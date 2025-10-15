½£ÃÎ»ö¸øÅ¡¤Ë²Ð±êÉÓ¤òÅê¤²Æþ¤ìÊü²Ð¡¡¿²¼¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥É¥¢¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÃ¡¤¯ÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¸ø³«¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç2025Ç¯4·î¡¢ÃË¤¬½£ÃÎ»ö¸øÅ¡¤ËÊü²Ð¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ç¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤ÏÈÈ¹Ô¤òÂª¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥·¥ã¥Ô¥í½£ÃÎ»ö¤Î¸øÅ¡¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Þ¡¼Èï¹ð¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ²Ð±êÉÓ¤òÅê¤²Æþ¤ì¡¢Êü²Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
²èÌÌº¸²¼¤«¤éÊâ¤¤¤Æ·úÊª¤Ë¶á¤Å¤¯ÃË¡£
Áë¥¬¥é¥¹¤ò²¿ÅÙ¤«¤¿¤¿¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë·ã¤·¤¤±ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Î¸¡»¡Åö¶É¤¬14Æü¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥Þ¡¼Èï¹ð¤¬¿²¼¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇò¤¤¥É¥¢¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢²Ð±êÉÓ¤ò¾²¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¸øÅ¡Æâ¤Ë¤Ï½¢¿²Ãæ¤Î¥·¥ã¥Ô¥í½£ÃÎ»ö¤ä²ÈÂ²¤Î¤Û¤«¡¢15¿Í¤ÎÍèµÒ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ22¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤äÊü²Ð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥Þ¡¼Èï¹ð¤Ï14Æü¡¢Á´¤ÆÍºá¤òÇ§¤á¡¢¶Øîþ25Ç¯°Ê¾å¡¢50Ç¯°Ê²¼¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£