÊ¬Î¥¼çµÁÀªÎÏ¤Î¿Ê·â¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆ°°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ç´Ù¡ÊÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê¤Ç¤¤ë·³¿Í¤Î°éÀ®ÉÔÂ¡Ë¤òÏªÄè¤¹¤ë¡£Àµµ¬·³¤È»Ö´êÊ¼ÂçÂâ¤È¤Î¡Ö°Õ¼±¡×¤ä¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤Îº¹¤¬Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤ò¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Àµµ¬·³¤Ï»Ö´êÊ¼¤ò·±ÎýÉÔÂ¤ÇÀ©¸æº¤Æñ¤Ê²á·ãÇÉ¤È¤ß¤Ê¤¹°ìÊý¡¢»Ö´êÊ¼¤é¤Ï·³¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÁê¸ß¿®Íê¤Î·çÇ¡¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â·³ÆâÉô¤ÎÂÐÎ©¤È¤·¤Æ¤¯¤¹¤Ö¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎ¹ÃÄ¤ÎÊÑÁ«
²¼É½¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢2022Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ±Ç¯1·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ47¸ÄÎ¹ÃÄ¤¬ÁÏÀß¤Þ¤¿¤Ï´´ÉôÉôÂâ¤«¤é³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á30¸Ä¤ÏÃÏ°èËÉ±ÒÎ¹ÃÄ¡Ê25¸Ä¤¬³ÈÂç¡¢5¸Ä¤¬¿·Àß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤â¤µ¤é¤Ë26¸ÄÎ¹ÃÄ¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñËÉ·³¤ÎÁíÊ¼ÎÏ¤Ï¤ï¤º¤«5Ëü¿Í¤ÎÁý²Ã¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ËÌ¤»ÈÍÑ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤¿¿ÍÅª»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀï½ÑÉôÂâ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉôÂâ¤¬´°Á´¤Ê¿Í°÷ÇÛÃÖ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎ¹ÃÄ¤ÏÄÌ¾ï¡¢3¸Ä¤«¤é6¸Ä¤ÎÂçÂâ¤È»Ù±çÉôÂâ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Î¹ÃÄ¤Ï³ÈÂç¤Þ¤¿¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤¿Ï¢Ââ¤ò°ÕÌ£¤·¡¢2¸Ä°Ê¾å¤ÎÎ¹ÃÄ¤¬1¸Ä»ÕÃÄ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Î¹ÃÄ¤¬¡¢»ÕÃÄ¡¢·³ÃÄ¡¢Î¦·³¤Ê¤É¤ÎÊÔÂâ¤äÏ¢¹ç¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿Î¹ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡£Î¹ÃÄ¤Ï¡¢Î¦·³¡¢¶õÄòÉôÂâ¡¢³¤·³¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤«¤ÄºÇÂç¤ÎÀï½ÑÉôÂâ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Îµ¡³£²½Î¹ÃÄ¤ÏÌó3000¿Í¤ÎÍ×°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÉô¡¢»ÊÎáÉô¡¢µ¡³£²½ÂçÂâ3¸Ä¡¢Àï¼ÖÂçÂâ¡Ê¶¯²½¡¢1¾®Ââ¤¢¤¿¤ê4íÒ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾®µ¬ÌÏ½¸ÃÄ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¾¼«¼£·³¡×¤Î¼ÂÂÖ
º£Ç¯3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ëÏÀÊ¸¡Ö´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä·³¡§¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ·³¤ÎÆ°°÷¤ÈÁÈ¿¥¤Î´íµ¡¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ·³ÉôÂâ¤Ø¤Î¶¡µë¤ÈÁõÈ÷¤òÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï³°¹ñ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¤Ù¤°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä³°¹ñ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¸Ä¿ÍÁõÈ÷¡¢°åÎÅÉÊ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥È¥í¡¦¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³Á°ÂçÅýÎÎ¤È¥ô¥£¥¿¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥Á¥³¡¦¥¥¨¥Õ»ÔÄ¹¤¬ÁÈ¿¥¤·¤¿±ç½õ¤Ï¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÊª»ñ¤Î°ì´ÓÀ¤«¤é¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£ÅªÇÉÈ¶¤ËÂ°¤¹¤ë¸å±çÉôÂâ¤È¤·¤Æ»ö¼Â¾åµ¡Ç½¤¹¤ëÎ¹ÃÄ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬»¶Åª¤Ê»Ù±ç¤¬È¾¼«¼£·³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±ÏÀÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¾Â¦½ô¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ·³¡ÊDFU¡Ë¤ËÁ÷¤ëÉð´ï¡¢ÃÆÌô¡¢ËÉ±ÒÊª»ñ¤ÎÎÌ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊª»ñ¤òÆÃÄê¤ÎÎ¹ÃÄ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·³»ØÆ³Éô¤¬·èÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÎ¹ÃÄ¤¬SNS¤ä¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀïÆ®¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò·³»ØÆ³Éô¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·³È÷¤Ê¤É¤òÈæ³ÓÅª¤Ë´ÊÃ±¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖÂè3ÆÍ·âÎ¹ÃÄ¤äÂè47µ¡³£²½Î¹ÃÄ¤Ê¤É¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«¸ÊÀëÅÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¤ÈÏÀÊ¸¤Ï¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤ÎÉôÂâ¤Ï¡¢¹ñ¤Î»ñ¸»¤òÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î»Ù±ç¤«¤é¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âè3ÆÍ·âÎ¹ÃÄ¤äÂè47µ¡³£²½Î¹ÃÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÍÌ¾Î¹ÃÄ¤Ï¡¢·³È÷¤À¤±¤Ê¤¯¡¢»ñ¶âÅª¤Ë¤â½áÂô¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢ÆÈÎ©¼«±Ä¿§¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¾¼«¼£·³¤È¸Æ¤Ö¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÎ¹ÃÄÆâ¤ËÊç½¸ÈÉ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë·èÄê¡Ê2024Ç¯11·î¡Ë¤È¡¢Êª»ñ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¡µëÃ´Åö¾¹»¤ÎÇ¤Ì¿¡Ê¤½¤Î1¥«·î¸å¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Êº¹¤ò°²½¤µ¤»¡¢ÀÕÇ¤¤ÎÊ¬»¶²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êç½¸¤ÈÄ´Ã£¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤ÎÀÕÇ¤¤òÉôÊ¬Åª¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¡¢Ë¡ÄêÇ¤Ì³¤Î¿ë¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò´õÇö²½¤µ¤»¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµ¯¶È²ÈÀº¿À¡×¤ò»ý¤Ä»Ø´ø´±¤¬Î¨¤¤¤ë¹±¾ïÅª¤Ê¸å±ç²¼¤Ë¤¢¤ëÉôÂâ¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼«Î§À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î·³´´Éô
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Âè3ÆÍ·âÎ¹ÃÄ¤Ï¡¢º£Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢Âè3·³ÃÄ¤Ë²þÊÔ¤µ¤ì¡¢°ú¤Â³¤¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤¬»ÊÎá´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£politanaliz.com.ua¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2014Ç¯3·î¡¢¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤Ï»Í¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ò´É³í¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥»¥¯¥¿¡¼ÅìÉô¡×ÀªÎÏ·÷¤ÎÂåÉ½¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢ ¥Ï¥ê¥³¥Õ¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯¡¢¥Ý¥ë¥¿¥ô¥¡¡¢¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¤Î4ÃÏ°è¤ò´É³í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯ÈÕ½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Èà¤Ï¥¢¥¾¥ÕµÁÍ¦·³ÂçÂâ¤Î´ðÁÃ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢9·î¡¢ÂçÂâ¤ÏÏ¢Ââ¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤ì¡¢ ¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤Ï¤½¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥¢¥¾¥ÕÆÃ¼ìÉôÂâÏ¢Ââ¤ò»Ø´ø¤·¡¢2023Ç¯½éÆ¬¤Ë¤ÏÂè3ÆÍ·âÎ¹ÃÄ¤Î»ÊÎá´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯3·î¡¢¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤Ï·³¤Î»Ø´øµ¡¹½²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³Âè3·³ÃÄ¤ÎÁÏÀß¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±·³ÃÄ¤ÎÃÄÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Èà¤ÏÀ¯¼£³èÆ°¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£2006Ç¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ¼éÅÞ¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¡£2014Ç¯10·î¤ÎµÄ²ñÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¼«Á¦¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·çÀÊ¤ÎÂ¿¤¤µÄ°÷¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2016Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢ ¿·À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±·³ÃÄ¡×¤ÎÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£2019Ç¯¡¢Èà¤ÏÀ¯ÅÞ¡Ö¥¹¥ô¥©¥Ü¥À¡×¡Ê¼«Í³¡Ë¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤¬¡¢Æ±À¯ÅÞ¤ÏºÇÄãÅöÁª´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥Õ¥§¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¡¦¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¡§Âè3·³ÃÄ»ÊÎá´±¡Ê2025Ç¯3·î¡Á¸½ºß¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ÐÎò¤«¤é¡¢¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤¬Î¨¤¤¤ëÂè3·³ÃÄ¤¬º£¸å¡¢ÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤Î¸¢¸Â¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤¦¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î·³ÃÄ²þ³×¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ6¥«·î·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯8·î27Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤Ï¿Í»ö·èÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÈÏ¤Ê¸¢¸Â¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍÇ½¤Ê»Ø´ø´±¤Î¿×Â®¤Ê¾º¿Ê¤ÈÀ®¸ù¤·¤¿´ÉÍý¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª
¤¤¤ï¤æ¤ëÈ¾¼«¼£·³¤òÎ¨¤¤¤ÆÀ¯¼£Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³»ÊÎá´±¤À¡Ê¼Ì¿¿¤ò»²¾È¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤Ï¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤È¿¼¤¤¤«¤«¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±·³ÃÄ¡×¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ò¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤¬Ì³¤á¡¢¤½¤ÎÉô²¼¤¬¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È·ÙÈ÷Ââ¡Ö¥¢¥¾¥Õ¡×Âè°ì·³ÃÄ»ÊÎá´±
¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¡ÊÃæ±û¡Ë¤È¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¡Ê±¦¡Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤À¡£
¼Ì¿¿¡§¹ñÌ±·³ÃÄÅÞ¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
2014Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤Ï ¥¢¥¾¥ÕÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ ÂÐ¥Æ¥íºîÀï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾®ÂâÄ¹¡¢ÃæÂâÄ¹¡¢ÂçÂâÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¾¥Õ»ÊÎá´±¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Î»Ø´ø²¼¤ÎÉôÂâ¤Ï¥É¥Í¥Ä¥¯½£¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶¸å¡¢Æ±»Ô¤ÎËÉ±Ò¤Ë½¾»ö¤·¤¿¡£Å´¹Ý¥´ë¶È¥¢¥¾¥Õ¥¹¥¿¡¼¥ê¤Î¹©¾ì¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯5·î16Æü¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤¬Ê¼»Î¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ê¡¢³¹¤ÎËÉ±Ò¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤È¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¤ò¼é¤ëÂ¾¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Ë¹ßÉú¤·¤¿¡£
2022Ç¯9·î¡¢ÊáÎº¸ò´¹¤ÎºÝ¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤ÈÂ¾¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ï¥È¥ë¥³¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤ÏÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¥È¥ë¥³ÎÎÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯7·î¡¢Èà¤é¤ÏÊáÎº¸ò´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥ë¥³¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯8·î¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤¬·³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤ÏÂè12¥¢¥¾¥ÕÆÃ¼ìÉôÂâÎ¹ÃÄ¤ò»Ø´ø¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤¬Âè12Î¹ÃÄ¤ò´Þ¤à¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È·ÙÈ÷Ââ¡Ö¥¢¥¾¥Õ¡×Âè£±·³ÃÄ¤Î»ÊÎá´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤È¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¤Ç¡Ö¥¢¥¾¥Õ¡×¤¬Êñ°Ï¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤¬³¹¤ÎËÉ±Ò¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤È¤¤À¡£Èà¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤Ï¤Ê¤¼Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¡¢Èà¤Î¸¢°Ò¤Ï¼ºÄÆ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³Î¨¤¤¤ë¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¼éÈ÷Ââ¤¬ÊáÎº¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¼«¿È¤ÈÉôÂâ¤ÎÂ¾¤Î»Ø´ø´±¤¿¤Á¤¬¥È¥ë¥³¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉ¾È½¤ò²óÉü¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Èà¤Ï¡¢Ãé¼Â¤Ê¡Ö¥¢¥¾¥Õ¡×¤«¤éÂè£³ÆÍ·âÎ¹ÃÄ¤òÁÏÀß¤·¡¢2023Ç¯5·î¤«¤é¥Ð¥Õ¥à¥È¶á¹Ù¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¹¶Àª¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¸¢¸Â¤ÏºÆ¤ÓÁýÂç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¥È¥ë¥³¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¥¢¥¾¥Õ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ·³Æâ¤ÎÎ¹ÃÄ¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±Ì¾¤Î·³ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤â¤Þ¤¿À¯¼£Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤ËÂçÅýÎÎÉÜ¤È¤ÎÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»²¾È¡Ë¡£
ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤ë¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¡Êº¸¡Ë¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ê±¦¡Ë¤Î±ü¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¤¥§¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¡£
¼Ì¿¿¡§president.gov.ua
¡ÖÈ¿¼«¼£·³¡×¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè
¤¤¤Þ¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÀïÆ®¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢È¾¼«¼£·³¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤È¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¤ÎÆ°ÀÅ¤¬µ¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£Âè3·³ÃÄ¤â¹ñ²È·ÙÈ÷Ââ¡Ö¥¢¥¾¥Õ¡×Âè1·³ÃÄ¤â¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÈó¸øÉ½¤À¡£¤¿¤À¡¢Âè3·³ÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè3ÆÍ·âÎ¹ÃÄ¡¢¡¡¡¡Âè53¡¢60¡¢63µ¡³£²½Î¹ÃÄ¤Î¤Û¤«¡¢Ê¼ãë¡¢°åÎÅ¡¢¹©Ê¼¡¢½¤Íý¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢·³ÃÄ¤ÎÁíÊ¼ÎÏ¤Ï1Ëü2000¡Á2Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢º£Ç¯8¡Á9·î´ü¤Î·³ÃÄ¤Î¼ÂºÝ¤Îµ¬ÌÏ¤Ï2Ëü¿Í¤«¤é4Ëü¿Í¤Î´Ö¤ÇÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¹ñ²È·ÙÈ÷Ââ¡Ö¥¢¥¾¥Õ¡×Âè1·³ÃÄ¤Ï¡¢¸Þ¤Ä¤Î¼çÍ×Î¹ÃÄ¡ÊÂè12Î¹ÃÄ¡Ö¥¢¥¾¥Õ¡×¡¢ Âè1ÂçÅýÎÎÎ¹ÃÄ¡Ö¥Ö¥ì¥Ó¥¤¡×¡¢Âè14Î¹ÃÄ¡Ö¥Á¥§¥ë¥ô¥©¥Ê¡¦¥«¥ê¥Ê¡×¡¢Âè15Î¹ÃÄ¡Ö¥«¥é¡¦¥À¥°¡×¡¢Âè20Î¹ÃÄ¡Ö¥ê¥å¥Ð¡¼¥È¡×¡Ë¤«¤é¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯10·î¸½ºß¡¢Âè1¥¢¥¾¥Õ¹ñ²È·ÙÈ÷Ââ·³ÃÄ¤ÎÊ¼ÎÏ¤ÏÌó8000¡Á1Ëü2000¿Í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¾¼«¼£·³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµ´Ø¿´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿È¾¼«¼£·³¤ÎÆ°¤¤ÏÀï»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀïÃæ¤Î¸½ºß¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÆó¿Í¤ÎÉôÂâ´Ö¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£ÂÐÎ©¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6·î13Æü¡¢¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³Â¦¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥³¥ê¥Í¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼Â¦¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë½¹Ô¤ÏÈà¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£²Ã³²¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿½Ì¼°·ÙËÀ¤ÇÈà¤ò²¥ÂÇ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤âÃ¥¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥³¥ê¥Í¥ô¥£¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²¥ÂÇ»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÂè3ÆÍ·âÂâ¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼»ÊÎá´±¤¬¤ª¤ê¡¢½±·âÈÈ¤Ï¸½ºßÎ¹ÃÄ¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Àè¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ·³Æâ¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÉôÂâ¤ÎÀÕÇ¤Ê¬»¶¤È¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Î¼«¼£¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉôÂâ¤¬¹ñÆâ¾ðÀª¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤ÎÆâÉô¸¢ÎÏÆ®Áè¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ì¤À¡£¤³¤ÎÏÀ¹Í¤ÎºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿The Economist¤Î»ØÅ¦¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È¾¼«¼£·³¤Ë¤è¤ë¼«¼£¤¬¹ñÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
·üÇ°¤µ¤ì¤ë²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È
¤â¤Ã¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼ç¤¿¤ë¹½À®°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÂè3·³ÃÄ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î»ÊÎá´±¤Î¥Ó¥ì¥Ä¥¡¼¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶áµ¯¤¤¿¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Íºî²È¥ô¥£¥¿¥ê¡¼¡¦¥«¥×¥é¥Î¥Õ¤¬ºÇ¶á¥ê¥ô¥£¥¦¤Çµ¯¤¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤òÏÃ¤¹ÆñÌ±¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ï¥ê¥ô¥£¥¦¤ò¡¢°ìÉô¤ÎËÉ±Ò´ØÏ¢´ë¶È¤È¤½¤Î½¾¶È°÷¤¬ÅìÉô¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ä¤®¤ÎÆó¤Ä¤Î»ö¼Â¤«¤é¡¢´ØÏ¢À¤òÃµ¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡¥ê¥ô¥£¥¦¤Ï¥í¥·¥¢¸ìÏÃ¼Ô¤Î¿¯Î¬¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¢¥ê¥ô¥£¥¦¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Îµ½Ò¤«¤é¡¢Èà¤Ï¥í¥·¥¢¸ìÏÃ¼Ô¤È¤¤¤¦ÆñÌ±¤¬¥ê¥ô¥£¥¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¤³¤È¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥ê¥ô¥£¥¦¹¶·â¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤òÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç·ù°¤·¡¢ÇÓ½üÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´Ö¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯Âè3·³ÃÄ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¤â¤ÄÊ¼»Î¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢¤ä¥É¥ó¥Ð¥¹¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÃ¥¼è¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯¸¢¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â²ç¤ò¤à¤¯²ÄÇ½À¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£Âè3·³ÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ð¼«¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥³¥Ú¥ó¥³¹ñ²È·ÙÈ÷Ââ¡Ö¥¢¥¾¥Õ¡×Âè1·³ÃÄ»ÊÎá´±¤âÄÉ¿ï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ·³¤ÎÆâÉô¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤¿ÊóÆ»¤äÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¥«¥Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè·ÑÂ³¤òµá¤á¤ë²¤½£»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬Ìö¿Ê¤µ¤»¤¿¡Ö¥Á¥§¥³¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×
