¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡×2PM¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤éÁ´½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½ DXTEEN¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û11·î18Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTBS¡Øµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤è¤ê¡¢Á´½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×½éÂå²¦¼Ô¤ÎÆùÂÎÈþ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¤Ë»²Àï¡£ÎáÏÂ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ºÍÀî¥³¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç10Ëü¿ÍÆ°°÷¤â¤·¤Æ¤¤¤ë2PM¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤Î½é»²Àï¤â·èÄê¡£¤³¤ì¤Ë¤ÆÁ´½Ð¾ìÁª¼ê15¿Í¤¬·èÄê¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó No.1¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤Àï¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿MAZZEL¡ÊKAIRYU¡¢SEITO¡Ë¡¢DXTEEN¡ÊÃ«¸ýÂÀ°ì¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¡Ë¡¢BUDDiiS¡ÊFUMINORI¡¢MORRIE¡¢SHOOT¡Ë n.SSign¡Ê¥Ï¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Ò¥¦¥©¥ó¡Ë¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢aoen¤«¤éÍ¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¤ÈÎé±û¡ÊREO¡Ë¤¬½Ð¾ì¼Ô¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢DXTEEN¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã¾ðÊó¡¢¶¥µ»¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾Ü¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥Í¡¼¥à¡õÇØÈÖ¹æÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¡¢±þ±ç¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬¡¢10·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤ÇTBS SHOPPING¤Î¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¥Ú¡¼¥¸¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï11·î6Æü°Ê¹ß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Øµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¤«¤±¡¢²á¹ó¤ÊÂÐ·è¤ËÄ©¤àÈÖÁÈ¡£2024Ç¯¤«¤éÍ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤¿¤Á¤Îº²¤ÈÆùÂÎ¤ÎËÜµ¤¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢º£²ó¤âÍ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã½Ð¾ìÁª¼ê¡¢±þ±ç¥²¥¹¥È¤âÂ³¡¹»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÎÆü»þ¡Ï11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì¡§¸á¸å3¡§00¡¿³«±é¡§¸á¸å4¡§00¢¨¤è¤ë9¡§00½ª±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Î²ñ¾ì¡ÏÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©135¡Ý0063ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ1ÃúÌÜ11¡Ý1¡Ë
¹Ó°æÎ¦
EIKI¡ÊMAZZEL¡Ë
Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë
³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¡Êaoen¡Ë
¥¥à¡¦¥¸¥å¥Î
ºÍÀî¥³¡¼¥¸
º´Ìî¡¡³Ù
¿ùÃ«·ý»Î
SEIYA¡ÊBUDDiiS¡Ë
¥½¥ó¥æ¥ó¡Ên.SSign¡Ë
¹âÌø¸÷´õ¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¡Ê2PM¡Ë
Ê¿ÌîÂÙ¿·¡ÊMAG!C¡ùPRINCE¡Ë
»³ËÜÎÉ¹¬
MAZZEL¡§KAIRYU¡¢SEITO
DXTEEN¡§Ã«¸ýÂÀ°ì¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº
aoen¡§Í¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¡¢Îé±û¡ÊREO¡Ë
BUDDiiS¡§FUMINORI¡¢MORRIE¡¢SHOOT
n.SSign¡§¥Ï¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Ò¥¦¥©¥ó
¡ÖSASUKE¡×¡§»³ÅÄ¾¡¸Ê
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
