75ºÐ°Ê¾å¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÎÌó47%¤¬¡Ö²á¾ê¿ÇÃÇ¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡Ä¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬Ã¯¤âÆÀ¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¸½¼Â¤ò»Â¤ë
¹âÎð¼Ô¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÏËÜÅö¤ËÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¬¤ó¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê½Ñ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô¤ÎÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹âÎð¼Ô¸¡¿Ç¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É
¡ØÆüËÜ°åÎÅºÆÀ¸·×²è¡¡¹ñÌ±°åÎÅÈñ50Ãû±ß»þÂå¤Ø¤ÎÄó¸À22¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
²á¾ê¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦°åÎÅ¤Îæ«
»ä¤ÏºÇ¶á¡¢¤¢¤ë¾×·âÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò¸«¤¿¡£75ºÐ°Ê¾å¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¡¢Ìó47%¤¬¡Ö²á¾ê¿ÇÃÇ¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë85ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ë50%¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
²á¾ê¿ÇÃÇ¤È¤Ï²¿¤«¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¾É¾õ¤â½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢»à°ø¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ê½Ñ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡£¤³¤ì¤é¤Ï¹âÎð¼Ô¤ÎÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¸¡ººµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¾®¤µ¤Ê°Û¾ï¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
À¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÌÀ³Î¤À
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹âÎð¼Ô¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¸¡¿Ç¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï75ºÐ°Ê¾å¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¤òÈó¿ä¾©¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â85ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎNHS Health Check ¤Ï74 ºÐ¤Ç½ªÎ»¤À¡£
¤Ê¤¼¤«¡£
Åú¤¨¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢»àË´Î¨Äã²¼¤Ë»ñ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ä±äÌ¿¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤ËË³¤·¤¤¤«¤é¤À¡£75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¡¿Ç¤¬ËÜÅö¤ËÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë³Î¼Â¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£Í¾Ì¿¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢10Ç¯¸å¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¤¬¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢º£¤¹¤°¼£ÎÅ¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¸½¼Â
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤Î²¼¤Ç75ºÐ°Ê¾å¤âÌµÎÁ¤Ç¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤À©ÅÙ¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»Ø¿Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¿ä¾©Ç¯Îð¤Ï´ðËÜÅª¤Ë69ºÐ¤Þ¤Ç¡£75ºÐ°Ê¾å¤ÏÌÀ³Î¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«È½ÃÇ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¸¡¿Ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åý°ìÅª¤Ê´ð½à¤â¤Ê¤¯¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤âÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢ÂÆÀ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡£ÉÔÉ¬Í×¤Ê¸¡ºº¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¡¢¤½¤·¤Æ²á¾ê¼£ÎÅ¡£°åÎÅÈñ¤ÏÁýÂç¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¡£Ã¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¤À¤«¤é»ä¤Ï»×¤¦¡£75ºÐ°Ê¾å¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤âÅöÁ³¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íµÕ¤À¡£
²è°ìÅª¤Ê¸¡¿Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê°åÎÅ¤òÁªÂò¤¹¤ë¼«Í³¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¿Í¤Ï¼«Èñ¤Ç¼õ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°å»Õ¤«¤é²á¾ê¿ÇÃÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ö¶¦Í°Õ»×·èÄê¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å»Õ¤¬°ìÊýÅª¤Ë¸¡¿Ç¤ò´«¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·è¤á¤ë¡£75ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
Í½ËÉ°åÎÅ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«Ä¾¤¹
¤¿¤À¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¸¡ºº¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·ì°µÂ¬Äê¤ä´ðËÜÅª¤Ê·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¡¢¿¯½±À¤¬Äã¤¯¡¢¼£ÎÅ²ÄÇ½¤Ê¼À´µ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÊÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢75ºÐ¸þ¤±¤Î´ðËÜÅª¤Ê·ò¹¯¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤¬µßµÞ¼õ¿Ç¤ò¸º¤é¤·¡¢°åÎÅÈñºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯½ÅÍ×¤À¤«¤é¤À¡£
¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï·ì°µ¤Ï²¼¤²¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤È¤«¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡¢¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¤ò´ÊÃ±¤Ë³²¤¹¤ëÍ³²¤ÊË½ÏÀ¤ËÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¤¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¡×¤òëð¤¦¸¡ºº¤À¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ê¤é°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤ÏÏÃ¤¬°ã¤¦¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÍ¾À¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£¤à¤·¤í¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
À¤Âå´Ö¸øÊ¿À¤Î¿·¤·¤¤·Á
¡Ö75ºÐ°Ê¾å¤Ï¼«Èñ¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤³¤½¤¬¿¿¤ÎÀ¤Âå´Ö¸øÊ¿À¤À¤È»×¤¦¡£
¸Â¤é¤ì¤¿°åÎÅ»ñ¸»¤ò¡¢¸ú²Ì¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Î¸¡¿Ç¤Ë»È¤¦¤è¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÍ½ËÉ°åÎÅ¤ä¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÂ¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ëÊý¤¬¹çÍýÅª¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢±ÉÍÜ»ØÆ³¡¢ºßÂð°åÎÅ¤Î½¼¼Â¡£¤³¤ì¤é¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤ò»Ù±ç¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°åÎÅÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±±ÉÍÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î1Ç¯Ê¬¤ÎÈñÍÑ¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î1ÆüÊ¬¤ÎÆþ±¡Èñ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬ÊÑ¤¨¤ë·ò¹¯´ÉÍý
ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢·ò¿Ç¤ËÍê¤é¤Ê¤¤·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äAI¤ò»È¤Ã¤¿·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤À¡£
Æü¾ïÅª¤Ë¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¢¥éー¥È¤ò½Ð¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤Ç·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ï¸Ä¿Í¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
75ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î·ò¿Ç¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤Ï´û¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²á¾ê¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦æ«¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ï·¸å¤òÁ÷¤í¤¦
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÄó°Æ¤Ï¤³¤¦¤À¡£
75ºÐ°Ê¾å¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¸¶Â§¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤¹¤ë¡£¼õ¤±¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¼«Èñ¤Ç¼õ¤±¤ë¡£¸øÅª»ñ¸»¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Í½ËÉºö¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ÉÍýÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ê·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¹âÎð¼Ô¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ê°åÎÅ²ðÆþ¤«¤é²òÊü¤·¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ½ËÉ¤È¥±¥¢¤Ë»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£²á¾ê¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦æ«¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ï·¸å¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤À¡£
Ç¯Îð¤ÇÀþ°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÐ¤ò¤È¤ì¤Ð·ò¹¯¤ÎÌäÂê¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÀ¸ÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀþ¤ò°ú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èó¸úÎ¨¤ÊÀ©ÅÙ¤Ï±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¡£75ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï¡¢ÂÅÅö¤Ê¶³¦Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¥à¥À¤Ê·ò¿Ç¤Ë¤Ï°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·Í½ËÉ¤Ï·ÑÂ³Åª¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·ò¹¯´ÉÍý¤Î·Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò¸¤¯À¸¤¤ëÃÎ·Ã¤À¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿ËÙ¹¾µ®Ê¸
『日本医療再生計画　国民医療費50兆円時代への提言22』(幻冬舎新書)
堀江貴文 (著)
2025/9/25
Ã¯¤Î¤¿¤á¤Î°åÎÅ¤«¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤«¨¡¨¡
2016Ç¯¤ËÍ½ËÉ°åÎÅÉáµÚ¶¨²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ËÙ¹¾µ®Ê¸¤¬¡¢ÀìÌç²È¤ä¸½¾ì¤Î°å»Õ¤È¶¦¤Ë¹½ÁÛ¤·¤¿22¤Î²þ³×Äó¸À¡£
