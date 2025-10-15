¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Ä«´©10/15¡Û°ìÆü±À¤¬Â¿¤¯ Æü¤¶¤·¤â¹µ¤¨¤á Á°Àþ¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤Ç ½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·µ¤¤Ï¾®¹ï¤ß¤ËÊÑ²½
¡ü¤¤ç¤¦15Æü(¿å)¤Ï±À¤¬Â¿¤¯Æü¤¶¤·¹µ¤¨¤á¡£¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¾¯¡¹¾ø¤·½ë¤¤¡£
¡ü¤¢¤¹16Æü(ÌÚ)¤ÎÃëº¢¤ÏºÆ¤ÓËÜ¹ß¤ê¤Î±«
¡ü½µËö¤Î±«¤ò¶¤Ë¡¢Íè½µ¤Ï½©ËÜÈÖ¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·
¤¤Î¤¦14Æü(²Ð)¤ÎÃë²á¤®¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤ÏÅì¤Ø¤È±ó¤¶¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦15Æü(¿å)¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËºÙ¤«¤¤±«±À¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß±«¤Ï¹¤¯¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦14Æü(²Ð)¤Î±«¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àþ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦15Æü(¿å)¤ÎÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÂÐÇÏ³¤¶®ÉÕ¶á¤Þ¤ÇËÌ¾å¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÆîËÌ¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Å·µ¤¤Ï¼þ´üÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦15Æü(¿å)¤ÏÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤Ï¼å¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤ÇÄ«¤«¤é±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÆüÃæ¤Ï¡¢±À¤Î·ä´Ö¤«¤éÆü¤¶¤·¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹16Æü(ÌÚ)¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ³¤¤«¤é±«±À¤¬ÀÜ¶á¡£Ãëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä«¤«¤é±À¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÆüÃæ¤ÏÆü¤¶¤·¹µ¤¨¤á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È±«¤Î¹ß¤ê½Ð¤¹¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï28ÅÙÁ°¸å¡£¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¾¯¡¹¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯Å·µ¤¤Ï¾®¹ï¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¢¤¹16Æü(ÌÚ)¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Î±«¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ17Æü(¶â)¤Ï°ìÃ¶À²¤ì´Ö¤â½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤Ï18Æü(ÅÚ)¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î½µËö¤Î±«¤ò¶¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤À¤·¡¢Íè½µ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüÃæ¤Ï¸ü¤á¤ÎÄ¹Âµ¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¾åÃå¤â³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½©ËÜÈÖ¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ½©»³¹¬µ±¡Ë