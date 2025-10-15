¤·¤ì¤Ã¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¡¢ËÜµ¤¤ÇÆ¬¤¤¤¤¤è¤Í¡Ä¡Ä¡ª¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©¡Ú´Á»ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡Û
Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡ÖÌ¿¡×♡
¡ÖÌ¿Ãæ¡×¡ÖÌ¿Æü¡×¡Ö»ÈÌ¿¡×¡ÖËÜÌ¿¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÈÌ¿¡×¤Ï¡¢»È¼Ô¤¬¼õ¤±¤¿½ÅÂç¤ÊÌ¿Îá¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ìµ»öÀµ²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÂ¾¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡