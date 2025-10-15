¡Ò¼«¸ø·èÎö¡Ó¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×Â¤È¿¼Ô¥ê¥¹¥È¤â½Ð²ó¤ë¤Ê¤«¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î½éÏ¢µÙ¤Ï¡È¤Ò¤¤³¤â¤ê¡É¡Ä¹ñÌ±¡õ°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢·È¥ー¥Þ¥ó¤Ï¡ÈÎ¢¶â¡É¤ÎÇëÀ¸ÅÄ»á¤«
¼«Ì±ÅÞ¤Ï10·î14Æü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬¡Ö»ä¤ÎÉÔÆÁ¤Î¤¤¤¿¤¹¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ²»¤Ï――¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬½é¤á¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÎò»ËÅª½Ö´Ö
¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤â¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÇÏ¼¯¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼
Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤ÏÉ½¤À¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤Ç¡È¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¡É¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ê¿·ÁíºÛ¤¬¡Ë¹â»Ô»á¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«²ù¤ä¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤Ç10·î11Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîÂ¼Å¯Ïº¸µÇÀÁê¡Ê81¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ìÅÙ²õ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¸µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À1999Ç¯°Ê¹ß¡¢Áªµó¤Ç¤Ï¡È¸øÌÀÉ¼¡É¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß³ê¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÅª¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²õ¤ì¤¿¾×·â¤ÏÂç¤¤¤¡£
Æü·Ð¿·Ê¹¤Ï10·î10Æü¤Ë¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±¸õÊä¤Î2³ä¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥È¿¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤Î¥Ïー¥É¥ë¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¼«Ì±ÅÞ¤¬°ìÃ×·ëÂ«¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Æñ¶É¤À¤¬¡¢Æ±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½°±¡µÄ°÷¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Ïª¹ü¤ÊÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¤ÇÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÇÏ¼¯¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº¸µÁíÍý¤òÉûÁíºÛ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎµÁÄï¡¦ÎëÌÚ½Ó°ì¸µºâÌ³Áê¤ò´´»öÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢ÉûÁíºÛÆÃÊÌÊäº´¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¶äºÂ¥¯¥é¥ÖÄÌ¤¤¤Ç¡È¶äºÂ»°·»Äï¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¾¾ËÜ½ã¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤òµ¯ÍÑ¡£¾¾ËÜ»á¤Ï¸½¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËËãÀ¸»á¤Î°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ç¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤ä¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ë¶á¤·¤¤¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¡È¹Â¡É¤¬½Ð¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¤«¡¢¾®Àô»á¤òËÉ±ÒÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¤òÁíÌ³Áê¤Øµ¯ÍÑ°Æ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤Î½ÅÍ×³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤Ç¤â´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÌÀ¸õÊä¤Î¤¤¤ë¾®Áªµó¶è¤ËÆÈ¼«¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»Ô»á¤Î¼þÊÕ¤Ë¡Ø¤à¤·¤í¸øÌÀ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ¶¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¹¤é¤¢¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×
¡ÖÂ¤È¿¥ê¥¹¥È¡×¤Î²øÊ¸½ñ¤¬±ÊÅÄÄ®¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦»öÂÖ¤Ë
¼¹¹ÔÉô¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÂ¤È¿¥ê¥¹¥È¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Ï¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿²øÊ¸½ñ¤À¡£
ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¹â»Ô»á¤Ï10·î11Æü¤«¤é13Æü¤Î3Ï¢µÙ¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÞ´´Éô¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¡¢´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚ¸¶Ì¸µËÉ±ÒÁê¤ÏÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÅÞ´´Éô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬½êÂ°¤·¤¿¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë»³ÅÄ¹¨»²±¡µÄ°÷¤Ë¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹â»Ô»á¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢10·î14Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÎÉÔÆÁ¤Î¤¤¤¿¤¹¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸«¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤Î°Õ¸«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ñ²ß¤È¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤ÏÊ¢¤ò·è¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤äÊÝ¼éÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´Ó¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä°Ý¿·¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¿×Â®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢µÄÀÊ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ëÆ»¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â»Ô»á¼þÊÕ¡Ë
¤¿¤À¹â»Ô»á¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤Ë¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤â·Ù²ü´¶¤¬¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤Î½°±¡¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö²áÅÙ¤ËÊÝ¼éÅª¤Ê¥«¥éー¤Ë·¹¼Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Á°½Ò¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤«¤é¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÀ¯¶É¤ò²ó¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½ÅÍ×³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È¤Î·üÇ°¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
°Ý¿·¤ÏÁíºÛÁª´ü´ÖÃæ¡Ö¿Ê¼¡ÏºÁíÍý¡×¤ò¸«±Û¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛ½¢Ç¤¤Ç¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¡Öµì°ÂÇÜÇÉ¤Ê¤¬¤é´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤¬¡¢ÌîÅÞ¿ÍÌ®¤¬ËÉÙ¤Ê¸æË¡Àî¿®±Ñ»á¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Ê¤ª¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó½°±¡µÄ°÷¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤âÉâ¾å¤¹¤ë¡£
Î×»þ¹ñ²ñ¤Ï10·î21Æü¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÀè¹Ô¤¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
