2025Ç¯6·î¡¢¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷ÀÂð¤Ç¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç100Æ¬°Ê¾å¤Î»à³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦Æ°ÊªÊÝ¸îÂ¦¤ÎÂçµ¬ÌÏÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÊóÆ»¤òºÇ½é¤Ë¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëµþÅÔ¤Ç2020Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¸å¡¢¼¡¡¹¤ÈSNS¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ËºÇ½é¶Ã¤¤òÄ¶¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÎÈË¿£»ö¶È¼Ô¤Î»ö·ï¤Ê¤É¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ»ö°Æ¤Î¹ðÈ¯¤ä¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÉáµÚ·¼È¯³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆ°Êª´Ä¶¡¦Ê¡»ã¶¨²ñEva¡Ù¤Î¼çºË¤Ç¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î¿ùËÜºÌ¤µ¤ó¤À¡£
Ä¾¶á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2018Ç¯ÅÙ¤Ë´Ä¶¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¡Ê¢¨£±¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿Æ¬»ô°é¡ÊÆ°Êª£²Æ¬°Ê¾å¡Ë¤Ç½»Ì±¤«¤é¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿·ï¿ô¡ÊÀ¤ÂÓ¿ô¡Ë¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç2149À¤ÂÓ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ô¤Ïº£¤âÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¡¢²þÁ±¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤¹¤ëÂ¦¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ°Êª¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿³èÆ°¤¬¤Ê¤¼¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î°Ç¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¢¨£±¡§ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ¼Ò²ñÊ¡»ã»Üºö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Â¿Æ¬»ô°éÂÐºö¿ä¿Ê»ö¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº
°Ê²¼¤è¤ê¡¢¿ùËÜºÌ¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¡£
Æ°Êª¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬µ¯¤³¤·¤¿2Âç»ö·ï
·§ËÜ¤Î·ï¤ò¤ªÏÃ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿µþÅÔ¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤â´Þ¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤ä³èÆ°²È¤Ï¿ÌÙþ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
µþÅÔÉÜÈ¬È¨»Ôºß½»¤ÎÆ°ÊªÊÝ¸î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î½÷À¤Ï¡¢Åö»þ25Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¸¤¤äÇ¤ò°ú¤¼è¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯´Ö200Æ¬¤¯¤é¤¤¤Î¸¤Ç¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸¤¤äÇ¤Ç¤âÊÝ¸î¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤¡Ö¿À¥Ü¥é¡×¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¡¢´ØÀ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ØÅì¤ÎÃÄÂÎ¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¿À¥Ü¥é¡×¤Ë¸¤¤äÇ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸åÍÂ¤±¤¿¸¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤«¤é¡ÖÃæ¤¬¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¤¤äÇ¿ô½½Æ¬¤Î»à³¼¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¼¼Æâ¤Ï¡¢Å·°æ¶á¤¯¤Þ¤ÇÊµÇ¢¤ä»à³¼¡¢À¸³è¥´¥ßÌó16¥È¥ó¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢52É¤¤Î¸¤¤äÇ¤Î»à³¼¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Èá»´¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤»ö·ï¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯µ¯¤¤¿·§ËÜ»Ô¤Î»ö·ï¤ÎÈï³²¿ô¤Ï¡¢¤½¤ÎµþÅÔÈ¬È¨»öÎã¤Î¿ô¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤Î³µÍ×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£2025Ç¯5·îËö¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤«¤é¡ÖÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷À¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢¾ùÅÏ¤·¤¿Ç¤ò°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÈéÉæ¤Î°ìÉô¤¬Çí¤¬¤ì»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤âµÔÂÔ¤Î·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸½ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëÇ12É¤¤òÊÝ¸î¡£»àË´¤·¤¿Ç¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯³ÐÅö½é100É¤Á°¸å¤äÌó130É¤¤È¤ÎÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë150É¤¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë»Ë¾åºÇ°¤ÎµÔÂÔ»ö·ï¤À¡£
»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¡ÖÍÂ¤«¤ëÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¼ê´Ö¤äÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ô°é¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ëÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤ËÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢£¶·î¤ËÆ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·§ËÜ¸©·Ù·§ËÜËÌ¹ç»Ö½ð¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤·¡¢9·î¤ËÆ±Ë¡°ãÈ¿¡ÊµÔÂÔ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç½÷À¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡Ö¿À¥Ü¥é¡×¤ÈÍê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¤Ï¡¢»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Î½÷À¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸Ä¿Í¤Ç»ô°é²ÄÇ½¤ÊÆ¬¿ô¤òÃø¤·¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¡Ö»ô¤¤¼ç¤Î¤¤¤Ê¤¤Æ°Êª¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¡Ö½ªÀ¸¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÉ¤¤Î¤¿Æ¤Ë·Ò¤®¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¸Ä¡¹¤ÎÆ°Êª¤Î·ò¹¯¤äÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿QOL¤¬¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿Æ¬»ô°é¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
·§ËÜ¤Î·ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¿Æ¬»ô°é¤ÎÍýÍ³¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¡£Ã±¤ËÀ¤ÏÃ¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤êÉÔÅ¬Àµ»ôÍÜ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ¬¿ô¤¬Áý¤¨°²½¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Á°½Ò¤ÎµþÅÔÈ¬È¨»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿À¥Ü¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¾¼ÔÉ¾²Á¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢Æ°Êª¤ÎÊ¡»ã¤òÃ´ÊÝ¤»¤º¼¡¡¹¤È°ú¤¼è¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¾Î»¿¤Ë¤è¤êÀº¿ÀÅª¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
Â¾¤Ë¤â»ô°é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¾ùÅÏ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢°ìÄê¤Î¶â³Û¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£Æ°Êª³èÆ°¤è¤í¤·¤¯¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹¬¤»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¶âÌÜÅö¤Æ¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë°ìÆ¬¤ÎÆ°Êª¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î½àÈ÷¤È»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡£¤ª¶â¤âÅöÁ³¤«¤«¤ë¤¬¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¡¹¤Î¥±¥¢¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Æ¬¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤½¤Î¥±¥¢¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¼ê´Ö¤ÏÁÛÁü¤Ë¤¿¤ä¤¹¤¤¡£
Æ°ÊªÊÝ¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë»ö¤¬ÊÒÉÕ¤¯¥¦¥ë¥È¥éC¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤¬¿×Â®¤«¤Ä´ÊÃ±¤ËÊÝ¸î½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡¡¤½¤ì¤Ïµõµ¶¤«Æ°ÊªÊ¡»ã¤òÌµ»ë¤·¤¿°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤«¡¢±¦¤«¤éº¸¤Ø¤Î²£Î®¤·¤À¤í¤¦¡£
¹ÔÀ¯¤ÎÌäÂê¤âÂç¤¤¤
Åö¶¨²ñEva¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤ä·Ù»¡¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Á¤¬¤¢¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Åö¶¨²ñ¤¬ºÇ¸å¤ÎºÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛµÞÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤¬ÌäÂê¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤Î½êÍ¸¢¤Ê¤É¤¬Íí¤ß¡¢´Ø·¸Éô½ð¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢ÊÝ¸î¤Ë¤Ï¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¡£
·§ËÜ¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÂÎ½êÂ°¤Î½÷À¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎÂ¦¤ä¹ÔÀ¯¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎÂ¦¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½êÂ°½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÆÆÄ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¹ÔÀ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¡Ö½÷ÀÂð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î¼ÖÃæ¤Ë»ÆÇ¤òÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏµÔÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¤¬Ë¬¤Í¤¿ºÝ¡¢¥´¥ß¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ÏÇÄ°®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÔÂÔ¤òµ¿¤¦¾õ¶·¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌÊó¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤ÉÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤ä¡¢ÉáÄÌ¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¥´¥ß¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ÉÍýÇ½ÎÏ¤¬Ë³¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Â¨ºÂ¤ËµÔÂÔ¤òµ¿¤¦¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¹ÔÀ¯Â¦¤âÅÐÏ¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÍÂ¤«¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢´Þ¤á¡¢»ôÍÜ´Ä¶¤ä»ôÍÜ²ÄÇ½Æ¬¿ô¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¹ÔÀ¯¤«¤éÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Î°¦¸îÃÄÂÎÆâ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸¿ô¡¢»àË´¿ô¡¢ÉÂ»à¤·¤¿¿ô¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é½ªÀ¸»ôÍÜ¼Ô¤Ø¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¿ô¤òÇÄ°®¤·´ÉÍý¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¹ÔÀ¯¤¬Ì±´ÖÃÄÂÎ¤Ë´Å¤¨¤¿´ÝÅê¤²¡¢²£Î®¤·¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍÂ¤±¤¿¿Í¤Î¡ÖÍÂ¤±¤¿¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¿´¤Î½ý¤âÂç¤¤¤¡£ÊóÆ»¤Ç¤ÏÇ¤ò7É¤ÍÂ¤±¤¿¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1É¤¤ËÂÐ¤·1Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢½êÂ°¤¹¤ëÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤¬¸©¤ÎÅÐÏ¿ÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡Ö»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹°Ç
Á´¹ñ¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¡£·§ËÜ¤Î½÷À¤âÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯ºÇ½é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ò³Ý¤±°ã¤¨¡¢¸À¤¤Ìõ¤Î¤¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢·ë²ÌÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÏÅþÄìÅª¤ËÍÊ¸î½ÐÍè¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎÊø²õ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤¬°Â°×¤Ë¡Ö»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢¼Â¤Ï´ÊÃ±¤À¡£¹ÔÀ¯¤Ï»ô°é¤Ëº¤¤Ã¤¿»ÔÌ±¤«¤é°ú¤¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤â¤·¤â°ìÃ¶°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¸å¡¢°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë°ú¤ÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤¡£·ë²Ì¡¢Î©ÇÉ¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥¬¥é¥¬¥é¡£¡Ö»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¾ùÅÏ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤Ï·¸¤Ï·Ç¡¢¼ÀÉÂ¸¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥¦¥¬¥¦¸¤¤ä¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼Ç¤«¤éÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤éÅÐÏ¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢²ò½ü¤È¤¤¤¦¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¡£Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ø¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥ä¤È¤¤¤¦¤Û¤É¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£»¦½èÊ¬¥¼¥í¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¼¤Ò¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
°ìÊý¡¢¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ï¡¢»ôÍÜ²ÄÇ½Æ¬¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢¿´¤òµ´¤Ë¤·¤ÆÃÇ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤¤¤ëÆ°Êª¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¿È¾¡¼ê¤Ê¿Í¤«¤é¿´¤Ê¤¤ÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡£ËÜÍè¤Ï½õ¤±¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¤Ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¢¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤Ç¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¸ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
µþÅÔ¤ä·§ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÈá»´¤Ê»ö·ï¤òºÆ¤Óµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤ÎÏ¢·È¤ÈÅ°Äì¤·¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ï¡¢Âè2¼ïÆ°Êª¼è°·¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢»ôÍÜ´ÉÍý´ð½à¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¼«¿È¤¬Ë¡Î§°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë¤âÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤ÃÄÂÎ¡¢°¤¤ÃÄÂÎ¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¡¢¤â¤·Æ°Êª¤òÍÂ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã»´ü¤ä½ª¿È´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÃÄÂÎ¤Î»ôÍÜ»ÜÀß¤Ë¹Ô¤¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Îã¤¨¤Ð»ÜÀßÆâ¤¬ÉÔ±ÒÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÆ°Êª¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Àµ¤·¤¤¡£¤½¤Î´ª¤ò¿®¤¸Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤À¡£
¸½ºß¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡¤Î²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤ÆµÄÏÀ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÍÍ¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ°Êª¤ò¼é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¶ì¤·¤àÆ°Êª¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¶µ·±¤È¤·¤ÆÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÆ°Êª¤Î°ÂÁ´¤òÀÀ¤¤¤¿¤¤¡£
ÀÑ¤â¤Ã¤¿ÊµÇ¢40Ñ¡¢Ãç´Ö¤Ï²î»à¡ÄÃÏ¹ö¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿ÊÝ¸î¸¤¤È¿ùËÜºÌ¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¤Î¸·È³²½¡×