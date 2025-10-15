¡Ú¤ï¤¿¤·¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡£¡Û¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025½ÐÅ¸³µÍ×¤òÈ¯É½¡¡¡Ø¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤ò½ÐÅ¸
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥â¥Ó¥·¥ç¡¼½ÐÅ¸³µÍ×¤òÈ¯É½
¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤Ï¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ10·î31Æü¤è¤ê°ìÈÌ¸ø³«¤Î¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Ù¤Ø¤Î½ÐÅ¸³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶áÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¥«¡¼¡¡Á´35Ëç
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï½ÐÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡£¾®¤µ¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¡£¡Ù¤È¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ø¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¡Ù¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡Ë¡£ ¥À¥¤¥Ï¥Ä
1907Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢ÊØÍø¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¡Ø¥Ï¥Ä¥á¥¤¡Ù¤·¡¢µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¤é¤·¤¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¤ò¡Ø¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡Ù¤È¤·¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥ß¥¼¥Ã¥È¡Ù¤ò´ðÅÀ¤Ë¹¤¬¤ëÌ¤Íè¤Î»Ñ¤ò¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤·¡¢±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ø¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î½ÐÅ¸Êª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢10·î29Æü¤Î¥×¥ì¥¹¥Ç¡¼¤Ë¸øÉ½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¼çºÅ¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤â»²²Ã¡£10Ç¯¸å¤Î¶áÌ¤Íè¤Îµ»½Ñ¤ä¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëÀ¸³è¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ø¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼2035¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Êâ¹ÔÎÎ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ø¥¤¡¼¥¹¥Ë¥«¡¼¡Êe-SNEAKER¡Ë¡Ù¤ò½ÐÅ¸¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢ in JMS¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£