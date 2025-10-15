¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ö¥é¥Ü¡¼¡¢¸åÀä¤¿¤º¡¡³ÚÃÄ¡Ö¼ºË¾¡×¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¡ÖÍ¾±¤¤¬ÂæÌµ¤·¡×¡Ö¼«¸ÊËþÂ¡×¡Ö¿Í¤è¤êÁá¤¯¶«¤Ó¤¿¤¤¤À¤±¡©¡×
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¤ÎÀ¼¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éÁÕ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¸í¤ë¤È±éÁÕ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»Ø´ø¼Ô¤â³Ú°÷¤â»öÌ³¶É°÷¤â¡¢¼ºË¾¤ò¡Ä¡×¡Ê³È»¶Ãæ¤ÎÅê¹Æ¡Ë
1ÆüÌÜ¡Ö´°àú¤ÊÀÅ¼ä¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×¢ª2ÆüÌÜ¡Ö¼ºË¾¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¸ø¼°X¤Ï10·î11Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£±éÁÕ²ñ¤ÎµÒÀÊ¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¡Ö¼ºË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³ÚÃÄ¤ÏÁ°Æü¤Î10Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤ÇÂè538²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ê¡¼¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè8ÈÖ¥ÏÃ»Ä´¡Ê1890Ç¯¹Æ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1ÆüÌÜ¤Î½ª±é¸å¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¤´Íè¾ì¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ß¡¦¥ì¡¦¥É¡Ù¤Î¸å¤Î´°àú¤ÊÀÅ¼ä¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¤â¡ØIncredible!¡Ù¤ÈÂç¤¤¤Ë´¶·ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉñÂæ¤ÈµÒÀÊ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢±éÁÕ²ñ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2ÆüÌÜ¤Ï°ìÅ¾¡¢ºÇ¸å¤Î²»¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¤È¶«¤ÖµÒ¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±³ÚÃÄ¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö½ª±é¸å¤ÎÁá¤¹¤®¤ë¡Ø¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡Ù¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´°àú¤ÊÀÅ¼ä¤ÎÊý¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢»Ø´ø¼Ô¤â³Ú°÷¤â»öÌ³¶É°÷¤â¡¢¼ºË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÅê¹Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ïµï¹ç¤ï¤»¤¿´ÑµÒ¤ÎÅê¹Æ¤âÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ö¥é¥Ü¡¼¡¢Ê¢Î©¤Ä¡×¡Ö¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½éÆü¤Ï´°àú¤ÊÀÅ¼ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö1ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³ÚÃÄ¤ÎÅê¹Æ¤ÏÉ½¼¨²ó¿ô¤¬4707Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É³È»¶¡£Æ±³ÚÃÄ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÃí°Õ´µ¯ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¸ÊËþÂ¡×¡Ö¿Í¤è¤êÁá¤¯¶«¤Ó¤¿¤¤¤À¤±¡©¡×
¡¡¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ö¥é¥Ü¡¼ÌäÂê¡£³ÚÃÄ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³«±éÁ°¤Î¾ìÆâÊüÁ÷¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¼±¡×¡ÖÍ¾±¤¤¬ÂæÌµ¤·¡×¡ÖÍ¾±¤¤ÈÀÅ¼ä¤Þ¤Ç¤¬¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¶½¤¶¤á¤¹¤ë¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î±éÁÕ¡£Â¾¤ÎµÒ¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö»Ø´ø¼Ô¤¬¥¿¥¯¥È¤ò²¼¤í¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎÊý¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤«¤é¶«¤ó¤Ç¡×¡ÖºÒ³²¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ö¥é¥Ü¡¼¤ÈÇï¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö´¶Æ°¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¿Í¤è¤êÁá¤¯¶«¤Ó¤¿¤¤¤À¤±¡©¡×¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¤À¤±¡×¡Ö¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«¸ÊËþÂ¤Ê¤À¤±¡×¤È¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íý²òµá¤á¤ëÅê¹Æ¡¢Â¾³ÚÃÄ¤Ç¤â
¡¡¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ö¥é¥Ü¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢9·î¤Ë¤â¿ÀÆàÀî¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Î¸ø¼°X¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÍ¾±¤¤Ï»Ø´ø¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÚÃÄ°÷¤ä¥½¥ê¥¹¥È¤È¤ªµÒÍÍ¤¬²»³Ú¤ÎÍ¾±¤¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¦ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ü¡¼¡Ù¤äÇï¼ê¤ÏÉ¬¤º»Ø´ø¼Ô¤Î¥¿¥¯¥È¤¬¤ª¤ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºî¶Ê²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶Ê¤ÎºÇ¸å¤ËÁ´µÙÉä¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºî¶Ê²È¤¬À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æºî¶Ê¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê²»³Ú¤ò¤É¤¦¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Î¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê9·î14Æü¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¡Ë