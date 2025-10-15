Çß¤Î¼Â¤Î¾å¤ò¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¢ª¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï²¿¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© What kind of bug¡©¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¤ÎÍÄÃî¤¬¡¢¥È¥³¥È¥³Êâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢Çß¤Î¼Â¤Î¾å¤ò¥Æ¥¯¥Æ¥¯¤ÈÊâ¤¯¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤Î»Ñ¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×
¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤ÎÃº»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÅ²ø¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¤Î¥×¥ó¥Ð¥¡¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
²¿¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢°Õ¸«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï
¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¢ö¡×
¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤Î¤è¤¦¡ª¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤«¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÃî¡£¡Ö¤ª¤Ã¤È¤Ã¤È¡¼¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¤µ¤È¤³¤µ¤ó¡Ê@satoko_ki_¡Ë¤Ë¡¢ÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤³¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤ÎÀµÂÎ¤Ã¤Æ¡©
Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¡¢Ì±Çñ¤ò³«¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤È¤³¤µ¤ó¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂçÎÌ¤ÎÇß¤ò°ì¸Ä¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Þ¤¤¤È¾¯¤·¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤éÇß»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¤ó¡©¥Ø¥¿¡©¤¢¤ì¡©Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ù¤ÈÇß¤Î¼Â¤Î¾å¤òÆ°¤¯¤â¤Î¤òÈ¯¸«¡£¤³¤ÎÌþ¤··Ï¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤Ï²¿¤È¤¤¤¦»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈInstagram¤ØÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀµÂÎ¤âÈ½ÌÀ¡ª¡×
¤½¤¦¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ª
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¤ËÂ°¤¹¤ëº«Ãî¤ÏÆüËÜ¤ËÌó40¼ï¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¥ä¥Þ¥È¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¡¢¥«¥ª¥Þ¥À¥é¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¡¢¥¢¥ß¥á¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤âÎÐ¿§¤ÎÂÎ¤È¥ì¡¼¥¹ÊÔ¤ß¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©¤±¤¿æÂ¤ò»ý¤Á¡¢ÎÐ¿§¤¬¤«¤Ã¤¿¶â¿§¤ÎÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é±ÑÌ¾¤Ï¡ØGreen lacewing¡Ù¤ä¡¢¡ØGolden eye¡Ù¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂÌ¾¤Ï¡Ø½éñéÙ¡Ù¡¢¡ØÁðéñéÙ¡Ù¤Ç¡¢¤Õ¤ì¤é¤ì¤ë¤È½¤¤¤òÈ¯¤¹¤ë¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë½¤¤¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ô¼ïÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶áÇ¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íñ¤Ï3000Ç¯¤Ë1ÅÙÇ¡Íè¤¬Íè¤ë¤È¤È¤â¤Ëºé¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍ¥ÆÞ²Ú¡Ê¥¦¥É¥ó¥²¡Ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö¤¦¤É¤ó¤²¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÀÈëÅª¤ÊÍñ¤Î´ü´Ö¤Ï3Æü¤Û¤É¡¢ÍÄÃî¤ÏàØÌÔ¤ÊÆù¿©¤Ç¥¢¥Ö¥é¥à¥·¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤½¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¿©´Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸ÊªÇÀÌô¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°úÍÑ¡§ºë¶Ì¸©¶¹»³µÖÎÍ¤¤¤¤â¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ÎÎ¤¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡×¡£
À®Ãî¤Ë¤Ê¤ë¤È¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿±©ÉÕ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÄÃî¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤é¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢À¸ÊªÇÀÌô¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÂç¿©´Á¤Ê¤ó¤Æ¡¢É®¼Ô¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Instagram¤Ë¤â¡¢ÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ö¥é¥à¥·¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤¤¤»Ò¤Á¤ã¤ó¡×
¡Ö¥¢¥ê¤Ê¤É¤ÎÅ·Å¨¤«¤é¿È¤ò¼é¤í¤¦¤È¡¢¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤Î¤¿¤á¤Ë¥´¥ß¤äÔ¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥´¥ß¤òÉÕ¤±¤Æµ¼ÂÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥â¥íÍÄÃî¤Ê¤Î¤Ç·ù¤¬¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥´¥ß¤Î¼ïÎà¤Ç¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ä°¦¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×
º£²ó¤Î¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¤ÎÍÄÃî¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¤ÎÍñ¤ÏÊ©¶µ¤Ë¤Ç¤Æ¤¯¤ëÍ«ÆÞ²Ú¡Ê¥¦¥É¥ó¥²¡Ë¤ÈÆ±¤¸¸ÆÌ¾¡£¥¦¥É¥ó¥²¤Î²Ö¤Ï3000Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«ºé¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½ä¤ê°©¤¨¤¿¤é¹¬±¿¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¤â±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¡£
¤³¤Î¥¯¥µ¥«¥²¥í¥¦¤Ï¡¢¹¬±¿¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃ°ÇÈ¤Ç¤ÎÌÌÇò¤¯²¹¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¤µ¤È¤³¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¼ê¤·¤´¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊË¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤É¤«¤Ê´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤æ¤¨¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤É÷½¬¤Ç¤¢¤ëÇß¤·¤´¤ÈÃæ¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿ÍÅÀº¤Ë¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡ª
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÏÂ¤à¼«Á³ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤µ¤È¤³¤µ¤ó¤Î¤ª½É¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î½É¤Ï¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿½Ü¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥è¥¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿´¿È¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
