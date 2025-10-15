¡Ú¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦ Âè3ÏÃ¡Ûµ×Éô¡¢ÂæËÜ½ñ¤¯¤â¤«¤ó¤·¤ã¤¯µ¯¤³¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿å10¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÊËè½µ¿åÍË22»þ¡Á¡¿ËèÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¼¡²óÊüÁ÷¤òFOD¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀè¹ÔÇÛ¿®¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜÃæ¤Ë¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë´õÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦»°Ã«¹¬´î¤¬¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüGPÂÓÏ¢¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¡£1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¤Ï¡¢À®¸ù¤òÌ´¸«¤ë±é·àÀÄÇ¯¡¦µ×Éô»°À®¤ò±é¤¸¤ë¡£
¿ûÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
WS·à¾ì¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë·ú¤Ä¸Å¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ç¤Ï¡¢µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤ò¡¢WS·à¾ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏË©Íé¾Ê¸ã¡Ê¿ÀÌÚ¡Ë¡£Ìë¿©¤òÍê¤Þ¤ì¤¿Ë©Íé¤Ï¡¢Æ±¤¸¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤ÎÉô²°¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤¬ºî¤Ã¤¿¶ñ¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ×Éô¤Î¼ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
µ×Éô¤¬½ñ¤½ª¤¨¤¿¸¶¹Æ¤ò¥ê¥«¤¬ÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ëµ×Éô¤Ï¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ×Éô¤ËÂÐ¤·¡ÖÄ¹¤¤¤ÈµÒ¤¬Ë°¤¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥»¥ê¥Õ¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È2¿Í¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£¤¹¤ë¤Èµ×Éô¤Ï¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
